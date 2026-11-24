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Die Ständigen Vertreter der 27 EU-Mitgliedstaaten haben bei ihren Beratungen über den Entwurf für den nächsten Siebenjahreshaushalt keine Annäherung erzielt. Das berichtet „Politico“ unter Berufung auf Diplomaten. Der EU-Sondergipfel ist für den 26. und 27. November angesetzt.

Die Beratungen dauerten dem Bericht zufolge drei Stunden und waren von heftigen Auseinandersetzungen geprägt. „Das könnte ein blutiger Gipfel werden“, sagte einer der Gesprächspartner des Mediums.

EU-Ratspräsident António Costa schlug vor, den Haushalt um 44 Milliarden Euro zu kürzen. Die nordeuropäischen Staaten drängen auf noch stärkere Einsparungen. Süd- und osteuropäische Länder halten den vorgelegten Plan für unzureichend. Einige osteuropäische Staaten sprachen sich zudem gegen die Einführung neuer Steuern aus.

„Politico“ hatte bereits zuvor berichtet, dass sich in der EU ein heftiger Streit über den nächsten Siebenjahreshaushalt und die Finanzierung der Ukraine im Jahr 2027 abzeichnet. Costa hatte den neuen Haushaltsentwurf für die Jahre 2028 bis 2034 am 21. November vorgelegt. Der Entwurf sieht 44 Milliarden Euro weniger Ausgaben vor als der irische Vorschlag. Gegenüber dem ursprünglichen Plan der EU-Kommission entspricht das einer Kürzung um insgesamt 204 Milliarden Euro oder 10,2 Prozent.

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