Jeszcze raz ponad 150 imigrantów przybyło do Niemiec – tym razem z Afryki Wschodniej.

W ramach programu UE, w czwartek do Niemiec przybyło ponad 150 imigrantów – przede wszystkim rodzin z Sudanu. 55 procent przybyłych osób to dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia.

W czwartek do Niemiec przybyło więcej niż 150 imigrantów – wśród nich przeważają rodziny z regionów kryzysowych, takich jak Sudan. Przesiedlenie odbywa się w ramach programu osiedleńczego UE. Samolot z egipskiej stolicy Kair lądował w południe na lotnisku w Hanowerze, informuje Nius. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec na pokładzie znajdowało się „141 szczególnie potrzebujących ochrony uchodźców, w większości z Sudanu. Są to głównie rodziny (58 procent) oraz samotne matki z dziećmi (39 procent). 56 procent przybyłych osób to kobiety, 44 procent to mężczyźni. 55 procent przybyłych osób to dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia (77 osób).”

Policjantki w Berlinie wkrótce z chustą na głowie

Kobiety policjanci w Berlinie wkrótce będą mogły nosić chusty na głowie podczas służby. Zieloni wnieśli stosowny wniosek o zniesienie tzw. ustawy o neutralności w Izbie Deputowanych.



Czy policjantki w stolicy wkrótce będą mogły nosić chusty na głowie w pracy? Zieloni w Izbie Deputowanych Berlina chcą znieść istniejącą od 20 lat ustawę o neutralności. To oznacza, że w przyszłości także policjantki z chustą na głowie mogłyby pracować w służbie. Według raportu „Tagesspiegel”, berlińska frakcja Zielonych w swoim wniosku argumentuje, że ustawa o neutralności utrudnia „dostęp kobiet, które zdecydowały się nosić chustę na głowie, do zawodów w służbie publicznej i czyni to częściowo niemożliwym”.

Rzecznik klubu parlamentarnego CDU w Berlinie ds. polityki wewnętrznej, Burkhard Dräger, w wywiadzie dla WELT TV jasno opowiada się za utrzymaniem ustawy o neutralności.

„Wyobraźmy sobie, że berlińscy funkcjonariusze policji z kipą lub krzyżem w Neukölln podejmują działania wobec migrantów w młodzieżowych środowiskach muzułmańskich” – powiedział Dräger.

Austria ma problem z wydatkami: Według OECD kraj ten ma najwyższe wydatki socjalne na świecie

Podczas gdy rządzącą koalicja przegranych zastanawia się, jak jeszcze bardziej odebrać pieniądze Austriakom, z organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju (OECD) docierają szokujące dane statystyczne.

Austria pozwala sobie, między innymi na korzyść setek tysięcy migrantów w ubóstwie, na najwyższe wydatki socjalne na świecie. Wydatki te były zawsze wysokie, ale z biegiem lat nieustannie rosły.

OECD opublikowała aktualne dane dotyczące wydatków socjalnych. Zgodnie z nimi Austria ostatecznie wyprzedziła Finlandię i Francję, osiągając wynik 31,6% produktu krajowego brutto, co stawia ją na pierwszym miejscu na świecie. Wydatki socjalne oczywiście nie trafiają wyłącznie do Austriaków. Zgodnie z danymi ÖIF, w Austrii (stan na marzec 2025) 115.598 obcokrajowców otrzymuje zasiłki minimalne i pomoc społeczną – najwięcej z nich to Syryjczycy, Turcy i Rumuni. 46.669 osób, które ubiegają się o azyl lub mają prawo do ochrony uzupełniającej, jest zarejestrowanych jako bezrobotne w AMS.

