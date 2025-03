Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zbyt drogie – setki festiwali wiosennych odwołane: „Nie damy rady!”

Po atakach coraz więcej organizatorów odwołuje wiosenne festiwale folkowe z powodu obaw przed terroryzmem i wysokich kosztów bezpieczeństwa.

Autor: MEINRAD MÜLLER | Wiosna 2025: Słońce świeci. Ale festiwale folkowe są odwoływane. Organizatorzy odwołują wydarzenia w całych Niemczech. W Lage (Nadrenia Północna-Westfalia) odwołano wiosenny lunapark. Wymogi bezpieczeństwa są zbyt kosztowne. W Marburgu odwołano festiwal kwitnącej wiśni. Strach przed terroryzmem. W Berlinie odwołano Bölschefest. Podobnie ognisko wielkanocne we Frohnau. Festiwal wołów w Elmshorn w Zielone Świątki. Parada karnawałowa w Erfurcie. Wielkanocny festiwal fontann w Bietigheim-Bissingen. Nawet pchli targ w Schongau i Noc Walpurgii w Dallgow-Döberitz są passé. Dlaczego? Betonowe pachołki Merkel i bariery dla ciężarówek kosztują więcej niż cały festiwal. Nikt nie chce ponosić odpowiedzialności. Co jeśli samochód wjedzie w tłum? „Nie chcę być winny, jeśli jakiś szaleniec potrąci ludzi” – mówi Günter Fiebig z Schongau. Kto może go winić?

Dziesięć lat temu było inaczej. Rok 2015 był rokiem kultury powitania. Żołnierzom w strojach codziennych rozdawano pluszowe misie. Dobroczyńcy wiwatowali. „Tolerancja!”, krzyczeli. „Integracja jest łatwa!”. Otworzyliśmy ramiona. Marzyliśmy o kolorowym społeczeństwie. A dziś? Koszmar. Magdeburg. Mannheim. Monachium. Solingen. Aschaffenburg. Słowa jak uderzenia młota. Martwe ciała. Chaos. Samochody wbijające się w tłum. Noże robią to, co robią noże. Ulice zmieniają kolor na czerwony. To nie potłuczone szkło, jak lubi podkreślać prasa. To martwe ciała. Kawałki martwych ciał. Prasa, która przez lata wiwatowała, że „Niemcy się zmieniają”, stoi teraz w obliczu katastrofy, którą sama spowodowała. Ich nagłówki z tamtych czasów brzmią jak kpina.

Niemieckie zwyczaje doprowadziły do rzezi

„To zadanie państwa”, skarży się Michael Roden z Berlińskiego Stowarzyszenia Wystawców. Ma rację. Ale państwo? Majstrowanie przy „ustawie o bezpieczeństwie imprez”. Niedorzeczne. Zabójcy nie czytają ustaw. W Lage do zabezpieczenia lunaparku potrzebnych byłoby 30 ciężarówek. W Berlinie brakuje betonowych pachołków na Bölschefest. Koszty eksplodują. Kto powinien za to zapłacić? Z pewnością nie showmani. Oni walczą o przetrwanie. Koszty bezpieczeństwa musiałyby zostać przeniesione na ceny. W takim razie: przejażdżka karuzelą za dziesięć euro? Bratwurst za 15 euro? „To zagraża naszym rodzinom”, mówi Roden. A odwiedzający? Trzymają się z daleka i to nie tylko z powodu cen. Ze strachu o swoje życie.

Fala odwołań przetacza się przez kraj. Wszędzie ten sam obraz. Puste miejsca. Zdesperowani showmani. Rozczarowani goście. Nasze festiwale ludowe, które przez wieki były wyrazem wspólnoty, znikają. Jeden po drugim.

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”. Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887 NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.). *** *** ***