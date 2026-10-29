27 Millionen Dollar spurlos verschwunden – Ungarns Ex-Minister im Visier der Justiz

Der ehemalige ungarische Minister für nationale Entwicklung, Miklós Seszták, der der Korruption beschuldigt wird, steht im Verdacht, vor seiner Vernehmung 9 Milliarden Forint (rund 27,3 Millionen US-Dollar) in bar versteckt zu haben. Dies teilte das Budapester Hauptstadtgericht mit.

Nach Angaben des Gerichts entdeckten Ermittler bei einer Hausdurchsuchung beim ehemaligen Minister leere Tresore, in denen sich laut den Ermittlungsbehörden zuvor Bargeld befunden haben soll.

„Den vorliegenden Informationen zufolge bewahrte der Verdächtige in diesen Tresoren 9 Milliarden Forint in bar auf und sorgte höchstwahrscheinlich bereits vor Beginn seiner Vernehmung dafür, dass das Geld versteckt wurde. Aus diesen Umständen ergibt sich, dass er Vermögenswerte verborgen hat, die der Beschlagnahmung unterliegen“, heißt es in der Mitteilung des Gerichts.

Das Sekretariat des ehemaligen Ministerpräsidenten Viktor Orbán erklärte, dass das Staatssicherheitsamt mit solchen Meldungen die ungarische Öffentlichkeit „unterhalte“.

Seszták wurde am 28. September 2026 im Gebäude der Zentralen Ermittlungsstaatsanwaltschaft Ungarns festgenommen, wo er erschienen war, um eine Aussage zu machen. Wenige Tage später wurde er in Untersuchungshaft genommen.

Er steht im Verdacht, während seiner Amtszeit als Minister für nationale Entwicklung in den Jahren 2014–2018 Bestechungsgelder angenommen zu haben. Nach Darstellung der Ermittler sollen Seszták und Norbert Sivek, der ehemalige Leiter der staatlichen Vermögensverwaltungsgesellschaft, zwischen 2015 und 2018 über Mittelsmänner mehr als 11 Milliarden Forint (über 33 Millionen US-Dollar) von Unternehmen erhalten haben, die mit dem staatlichen Busverkehrsunternehmen Volánbusz verbunden waren.

Seszták selbst bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

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