Dr. David E. Martin: „Ich ostatecznym celem jest zmniejszenie populacji na tej planecie.“

Zdjęcie: Marzec 2025: Dr. David Martin gościem w show Alex Jonesa mówi to wprost | Źródło: Zrzut ekranu z Rumble

Od pięciu lat miliardy ludzi są poddawane eksperymentalnej terapii genowej – błędnie określanej jako „szczepionka”. Dr. David E. Martin wzywa do pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.

To nie jest wypadek laboratoryjny, ale program broni biologicznej.

Alex Jones jest legendarny dzięki swojemu programowi INFOWARS z niewygodnymi tematami | Źródło: Sreenshot Rumble

Fragment wywiadu przeprowadzonego przez Alexa Jonesa z dr Davidem E. Martinem

Alex Jones: … dziękuję bardzo za dołączenie do nas.

Dr David Martin: Alex, to przyjemność być tutaj! Zawsze jestem wdzięczny za czas, który znajdujemy na rozmowę: Co za niesamowity czas!

Nie mogliśmy się doczekać wydarzeń z ostatnich 30 godzin, kiedy umawialiśmy się na wywiad. Jest jednak kilka rzeczy, które chciałbym wyjaśnić, aby wszyscy zrozumieli, co się dzieje. Jak wiecie, większość ludzi dowiedziała się już, że Elon Musk napisał na Twitterze w ciągu ostatnich 24 godzin, że USAID i rząd federalny wysłały 53 miliony dolarów do Wuhan. Było to przeznaczone na wszystkie prace rozwojowe, takie jak toksyny i biologiczne środki bojowe, które ostatecznie zostaną skomercjalizowane pod marką Covid-19.

… Chcę, aby wszyscy pamiętali, że wiosną 2020 r., kiedy cała rozmowa dotyczyła mRNA jako podstawy inicjatywy szczepionki [CoV], zastrzyki te zostały sklasyfikowane jako broń biologiczna w dokumentach Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Moderna i BioNTech, ramienia Pfizera w tej kampanii:

„W obu dokumentach SEC stwierdzono, że nie była to szczepionka, ale eksperymentalna terapia genowa!”

Moderna, Inc. przedkłada Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: „Obecnie mRNA jest klasyfikowane przez FDA jako produkt terapii genowej…” | Źródło: Archiwum Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

… W swoich własnych dokumentach stwierdzają, że mRNA zostałby uznany przez FDA za produkt do terapii genowej. Dlaczego jest to ważne? Jest to ważne, ponieważ kabała szczepionkowa, … to lobby szczepionkowe, które umieściło Anthony’ego Fauci na swoim stanowisku w 1984 r., Uniknęło tego w 1986 r., Że zawsze uzyskują odporność, gdy tylko wspomina się słowo „szczepionka”.

Kabała wie, że jesienią 2019 r. sekwencje genów broni biologicznej z Wuhan zostały wysłane do Moderny w celu przetworzenia na szczepionki.

Jeszcze gorsze niż 53 miliony dolarów, o których Elon [Musk] tweetował wczoraj wieczorem, jest 500 milionów dolarów – dobrze słyszałeś tę liczbę:

„Ponad 500 milionów dolarów z DARPA, NIH i NIAID trafiło do programów prowadzonych i zaprojektowanych przez Ralpha Barica z University of North Carolina w Chapel Hill!”

… Rozmawialiśmy o tym wiele razy: Powinieno się pozwolić Amerykanom poznać powód, dla którego nie pozwalasz senatorom mówić o pochodzeniu tego, co nazywają Covid: Podczas gdy 53 miliony dolarów trafiły do Wuhan, co jest prawdą zgodnie z tweetem Elona Muska, ponad dziesięć razy więcej wydano w Stanach Zjednoczonych na opracowanie broni biologicznej, która została wymyślona przez University of North Carolina w Chapel Hill i Ralpha Barica.

Ralph Baric jest tym, który w 2005 roku powiedział, że:

* jest to broń biologiczna.

* jest to technologia umożliwiająca prowadzenie wojny biologicznej.

Baric jest tym, który jesienią 2019 r. wysłał do producentów szczepionek umowę o transferze materiałów opartą na tak zwanym modelu „Wuhan Institute of Virology-Virus-1”. Nawet Elon [Musk] pomylił się w całej tej dyskusji na temat rzekomego wypadku w laboratorium:

„To nie jest wypadek laboratoryjny w [Wuhan] w Chinach, ale program broni biologicznej prowadzony w Stanach Zjednoczonych!”

Ten program broni biologicznej był finansowany z pieniędzy podatników, które były dziesięciokrotnie wyższe na prace w USA niż kwoty przeznaczone przez USA dla Chin.

Chociaż z zadowoleniem przyjmuję wysuszenie tej przestępczej, skorumpowanej organizacji USAID, jedna rzecz powinna być jasna: tak długo, jak prezydent Trump i wszyscy inni tuszują wspomniane [wzmocnienie funkcji – sztuczne zaostrzenie białek kolców w laboratorium] badania na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, musimy zająć się faktami, aby rzucić światło na tę sprawę:

Fragment życiorysu Ralpha S. Barica | Źródło: UNC

Zgodnie z tym, amerykański program broni biologicznej został uruchomiony w 2002 r. po tym, jak Ralph Baric po raz pierwszy opatentował projekt „Infectious Replication Defective Gain of Function Clone” [sztucznie wytworzony biochemiczny środek bojowy, który nie replikuje się, tj. nie powoduje niepożądanych szkód ubocznych] finansowany przez NIAID i Anthony’ego Fauci:

„Ta historia musi w końcu zostać opowiedziana, inaczej prawda nigdy nie wyjdzie na jaw….”

UNC Chapel Hill powinno zostać poddane bezkompromisowemu dochodzeniu, jeśli odpowiedzialność ma być ponownie kwestią w przyszłości!

Alex Jones: Teraz przechodzisz od razu do sedna. W 2015 roku wybuchł wielki skandal po tym, jak naukowcy upublicznili i powiedzieli, że chcą sztucznie hodować patogeny [GoF] w laboratorium, co oznacza wszystkie rzeczy związane z koronawirusem. Przenieśli go więc do Wuhan – aby mieć wiarygodną wymówkę – ale jednocześnie umieścili patogen w swojej [własnej] szufladzie jako nowy wirus CoV…

Jest to oczywiście gigantyczne przedsięwzięcie DARPA [Defense Advanced Research Projects Agency] i globalistów, aby wywrócić społeczeństwo do góry nogami:

Myśleli, że mogą wykorzystać chorobę X do wprowadzenia rządu światowego i globalnego społeczeństwa bezgotówkowego, w tym paszportu szczepień. Przyznali się do tego wszystkiego. Ale jaki jest główny plan? Co tak naprawdę się za nim kryje? Dokąd zmierzają?

Dlaczego chcieli zaryzykować to, co według aktuariuszy zabiło ponad 30 milionów ludzi? Mimo że cała sprawa ostatecznie wybuchła im w twarz, nadal ją kontynuują. Chodzi mi o to, że to przedsięwzięcie jest oczywiście znacznie większe niż „Projekt Manhattan” [pierwsza bomba atomowa]. Wydaje się być kluczem do wszystkiego!

Dr David Martin: Racja! I pamiętaj, zamierzam nadal upewniać się, że jesteśmy tego świadomi: Pamiętajmy, że było to w październiku 2014 roku, zaraz po tym, jak National Science Foundation i wszystkie agencje federalne zaleciły moratorium na badania w laboratoriach GoF…..

W październiku 2014 r. NIAID wysłała Ralphowi Baricowi [szefowi UNC Chapel Hill] list z informacją, że UNC Chapel Hill uzyskało zwolnienie – to znaczy, że Stany Zjednoczone mogą kontynuować badania:

„Outsourcing do Chin był tylko przykrywką. Faktyczna produkcja broni [biologicznej] miała miejsce w Karolinie Północnej [na Uniwersytecie Chapel Hill]!”

W publikacjach National Academy of Sciences z 2016 r. Ralph Baric przyznaje się do wyprodukowania wirusa 1 w Wuhan Institute of Virology. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce „WIV-1 poised for human emergence” [patogen WIV-1 gotowy do przenoszenia się na ludzi]:

Artykuł badawczy z otwartym wyznaniem z 2016 roku: „… konstruowanie chimerycznych i pełnej długości odzwierzęcych koronawirusów w celu oceny potencjału emergencji!”. | Tłumaczenie: „…konstruowanie chimerycznych i pełnej długości koronawirusów odzwierzęcych w celu oceny potencjału pojawienia się!” | Źródło: PNAS Org

Alex, ten artykuł, opublikowany w 2016 roku, został faktycznie napisany podczas moratorium na sztuczną hodowlę laboratoryjną białek kolczastych GoV w Północnej Karolinie!

Podziękowania dla dr Zhengli-Li Shi z WIV za przekazanie sekwencji CoV i tak zwanego białka kolca WIV1-CoV do USA. | Źródło: PNAS Org

Jest to wyraźnie stwierdzone na końcu artykułu [patrz Podziękowania pierwsza linia]: Wspomina się o Zhang-Li Shi, inżynierze broni biologicznej w Wuhan, uznając jej wkład w działania Stanów Zjednoczonych w rozwój tej broni biologicznej.

Trzeba to zrozumieć: W wojnie informacyjnej i propagandowej jesteśmy częścią wszystkich nonsensów, z którymi trzeba się zmagać. Faktem jest, że nawet ogłoszenie Elona Muska o 53 milionach dolarów dla Wuhan jest częścią zasłony dymnej, ponieważ ogień płonie w naszym kraju! Ogień płonie na naszych kampusach uniwersyteckich. A kiedy uniwersytet w Stanach Zjednoczonych Ameryki, taki jak UNC Chapel Hill, dziękuje architektowi broni biologicznej z Chin: „Dziękuję dr Zhang-Li XI z Instytutu Wirusologii w Wuhan za dostęp do sekwencji CoV dla białek kolca WIV-1”. Słuchajcie, panie i panowie:

„To pół miliarda dolarów wydanych przez podatników, abyśmy mogli stworzyć śmiercionośną broń [biologiczną] do wstrzykiwania Amerykanom i ludziom na całym świecie!”

Alex Jones: Sir, zajmował się pan tym przez pięć lat i miał pan absolutną rację. Cieszę się, że wraca pan do tego tematu i mówi, że teraz do publicznej świadomości przedostaje się fakt, że patogen został stworzony przez człowieka, podobnie jak wszystko inne. Ale mówisz, że należy to również zrozumieć. Wszystko jest udokumentowane. Pochodzi stąd [z USA]. Zadaję więc ważne pytanie, ponieważ informowałem o tym w 2015 r., podobnie jak ty, kiedy stało się to wielkim skandalem po tym, jak opracowano broń biologiczną w Chapel Hill [w UNC]. Moje pytanie brzmi: ukrywacie to na widoku. Jaki jest prawdziwy cel końcowy i jak to się rozgrywa? Co powinniśmy zrobić?

Dr David Martin: Cóż, wiele razy mówiłem, że poza bronią specyficzną dla koronawirusa istnieją 63 laboratoryjnie wyhodowane [bronie biologiczne]. Oznacza to, że obecnie na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych opracowywane są 63 inne bronie biologiczne. Prezydent Trump mógłby wydać rozporządzenie wykonawcze, aby ocalić ludzkość i nałożyć moratorium na każdy z tych programów rozwoju laboratoryjnego i natychmiast zamknąć wszystkie 67 aktywnych programów…

Cel końcowy zawsze był ten sam: Bill Gates powiedział to bardzo wyraźnie w 2011 roku. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła to od 2011 roku i potwierdziła to w 2018 i 2019 roku:

„Ich ostatecznym celem jest zmniejszenie populacji na tej planecie!”

To uprzejmy sposób powiedzenia, że są socjopatycznymi mordercami, którzy faktycznie budują broń, aby uczynić to, co nazywamy opieką zdrowotną, linią frontu największej operacji najemników masowo mordujących psychopatów, jaką kiedykolwiek widzieliśmy na tej planecie.

Jako społeczeństwo musimy zrozumieć, że to nie pochodzi od obcego wroga. To pochodzi od krajowych wrogów, którzy chcą zniszczyć uporządkowaną strukturę Stanów Zjednoczonych. Każda osoba, która opłakuje te działania DOGE [Departamentu Efektywności Rządu] lub działania, które prezydent Trump zadekretował w ciągu ostatnich 14 dni, w rzeczywistości świętuje ludobójstwo nie tylko Ameryki, ale także koniec wartości, na których ten kraj został kiedyś założony. Nie ma moralnego uzasadnienia dla uznania takiego wskaźnika śmiertelności wśród obywateli amerykańskich za akceptowalny. Jest to zmiana pochodząca nie tylko od Moderny, ale także od Pfizera. Akceptują śmiertelność wśród amerykańskich obywateli – w jakim celu? Dla własnego zysku i masowego mordowania Amerykanów!

Alex Jones: To dopiero początek – masowa śmierć! Widzimy wyraźnie, do czego to doprowadzi z czasem. Chciałbym usłyszeć twoją ekspercką opinię na ten temat…

Jest tu kilka kwestii… Dyrektor generalny Moderny chwali się: „Och, dwa lata przed pojawieniem się Covid mieliśmy go już w szufladzie!”. Co, jak wiemy z publicznych dokumentów, jest prawdą. Nawet tego nie ukrywali. Szalone jest to, jak ukrywają go na widoku. Jak to działa?

Dr David Martin: Tak, to naprawdę ważne. Platon mówił o tym, jak ludzie, po popełnieniu strasznych zbrodni, świętują to, jak bardzo opinia publiczna jest skłonna zaakceptować absolutne szaleństwo najgorszej ludzkiej natury. Platon mówi o tym w „Państwie”: twierdzi, że istnieje pewien punkt, w którym ludzie z dumą ogłaszają swoje psychopatyczne i ludobójcze plany i cieszą się z faktu, że ludność nie chce nic z tym zrobić dzięki zastraszeniu.

Postawmy sprawę jasno: Elon Musk mógłby ujawnić, ile pieniędzy Fundacja Gatesów i Wellcome Trust włożyły w rozwój tej broni biologicznej…

W czerwcu 2023 r. International Journal of Molecular Sciences opublikował artykuł…

Artykuł ten dotyczy „szczepionek mRNA lub terapii genowej, bezpieczeństwa i kwestii regulacyjnych”. Przyznaje się w nim, że firma Moderna została faktycznie założona w 2000 roku jako program dla National Science Foundation pod nazwą „Darwinian Chemical Systems”. Dajmy temu chwilę, ponieważ wiem, że to, co właśnie powiedziałem, może przejść przez głowę wielu ludzi.

Alex Jones: Mówią: „Wprowadzamy sztuczną selekcję!”.

„Wprowadzają swoją nową ewolucję – są darwinistami społecznymi!”

Dr David Martin: Dokładnie tak. W rzeczywistości mieli dziesięcioletni program o nazwie „Darwinian Chemical Systems”. Wystarczy poszukać. To prekursor firmy Moderna. Pierwszy patent Moderny został złożony na program, który z powodzeniem opisywał, jak wpisać mRNA w sekwencję ludzkiego genu. I oto w tym artykule wystarczy przewinąć do drugiej strony, aby się tego dowiedzieć – przeczytam ci go:

„Szczepionki mRNA przeciwko Covid-19 są pierwszymi szczepionkami mRNA, które zostały skomercjalizowane”. Przygotuj się:

„To nie są szczepionki. To są terapie genowe!”

I dalej twierdzą, że powinny być klasyfikowane jako terapie genowe. Tak właśnie twierdzą. Dave Martin tego nie powiedział! Mówię to od lat. Mówiłem Peterowi McCulloughowi, mówiłem Bobby’emu Kennedy’emu, mówiłem tym wszystkim ludziom: „Nie dajcie się zwieść etykiecie! To nie jest „szczepionka”, to broń biologiczna i terapia genowa!“. I oto, o czym mówi ten artykuł? O tym, że będzie teraz przenoszona przez mleko matki. Wpisuje się w ludzki genom i poprzez to zmienia się genom.

Alex, patrzysz, jak 4 miliardy ludzi na tej planecie stają się genetycznie zmodyfikowanymi organizmami. I nie chcesz myśleć, że było to w jakiś sposób uzasadnione, ponieważ błędnie oznaczyliśmy to jako szczepionkę. To był program broni biologicznej. Została ona podana ogółowi populacji. A teraz mamy trzy i pół lub cztery miliardy genetycznie zmodyfikowanych organizmów, które faktycznie stoją w obliczu egzystencjalnego zagrożenia. Zrobiono to celowo.

Kiedy szczepienie przestaje być szczepieniem, po prostu zmienia się jego definicję! | Źródło: Alex Jones

Alex Jones: I zauważ, że w ciągu ostatnich sześciu lat, tuż przed, a następnie w trakcie, zaczęli zmieniać definicję:

„Od klasycznej definicji szczepionki do tego, czym stała się teraz, czyli po prostu czymś, co wstrzykuje się do organizmu!”

Chodzi mi o to, że jest to atak na ludzkość. To wrogie, globalistyczne przejęcie ludzkiego genomu przez korporacje, które dosłownie nas gwałcą, deklarując, że są naszą własnością, a następnie korumpują cały system medyczny, ponieważ wiedzą, że gdy dowiedzą się prawdy, większość systemu medycznego do nich dołączy!

