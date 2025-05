Lustig vereint im Gedenken an die vielen Gefallenen und Verkrüppelten

Die mit viel Trara in Kiew angetretenen EU-Regierungschefs, unter ihnen der britische Premierminister Keir Starmer, der polnische Donald Tusk, der französische Emanuel Macron und der deutsche Friedrich Merz sollen demnach direkt mit US-Präsident Donald Trump von Kiew aus über eine 30-tägige Waffenruhe in der Ukraine verhandelt haben. Diese solle bereits am Montag in Kraft treten soll – wie die „BBC“ berichtete.

Nach einem virtuellen Treffen der Teilnehmer forderten der ukrainische britische Premierminister Wolodymyr Selenskyj, der französische Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und der polnische Ministerpräsident Donald Tusk Trump gemeinsam auf, ihn über ihre Position zur Unterstützung des US-Vorschlags zu informieren.

Fragwürdig freilich bleibt, ob sich Russland angesichts seiner militärischen Übermacht auf dem Schlachtfeld davon beeindrucken lassen wird.

Hier die Inszenierung einer Gedenkveranstaltung zu Ehren der unzähligen ukrainischen Kriegsgefangenen:

Premier Donald Tusk, prezydent Emanuel Macron, premier Keir Starmer i kanclerz Friedrich Merz złożyli kwiaty na Majdanie w Kijowie ku pamięci ofiar rosyjskiej agresji. Politycy mają wspólnie z prezydentem Wolodymyrem Zelenskim rozmawiać o tzw Koalicji Chętnych @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/tXli6kohh4 — Miłosz Gocłowski (@MiloszGoclowski) May 10, 2025

