Żądanie koalicyjne SPD: „Wielorodzicielstwo” – bardziej rygorystyczne niż koalicja świetlna

W ramach tworzonego dokumentu koalicyjnego SPD ponownie zwraca uwagę na siebie w swoim zwyczajowym stylu. Domaga się reformy prawa dotyczącego pochodzenia oraz umożliwienia tzw. „wielorodzicielstwa”.

Prawne rodzicielstwo ma być w przyszłości ustalane jeszcze przed narodzinami.

Żądania „bezcześniejsze” niż koalicja



Żądania SPD idą dalej niż plany reformy rządu koalicyjnego, jak podał apollo.news. W negocjacjach koalicyjnych SPD najwyraźniej zwiększa presję na Unię. Szczególnie w obszarze polityki wewnętrznej socjaldemokraci chcą wprowadzić wiele, częściowo „szokujących” reform.

Jedna z nich dotyczy prawa o pochodzeniu i zawiera kontrowersyjne szczegóły dotyczące planowanej wprowadzenia „wielorodzicielstwa”. Wynika to z dokumentu koalicyjnego grupy roboczej ds. wewnętrznych, prawa, migracji i integracji, który cytuje apollo.news.

Reforma prawa dotyczącego pochodzenia była już właściwie ustalona w umowie koalicyjnej rządu „Ampel“, jednak nie mogła zostać zrealizowana na czas z powodu rozpadnięcia się rządu. Socjaldemokraci teraz tego żądają, ponieważ „różnorodność konfiguracji rodzinnych oraz możliwości medycyny reprodukcyjnej sprawiają, że podstawowa reforma prawa dotyczącego pochodzenia jest pilnie konieczna.“

Rodzicielstwo regulowane już przed poczęciem

SPD ma trzy kluczowe postulaty. Po pierwsze, chce umożliwić „regulacje dotyczące prawnej rodzicielstwa już przed poczęciem“. W przypadku małżeństw lesbijskich ma automatycznie obowiązywać zasada, że dziecko urodzone w małżeństwie będzie prawnie uznawane za dziecko obu kobiet, a zatem nie tylko matki biologicznej.

Jednocześnie ma być możliwe wprowadzenie “ wielorodzicielstwa „. W przyszłości dziecko mogłoby mieć więcej niż dwóch rodziców. Jak stwierdza SPD w swoim żądaniu zawartym w dokumencie koalicyjnym, rzekomo miałoby to spełniać wymagania Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał ten w kwietniu ubiegłego roku uznał aktualny przepis prawny dotyczący możliwości kwestionowania prawnej ojcostwa za niezgodny z konstytucją.

Chodziło konkretnie o to, że ojciec biologiczny chciał zakwestionować prawne ojcostwo innego mężczyzny, który był żonaty z matką jego dziecka i uchodził za prawnego ojca. Z powodu społeczno-rodzinnych relacji, jakie drugi mężczyzna miał z dzieckiem, wniosek ojca biologicznego został odrzucony przez sąd apelacyjny. Natomiast Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo rodzicielskie ojca biologicznego zostało naruszone przez wcześniejsze wyroki i obecny stan prawny.

Argumenty decyzji Federalnego Trybunału Konstytucyjnego

Ustawodawcy wyznaczono termin do 30 czerwca 2025 roku na stworzenie zgodnej z konstytucją nowej regulacji. Według Trybunału Konstytucyjnego musi on zdecydować, czy utrzyma ograniczenie prawnej rodzicielstwa do dwóch rodziców. Następnie musi umożliwić, by biologiczny ojciec miał możliwość zostania prawnym ojcem swojego dziecka zamiast dotychczasowego prawnego ojca.

W związku z tym, aby sprostać wymaganiom Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, reforma, którą sugeruje SPD, nie jest wcale konieczna. Orzecznictwo odnosiło się jedynie do zakwestionowania prawnej ojcostwa przez biologicznych ojców, a nie do ogólnego wprowadzenia „wielorodzicielstwa”, czego od dłuższego czasu żądają głównie aktywiści LGBT.

Żądanie SPD idzie zatem jeszcze dalej niż plany zawarte w dokumencie koalicyjnym tzw. „sygnalizacji świetlnej”. Wtedy uzgodniono, że „małe prawo do opieki” zostanie rozszerzone i przekształcone w „własny instytut prawny”. Na razie prawo to przysługuje rodzicom przybranym, aby mogli współdecy­dować w codziennych sprawach takich jak żywienie, ubiór czy mniejsze sprawy zdrowotne, budować więź z dzieckiem przybranym i ułatwiać codzienne życie rodzinne.

Liczba „dodatkowych” rodziców „nieograniczona”

Prawo do współdecydowania powinno być według koalicji rozszerzone na „rodziców społecznych”. Za zgodą „rodziców prawnych” dwóm dodatkowym dorosłym powinno być przyznane to prawo. W planie „wielorodzicielstwa” liczba możliwych kolejnych rodziców jest otwarta, tak samo jak pytanie, jakie prawa i obowiązki dodatkowi „rodzice prawni” powinni mieć w odniesieniu do swojego niebiologicznego dziecka.

Oprócz „wielorodzicielstwa” w wyniku postulatów SPD rejestr dawców nasienia powinien również zostać otwarty dla darowizn komórek jajowych. Dotychczas status takiej darowizny jest w prawie sporny i dozwolony tylko w określonych przypadkach. Ponadto socjaldemokraci domagają się zmiany w konstytucji w celu rozszerzenia artykułu o równe traktowanie o „tożsamość płciową” i „tożsamość seksualną”.

Podobną reformę w 2023 roku domagał się również burmistrz Berlina Kai Wegner. Krytycy obawiali się, że w ten sposób także pedofile zostaną objęci ochroną na mocy artykułu o równym traktowaniu. Organizacje pedofilskie, takie jak „krzywa 13”, od kilku lat domagają się takiej zmiany w konstytucji.

Żądania SPD są ponadto uzupełnione postulatami legalizacji aborcji. Dotychczas koalicjantom nie udało się znaleźć rozwiązania w grupach roboczych w tych kwestiach. Prawdopodobnie będą one musiały zostać wynegocjowane na najwyższym szczeblu. W obliczu słabej pozycji negocjacyjnej Unii przynajmniej część tych „absurdalnych” postulatów znajdzie się w końcowej umowie koalicyjnej.

