Atomschlag-Debatten im Pentagon: Tucker Carlson enthüllt Nuklear-Pläne

In einem brisanten Enthüllungs-Interview schlagen US-Journalist Tucker Carlson und der frühere Anti-Terror-Direktor Joe Kent weltweit Alarm. Nach durchgesickerten Strategiepapieren aus dem Pentagon soll in Washington über den Ersteinsatz taktischer Atomwaffen im Iran-Krieg beraten worden sein.

Nuklear-Pläne durchgesickert: Tucker Carlson und Joe Kent enthüllen brisante Atomschlag-Debatten im Pentagon

Angesichts militärischer und wirtschaftlicher Blockaden im Nahen Osten diskutieren Strategen offenbar Optionen, die an das Hiroshima-Szenario von 1945 erinnern.

Tucker Carlson findet dazu deutliche Worte: Jeder Staatschef, der einen offensiven Ersteinsatz von Nuklearwaffen plane oder in seinem Stab dulde, spiele mit dem Überleben des gesamten Planeten und gehöre umgehend seines Amtes enthoben.

Während die Kriegsrhetorik im Nahen Osten gefährlich eskaliert, spitzt sich auch der Konflikt mit Russland durch immer tiefere Angriffe mit westlicher Zielerfassung bedrohlich zu. Insider Kent, der die US-Regierung aus Protest gegen den Kriegskurs verließ, warnt vor dem massiven Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes und fordert eine sofortige diplomatische Notbremse, bevor die nukleare Schwelle endgültig überschritten wird.

Droht Trump Amtsenthebung nach geleakten Atomplänen des Pentagons?

Joe Kent über das, was folgt. Wie nah sind wir einem Atomkrieg? Laut Joe Kent viel näher, als Sie denken.

Joe Kent ist ehemaliger Direktor des National Counterterrorism Center und der wichtigste Berater des Präsidenten für Terrorismusbekämpfung. Er diente 20 Jahre in der U.S. Army mit 11 Kampfeinsätzen zur Bekämpfung von Terrornetzwerken beim 75. Ranger-Regiment, den Army Special Forces und dem U.S. Army Special Operations Command und erhielt sechs Bronze Stars. Joe ist zudem ein Gold-Star-Ehemann, dessen erste Frau, Navy Senior Chief Petty Officer Shannon Kent, ebenfalls diente und 2019 im Kampf gegen den IS in Syrien getötet wurde.

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