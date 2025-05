Kreml: Xi Jinping besucht Russland für vier Tage – Unterzeichnung mehrerer Verträge geplant

Zu den Feierlichkeiten zum Weltkriegsende in Moskau wird das Oberhaupt der Kommunistischen Partei Chinas zu Besuch sein. Thema soll demnach die „Entwicklung von Partnerschaften und strategischen Beziehungen“ sein.

Der chinesische Präsident Xi Jinping reist nach russischen Angaben am Mittwoch zu einem viertägigen Besuch nach Russland. Bei dem Besuch anlässlich der Moskauer Feierlichkeiten zum Weltkriegsende sollen mehrere Verträge zwischen beiden Ländern unterzeichnet werden. „Es wird erwartet, dass die Regierungen und Minister eine Reihe bilateraler Dokumente unterzeichnen“, teilte der Kreml am Sonntag mit.#

Weiter hieß es, während Xis Besuchs von 7. bis 10. Mai würden er und Russlands Präsident Wladimir Putin zudem über die „Entwicklung von Partnerschaften und strategischen Beziehungen“ sprechen. Auf der Tagesordnung stehen außerdem weitere internationale und regionale Themen.

Der chinesische Staatschef nimmt neben weiteren internationalen Gästen wie dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva am 9. Mai an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland teil.

Misstrauen zwischen Ukraine und Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Samstag in Bezug auf die traditionell am 9. Mai in Moskau stattfindende Siegesparade, die Ukraine wisse nicht, „was Russland an diesem Tag tun wird. Es könnte verschiedene Maßnahmen ergreifen, wie Brände, Explosionen, und uns dann die Schuld zuzuschieben“, sagte er in einem Gespräch mit Journalisten unter anderem der Nachrichtenagentur AFP.