Das US-Militär hat am Montag Tankflugzeuge und weitere Maschinen vom RAF-Stützpunkt Mildenhall in England abgezogen, offenbar wegen einer gemeldeten iranischen Bedrohung, berichtet das Journal. Das geschieht Wochen nachdem Washington seine B-1-Bomber aus demselben Grund von RAF Fairford abgezogen hatte.

Mögliche iranische „Bedrohung“ drängt zu „verstärkten Schutzmaßnahmen“

Zwei KC-135-Tanker wurden früh am Montag nach Deutschland umgeleitet, weitere verließen den Stützpunkt im Laufe des Tages ebenfalls in Richtung Deutschland und andere Standorte.

Ein US-Beamter sagte zu NBC, die Flugzeuge operierten unter „verstärkten Schutzmaßnahmen“ und nannte die Bedrohung nicht. Mildenhall und Lakenheath wurden beide auf die Force Protection Condition Charlie hochgestuft, die zweithöchste Alarmstufe, so das Wall Street Journal über Reuters. Die genaue Art der Bedrohung wird unter US-Beamten noch diskutiert.

Der Abzug folgt auf einen Sicherheitsalarm in Fairford, der nie vollständig aufgeklärt wurde. Am 27. September wurden fünf Männer festgenommen, nachdem drei verdächtige Transporter in Richtung des Stützpunkts gesehen worden waren, die US-Angriffe auf den Iran unterstützt hatten. Zwei weitere Personen wurden später verhaftet.

Es ist schwer vorstellbar, dass amerikanische oder britische Militärflugzeuge aufgrund von „Bedrohungen“ nach Deutschland oder anderswo „flüchten“ müssen. Ist es nicht vielmehr so, dass man im Falle einer erneuten Eskalation mit dem Iran durch die Verlegungen näher am Kampfgeschehen sein möchte?

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