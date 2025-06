Wykresy czasowe COVID-19 wyraźnie pokazują: „Szczepionki” były śmiertelne!

Bild: shutterstock

Wykresy czasowe dotyczące koronawirusa wyraźnie pokazują, że szczepionka zabija ludzi. Dlatego są one ukrywane przed opinią publiczną. Wystarczy sporządzić wykresy czasowe, aby wyraźnie dostrzec sygnał bezpieczeństwa. Nie jest to fizyka jądrowa. Co więc robią? Ukrywają dane czasowe.

Autor: STEVE KIRCH | Twierdzenie, że szczepionki przeciwko koronawirusowi są całkowicie bezpieczne, można łatwo obalić na podstawie wykresów szeregów czasowych. Bezpieczna szczepionka charakteryzuje się stosunkowo płaskim szeregiem czasowym. Mogą jednak wystąpić sezonowe wahania, jeśli szczepionka jest podawana w krótkim przedziale czasowym.

Nieskuteczna szczepionka jest rozpoznawalna w szeregu czasowym, w którym dzienna liczba zgonów wzrasta w stosunku do wartości wyjściowej. Dane szeregów czasowych jasno pokazują, co się dzieje. Czy wiesz jednak, że żaden z artykułów opublikowanych w literaturze naukowej nie zawiera wykresu szeregów czasowych dla szczepionki przeciwko koronawirusowi? Nie udało mi się znaleźć ani jednego!

Kiedy Andrew Bridgen (wraz z sześcioma innymi posłami) wysłał list do profesora Sir Iana Diamonda, dyrektora generalnego brytyjskiego urzędu statystycznego ONS, z prośbą o udostępnienie danych szeregów czasowych, spotkał się z odmową. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Lesen Sie hier mehr.

Jest to jeden z głównych powodów, dla których istnieje mój Substack: aby publikować dane, których nie publikują naukowcy głównego nurtu.

W tym artykule wyjaśnię:

Czym jest szereg czasowy? Jak wygląda bezpieczna szczepionka? Jak wyglądają szczepionki przeciwko COVID?

Kiedy się tego dowiesz, potrząśniesz głową i zapytasz:

To przecież takie oczywiste. Jak środowisko medyczne może ignorować te dowody?

Chciałbym zadać im to pytanie, ale nikt z nich nie chce ze mną rozmawiać. Nie ma też szans, żeby ktoś z głównego nurtu mediów zadał to pytanie. To się nigdy nie wydarzy!

Czym jest szereg czasowy?

Dla szczepionki tworzy się wykres przedstawiający liczbę zgonów dziennie od momentu szczepienia.

Jeśli szczepienia są podawane w dłuższym okresie czasu, linia jest stosunkowo płaska, z nachyleniem, gdy średnia wieku jest niska. Przy średniej wieku 86 lat nachylenie jest płaskie, a przy wieku powyżej 86 lat nachylenie spada.

Jeśli szczepienia są podawane w krótkim okresie, na przykład w ciągu kwartału, na krzywą mogą mieć wpływ czynniki sezonowe.

Jakie są dwa rodzaje HVE? Czym jest „HVE jednorożca”?

Widać również silny spadek, który wykładniczo zanika i znika w ciągu 21 dni (okres półtrwania wynosi około 4 dni). Jest to „krótkotrwały efekt zdrowotny szczepionki” (HVE), który wynika z faktu, że prawie 75% zgonów krótkotrwałych (np. 1 dzień później) jest przewidywalnych, a osoby te nie szczepią się, ponieważ wiedzą, że umrą.

Istnieje również „długoterminowy efekt HVE”, który powoduje, że śmiertelność osób zaszczepionych jest znacznie niższa niż osób niezaszczepionych. Jest to RÓŻNICA TRWAŁA i NIE ma okresu półtrwania. Efekt ten nie jest widoczny w szeregu czasowym. Za każdym razem, gdy szczepisz populację, te same osoby decydują się na szczepienie, więc efekt ten występuje za każdym razem.

Istnieje również efekt „jednorożca HVE”, którego istnienie twierdzą ludzie tacy jak Henjin. Odnosi się on do 20-tygodniowej (lub dłuższej) wersji krótkoterminowego HVE. Nazywa się go jednorożcem HVE, ponieważ nikt go jeszcze nie widział i nie ma o nim wzmianki w literaturze naukowej. Tutaj można przeczytać więcej o jednorożcowym HVE /Einhorn-HVE/ i wielu możliwościach sfałszowania tego efektu. Jednorożcowy HVE występuje tylko w przypadku szczepionek przeciwko COVID (z powodów, które nigdy nie zostały ujawnione) i jest wykorzystywany przez osoby takie jak Henjin do wyjaśnienia oznak śmiertelności.

Wykresy szeregów czasowych dla szczepionek innych niż COVID: PŁASKA linia

Szczepionki przeciw grypie wydają się bezpieczne, prawda? Niespodzianka! Spójrz na t=0. Widzisz y=475? Większość ludzi to przeoczyła. Szczepionki przeciw grypie mają silny efekt zabijania „zero-day”, którego nie ma w innych szczepionkach.

Ale środowisko medyczne odwraca wzrok, ponieważ mówi się mu, że szczepionki są bezpieczne. Szczepionki przeciw grypie nie są bezpieczne, co potwierdzają liczne badania (np. badanie Anderson Discontinuity Study z 2020 r. oraz badanie NIH z 2005 r., o którym pisała Sharyl Attkisson) /Anderson-Diskontinuitätsstudie/.

„Im więcej osób starszych otrzymało szczepionki przeciw grypie, tym wyższy był wskaźnik śmiertelności”. (Źródło)

Ale tak „powinna“ wyglądać seria czasowa dla bezpiecznej szczepionki. Płaska linia. Oto kolejna szczepionka. Widzisz? Ta sama płaska linia.

Wykresy czasowe dla szczepionek COVID z Czech: żadna płaska linia!

Wzrost śmiertelności w zaledwie 200 dni jest przerażający: 20%, 58% i 39% dla dawki 1, 2 i 3. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych.

Oto zbliżenie efektu HVE, który najlepiej widać przy dawce 1. Licz punkty od lewej, aż dojdziesz do „linii podstawowej”.

Przy dawce 2 trudniej to dostrzec, ponieważ miesza się z dużo bardziej stromą krzywą.

I HVE jest z tego samego powodu trudniejsza do rozpoznania przy dawce 3.

Wykresy czasowe szczepionek COVID z Izraela: żadnej płaskiej linii!

Oto diagramy, których nie powinieneś widzieć z Izraela.

Nie ma żadnych HVE, prawdopodobnie dlatego, że każdy, kto jeszcze żyje, otrzymał szczepionkę. Szczepienia zaczynają działać 30 dni po szczepieniu. Zwróć uwagę na 9-krotną różnicę między liniami dla najwyższej i najniższej liczby zgonów dziennie.

9-krotna różnica, a ty uważasz szczepionkę za bezpieczną?!?

To jest SZTYWNA kohorta ludzi. Istnieje STAŁA stopa śmiertelności dla każdej stałej kohorty ludzi.

Nowozelandzka szczepionka na COVID: żadnej płaskiej linii!

Z mojego artykułu „Analiza szczegółowa” dotyczącego danych z Nowej Zelandii / Artikel „In-depth analysis” (Eingehende Analyse) zu den Daten aus Neuseeland./.

Oto dane dotyczące czwartej dawki szczepionki z Nowej Zelandii. Można zauważyć, że HVE kończy się po 21 dniach.

To jest dawka 1. Osoby zostały przeniesione z dawki 1 do obszaru dawki 2. Ponieważ kohorta się zmieniła, trudno powiedzieć, co dokładnie się dzieje. W tej serii czasowej osoby zasadniczo zostały zaliczone TYLKO do obszaru, w którym się aktualnie znajdowały, zamiast po prostu wyświetlać wszystkie zgony po pierwszym szczepieniu.

To jest nagranie nr 2. Wskaźnik śmiertelności wzrasta w ciągu zaledwie 7 tygodni po szczepieniu z 1.500 do prawie 2.500. Dzieje się to w okresie, gdy sezonowe wahania zazwyczaj obniżają liczbę zgonów.

Oto dawka 3, która jest podawana, gdy sezonowość jest w trendzie wzrostowym. Teraz naprawdę zaczynamy!

Mamy zatem wzrost umieralności po szczepieniu, mimo że tło wykazuje tendencję spadkową lub wzrostową.

Może to mieć miejsce tylko w przypadku niepewnej szczepionki.

Nie ma innego wyjaśnienia, które by pasowało.

„To może się zdarzyć tylko przy niepewnej szczepionce.”

Szczepionka COVID amerykańskiej ubezpieczalni Medicare: żadnej płaskiej linii!

Szczegóły można znaleźć w tym artykule / diesem Artikel/. Pierwsza szczepionka była podawana w różnych momentach czasowych. Pierwszy wykres ułatwia zliczanie punktów. Po 21 dniach HVE się kończy. Niezależnie od tego, czy COVID, czy nie, HVE trwa zawsze tak samo długo.

Liczba zgonów dziennie po pierwszym szczepieniu przeciw COVID w 2021 roku wśród pacjentów Medicare w USA. Efekt HVE utrzymuje się przez około 21 dni, tak jak w przypadku innych szczepionek.

Dawka #4… W bazie danych, do której miałem dostęp, minął czas, w którym mogą umrzeć.

Wydaje mi się to oczywiste. Czy coś przeoczyłem?

Nie. To tak jak w przypadku VAERS. Kiedy wprowadzono szczepionki przeciwko COVID, nastąpił gwałtowny wzrost zgłoszeń zgonów. Był to również wyraźny sygnał bezpieczeństwa, ale wszyscy odwrócili wzrok i twierdzili, że są to „nadmierne zgłoszenia”. Albo wszyscy ci ludzie, którzy umierają w telewizji lub podczas uprawiania sportu. Powiedzieli: „Och, to zawsze tak było. Po prostu wcześniej tego nie zauważyliście”. Tak więc, bez względu na to, jak wyraźny jest sygnał, nie przechodzi on przez filtr dysonansu poznawczego.

Podsumowanie

W przypadku bezpiecznej szczepionki następuje trzytygodniowy wzrost spowodowany HVE, a następnie liczba zgonów dziennie stabilizuje się, tworząc lekko prostą krzywą opartą na średnim wieku zaszczepionej kohorty.

W przypadku niebezpiecznej szczepionki liczba zgonów dziennie nadal rośnie, aż do osiągnięcia stabilnego poziomu. To oczywiste, prawda? Szereg czasowy szczepień przeciwko COVID pokazuje wzrost w każdym kraju, ponieważ nie jest to bezpieczna szczepionka. Jednak środowisko medyczne odmawia przyznania się do tego, co oczywiste. I nie sądzę, aby kiedykolwiek to zrobiło. Niezależnie od tego, jak jednoznaczne są dowody. Dlatego po prostu robię, co mogę, aby udokumentować, jak bardzo system jest zepsuty. Tylko dla porządku.

Źródło: kirschsubstack.com

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).