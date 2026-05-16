Der in der Ukraine geführte Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland verläuft für den Nordatlantikpakt nicht wunschgemäß. Militärisch wird die Lage für Kiew immer schwieriger, während Russland beständig Geländegewinne erzielt und langsam, aber doch, vorrückt.
Pro Jahr: 0,25 Prozent des BIP der NATO-Mitglieder sollen
143 Milliarden Euro in die Kassen des korrupten Selenski-Regimes spülen
Vor diesem Hintergrund will nun NATO-Generalsekretär Mark Rutte neue Geldquellen zur militärischen Unterstützung Kiews – und damit zur Verlängerung des Krieges – erschließen. Berichten zufolge drängt er darauf, dass die NATO-Mitgliedstaaten 0,25 Prozent ihres BIP direkt für die Kriegsanstrengungen der Ukraine reservieren. Ein NATO-Diplomat dazu:
„Rutte und viele von uns wollen sicherstellen, dass die Unterstützung für die Ukraine konsequent und berechenbar ist.“
Schätzungen zufolge soll diese „Ukraine-Steuer“ 143 Milliarden US-Dollar einbringen und wäre eine Verdreifachung der bisherigen NATO-Unterstützung für Kiew in Höhe von 45 Milliarden jährlich. Freuen darüber könnte sich das korrupte Selenski-Regime. Denn die Ukraine wird derzeit von einem massiven Korruptionsskandal erschüttert. Andrij Jermak, langjähriger Leiter des ukrainischen Präsidialamts und enger Vertrauter von Machthaber Selenski, wegen Korruptionsvorwürfen in U-Haft genommen.
Berechnungen zufolge entspräche der Betrag von 143 Milliarden Dollar dem jährlichen Verteidigungshaushalt Russlands, wäre größer als das bundesdeutsche Verteidigungsbudget 2025 und größer als die Wirtschaftsleistung von Lettland und Litauen zusammen.
Dieser Beitrag erschien auf ZURZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION
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7 Gedanken zu „NATO-Generalsekretär Rutte verlangt „Ukraine-Steuer““
Moin
Er, die niederträchtige, äh niederländische Marc Ratte, äh Rutte könnte doch seine Landsmänner/innen oder die Belgischen Teuerzahler anbetteln, ob sie seine Kriegskasse füllen! Welches VOLK hat diese NATOt und seine Ratte ermächtigt? Nato was soll oder muss hinter dem Atlantik von den Europäern verteidigt werden? Da liegt doch nur die Kloake der Welt mit dem Namen Amerika, hinter diesen Atlantik-Tümpel!
FÜR SEINEN STELLVERTRETERKRIEG GEGEN DIE FREIE WELT! Aber da fehlt es dieser schmierigen, rückgratlosen Molluske an den erforderlichen dicken eiern!
Schaut ins Gesicht (dieses dreckige grinsen!) dieser €uropäischen Schande & Witzfigur …
Mfg
Sarkasmus an: Ach, gönnt doch dem Selenskyj seine nächsten gefühlt 100 Immobilien überall auf der Welt. Der arme gebeutelte Mann kann doch nicht nur ein „paar“ Immobilien sein eigen nennen, wo er in aller Ruhe verschwinden kann. Das könnt ihr von dem doch nicht verlangen. Also sollte jeder weiterhin dem Selenskyj dabei helfen, neue Immobilien kaufen zu können. Wer wollte denn da gnausrig sein? Sarkasmus aus.
Der Krieg wird so nicht weiter gehen. Nach Stanislav Krapivnik ist Putin gezwungen, aggressiver vorzugehen. Es wird bald zappenduster in Europa werden:
https://www.youtube.com/watch?v=8wDPMcBomQI
So schlimm habe ich die Lage jetzt nicht eingeschätzt. Aber was weiss unsereiner schon.
Wer mit dem korrupten Selenskij-Regime zusammenarbeitet, ist selbst korrupt! Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch westliche Politiker bei den „Ukraine-Hilfen“ Geld auf ihre Offshore-Konten bekommen haben, nachdem die Selenskij-Truppe sich rund ein Drittel der Gelder privat abgezweigt hat! Wer unbedingt einen Dauerauftrag für die Ukraine will, der sahnt auch selbst mit ab! Diese ganzen Ukraine-Gelder sind ein einziges finanzielles Desaster für den europäischen Steuerzahler, aber ein lukratives Bereicherungsgeschäft für europäische Politiker!
Zu diesem Schluss kann man realistischer Weise kommen. Der Rütte gehört vermutlcih auch zum CLUB.
Meiner Ansicht nach.
interessanter wäre mal eine Aufstellung was wirklich so alles pro Jahr in die Kokaine fließt. Weil dieser oder andere Mittel sind ja nur ein Teil des Kuchens.
Also NATOd Unterstützung + EU Kredit + diverse Bilaterale Zuschüsse, etc, etc. Fast schon undurchdringlich und sicher auch so gewollt -> würde mich ehrlich gesagt auch nicht überraschen, wenn wir da zusammengerechnet bald mal bei 1Billion pro Jahr wären…
Nicht zu vergessen ist das Bürgergeld für die vielen ukrainischen Fahnen Flüchtigen! Sie sind desertiert und gehören vor ein Kriegsgericht!