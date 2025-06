Niemcy: ataki nożem na dworcach są na porządku dziennym

Dane federalnej policji pokazują: ataki nożem na dworcach kolejowych są na porządku dziennym

Codzienność w tak bezpiecznych Niemczech: według danych federalnej policji w ubiegłym roku odnotowano ponad 600 przestępstw z użyciem noża na dworcach kolejowych i w pociągach. Ataki na ludzi w środkach transportu publicznego nieustannie trafiają na pierwsze strony gazet: Nie można już nawet czekać na autobus lub pociąg ani jechać z punktu A do punktu B bez obawy o atak. Gdzie to się skończy?

Zdjęcie: Rawf8.com / freepik

609 przestępstw z użyciem noża tylko w 2024 roku na dworcach kolejowych, przystankach kolei miejskiej lub w pociągach: to smutny bilans federalnej policji. Podczas kontroli wykryto kolejne 343 noże, znacznie więcej niż w roku poprzednim. A to nie wszystko: w pierwszych czterech miesiącach 2025 roku doszło już do 210 kolejnych przypadków użycia noża. W 142 przypadkach nóż był „tylko” noszony przy sobie. Liczba niezgłoszonych przypadków nie jest znana.

Nasuwa się pytanie: czym stał się ten kraj, w którym nie można nawet stać na dworcu kolejowym bez zachowania czujności?

+++

Morderstwo i wykorzystywanie seksualne dzieci: aresztowano 20-letniego mieszkańca Hamburga znanego jako „White Tiger”

Zarzuty są potworne: w Internecie znajdują swoje nieletnie ofiary i manipulują nimi aż do śmierci.

Są to „otchłanie, które trudno znieść” – skomentował komendant policji w Hamburgu. Chodzi o przestępstwa, o które oskarżony jest 20-letni obywatel niemiecko-irański z Hamburga, który w Internecie nazywał się „White Tiger”.

„Nakaz aresztowania tego mężczyzny obejmuje 123 przestępstwa, które miał popełnić w latach 2021–2023, w tym zabójstwo jako sprawca pośredni, wykorzystywanie seksualne dzieci, cybergwałty i podżeganie nieletnich do popełnienia samobójstwa. Ujawniają one „niewyobrażalny poziom brutalności i nieludzkości”. Oskarżony został aresztowany we wtorek, 17 czerwca, w mieszkaniu rodziców” – donosi Berliner Zeitung.

Śledczy otrzymują pomoc psychologiczną z powodu okrucieństwa zbrodni

„Ta sprawa pokazuje nam otchłań niewyobrażalnej przemocy seksualnej. Stopień brutalności jest trudny do zniesienia” – mówi komendant policji Falk Schnabel.

Spędzili tygodnie, oglądając najokrutniejsze zdjęcia! 22 policjantów i czterech prokuratorów zajmuje się wyjaśnieniem niewyobrażalnych czynów domniemanego mordercy dzieci o pseudonimie „White Tiger”. Psychologowie chronią ich przed poważnymi konsekwencjami psychicznymi.

+++

Gdzie ludzie płacą najwyższe podatki?

Austria na pierwszym miejscu pod względem obciążeń podatkowych!

Jak inaczej moglibyśmy sobie pozwolić na TeuRaZ (najdroższy rząd wszech czasów), gdyby naród nie „krwawił”!’

Jak długo jeszcze?

+++

Założyciel Telegramu pozostawia swoim 106 dzieciom po równej części swojego miliardowego majątku

40-letni założyciel serwisu komunikacyjnego Telegram, Pavel Durov, ma sześcioro własnych dzieci i 100 kolejnych, które spłodził dzięki dawcom nasienia. Po jego śmierci wszystkie mają otrzymać po równej części majątku.

Założyciel Telegramu Pavel Durov

Pavel Durov, założyciel kontrowersyjnego serwisu komunikacyjnego Telegram, ogłosił, że rozdzieli swój majątek o wartości 17 miliardów dolarów między 100 dzieci. Poinformował o tym francuski magazyn „Le Point”. Są to dzieci, które spłodził dzięki dawcom nasienia. Ponadto ma sześcioro własnych dzieci z trzema różnymi partnerkami. Durov podkreśla, że wszystkie jego dzieci będą miały równe prawa do jego spadku.

„Chcę jasno powiedzieć, że nie robię różnicy między moimi dziećmi: są te, które zostały poczęte w sposób naturalny, i te, które pochodzą z moich dawców nasienia” – powiedział Durov magazynowi „Le Point”.

***

