Chinesische Soldaten aufseiten Russlands in der Ukraine gefangen (Video)

Laut „Ukrajinska Prawda“ sollen… „zwei chinesische Staatsbürger bei Kämpfen in der russischen Armee in der Ostukraine gefangen genommen“ worden sein. Auch ukrainische Soldaten der 81. Unabhängigen Luft-Brigade veröffentlichten dazu Filmmaterial:

„Chinesische Bürger standen an der Seite des Feindes in der Kampfzone, mit Waffen in der Hand, als Angehörige einer Einheit der russischen Besatzungstruppen.“

Die Beteiligung chinesischer Staatsbürger am Krieg war schon seit mehreren Wochen thematisiert worden, nun wird deren Gefangennahme als Beweis dafür gewertet. Das ukrainische Außenministerium bestellte unverzüglich den chinesischen Botschafter ein.

Zelenskyj reagiert

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte gestern via „Telegram“. Seinen Angaben zufolge wurden die Chinesen im Donbass in Kriegsgefangenschaft genommen:

„Wir haben die Dokumente, Bankkarten und persönlichen Daten der Gefangenen. Auch Informationen, dass es viel mehr als zwei solcher chinesischen Staatsbürger in den russischen Besatzungstruppen gibt.

Im Moment klären wir alle Fakten auf. Der Geheimdienst, der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) und die zuständigen Einheiten der Armeen arbeiten daran.“

– Selenskyj.

Er habe den Außenminister angewiesen, China sofort um eine Erklärung zu bitten:

„Die direkte oder indirekte Beteiligung Russlands und Chinas an diesem Krieg in Europa ist ein klares Signal, dass Putin alles in seiner Macht Stehende tun wird, um ein Ende des Krieges zu vermeiden. Er wird nach Wegen suchen, den Kampf fortzusetzen.“

Selenskyj forderte…

…“definitiv eine Antwort der Vereinigten Staaten, Europas und all derer, die den Frieden wollen.“

Die chinesischen Gefangenen befänden sich nun im Gewahrsam des ukrainischen Geheimdienstes SBU, fügte er hinzu.

