Państwo chce tylko Twojego dobra… Twoich pieniędzy!

Dotyczy to każdego. Już od 10 000 euro. W przyszłości legalne transakcje powyżej tej kwoty nie będą już mogły być przeprowadzane, jeśli beneficjent rzeczywisty nie zostanie wyraźnie zidentyfikowany. To, co do tej pory było uważane za normalną transakcję – używany samochód, rachunek za remont – teraz stanie się przedmiotem ogólnego podejrzenia.

MEINRAD MÜLLER | Państwo chce wiedzieć, kto stoi za pieniędzmi. A jeśli nie wie, odmawia dostępu lub konfiskuje aktywa.

Ale to dopiero początek. Nowa umowa koalicyjna niemieckiego rządu zawiera sformułowanie, które powinno uruchomić każdy system alarmowy. Mówi czarno na białym: zostanie stworzona administracyjna, zgodna z konstytucją procedura badania aktywów. Innymi słowy, coś w rodzaju tajnej policji dla pieniędzy. Celem jest zajęcie podejrzanych aktywów o znacznej wartości, jeśli nie można rozwiać wątpliwości co do ich legalnego nabycia. To już nie jest teoria. To prawo w przygotowaniu.

Wątpliwości wystarczą. Bez wyroku, bez postępowania, bez dowodu. Samo podejrzenie wystarczy, by zablokować lub skonfiskować majątek. I najważniejsza kwestia: ciężar dowodu spoczywa na Tobie. To nie państwo musi udowodnić, że zrobiłeś coś złego. To ty musisz udowodnić, że twoje posiadanie jest legalne. Nazywa się to odwróceniem ciężaru dowodu. Umowa wyraźnie stanowi, że całkowite odwrócenie ciężaru dowodu powinno mieć zastosowanie w przyszłości w przypadku konfiskaty mienia o niejasnym pochodzeniu. Termin: przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa.

Co to konkretnie oznacza? Twój zegarek. Twoje złoto. Oszczędności w skrytce depozytowej. Własność. Polisę kapitałową. Wszystko, co posiadasz, może zostać ci odebrane, jeśli nie możesz udowodnić ponad wszelką wątpliwość, skąd pochodzi i że zostało nabyte w legalny sposób. Państwo decyduje, czy dowód jest wystarczający. Jeśli nie, odbierze ci wszystko.

To, co wcześniej było stosowane przeciwko klanom i przestępczości zorganizowanej, teraz jest skierowane przeciwko zwykłym obywatelom. Jest to cichy atak na Twoją własność. Pod pozorem walki z przestępczością buduje się ogólne podejrzenia wobec własnej populacji. Technika jest stara, ale skuteczna: instrument zostaje uznany za niezbędny w walce ze złem, a następnie rozszerzony na wszystkich.

Limit 10 000 euro to tylko pierwszy krok. Wkrótce zostanie powiedziane: każdy większy ruch na koncie, każdy zasób, którego nie można skrupulatnie wyjaśnić, jest uważany za podejrzany. Kasa państwa jest pusta. Długi rosną. Wydatki socjalne eksplodują. Każdy, kto wierzy, że państwo po cichu to akceptuje, wierzy również, że rzeźnik wymyślił dobrostan zwierząt.

Rękawiczki są zdjęte. Chwyt nadejdzie. Najpierw na papierze, potem na koncie bankowym. Ci, którzy nie są przygotowani, przegrają. Ci, którzy nie podejmą działań teraz, nie będą mieli czego bronić jutro.

