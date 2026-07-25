Der mit den Gänsen fliegt (Video)

Jedes Jahr aufs Neue machen sich Millionen von Zugvögeln auf die weite Reise durch Europa. Im Herbst in den Süden und zurück in den Norden in den frühen Frühlingsmonaten.

Auf den geheimen Routen der Zugvögel

Aber in den letzten Jahren wurden die Zugvögel spürbar weniger, manche Arten sind gar nicht mehr zu beobachten. Was könnte sie davon abhalten, sich auf ihren langen Weg aufzubrechen?

Warum überfliegen immer weniger Zugvögel unser Land?

Über 20 Jahre lang hat der Filmemacher Christian Moullec den Flug der Wildgänse beobachtet und studiert. Er wurde Pilot eines Leichtflugzeugs, um den Vogelschwarm bei seinem Flug über Europa zu begleiten.

Ein Gänsepapa mit Leichtflugzeug macht sich mit jungen Graugänsen auf die Reise

Entstanden ist ein bewegender und faszinierender Dokumentarfilm, der mit unglaublicher Leichtigkeit die Grenzen der Schwerkraft überwindet und uns auf eine Reise mitnimmt, die unvergessen bleibt.

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