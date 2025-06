SOS-Demokracja – UE prowadzi gigantyczny aparat wsparcia mediów w celu umocnienia swojej władzy

UE stworzyła ekosystem mediów, który nie służy społeczeństwu, ale własnej władzy politycznej. Jego rozmiary są przerażające i pozwalają domyślać się, jaka siła za nim stoi i w jakim stopniu ten nigdy nieuzasadniony demokratycznie system kontroluje kierunek spojrzenia. Jak dobrze działa ten system, widać po zgodności tematów, tłumieniu innych i zawsze odpowiednim medialnym wsparciu władzy.

Mało kto zna tę perfidną, rozległą sieć. Nowy raport renomowanego brytyjsko-włoskiego autora, publicysty i dziennikarza Thomasa Faziego pokazuje, jak UE co roku rozdziela miliony euro między media – nie w celu zapewnienia „wolności prasy”, ale w celu politycznej kontroli debaty publicznej.

Jego głównym przesłaniem jest to, że UE za pomocą swojego aparatu wspierającego media systematycznie tworzy legitymizację odgórną. Oficjalnie nazywa się to „wspieraniem niezależnych mediów”.

W rzeczywistości jednak okazuje się, że jest to ustrukturyzowany sojusz oparty na proeuropejskich narracjach.

Fazi wymienia jako ważne wnioski zawarte w swoim raporcie, opublikowanym 3 czerwca 2025 r. przez MCC Brussels pod tytułem „Brussels’s Media Machine – EU Media Funding and the Shaping of Public Discourse” (Maszyna medialna Brukseli – finansowanie mediów przez UE i kształtowanie dyskursu publicznego)/ Brussels’s Media Machine – EU Media Funding and the Shaping of Public Discourse/:

– Około 80 mln euro rocznie, m.in. za pośrednictwem Komisji i Parlamentu Europejskiego.

– Często pod pozorem walki z „dezinformacją”.

– Cel: „europejska opinia publiczna”, „zrozumienie UE” i walka z „ekstremistycznymi” i „eurosceptycznymi” stanowiskami.

Poniższe przykłady pokazują, jak szeroko zakrojone są działania na wszystkich frontach mające na celu utrwalenie narracji UE:

– Program IMREG (Information Measures for the EU Cohesion Policy) od 2017 r. wypłacił mediom ponad 40 mln euro za „pozytywne” relacje na temat UE

– Często bez przejrzystości. De facto: ukryta propaganda

– UE finansuje duże agencje informacyjne, takie jak ANSA, EFE czy Lusa – czyli strażników setek powiązanych mediów. Rezultat: ujednolicenie narracji.

Przykład: European Newsroom – 1,7 mln euro na skoordynowaną komunikację UE.

Kolejny ważny element kształtowania opinii zgodnych z linią UE: weryfikacja faktów jako środek dyscyplinujący. Programy takie jak EDMO (European Digital Media Observatory, 27 mln euro dofinansowania) pomagają kontrolować ramy tego, co można powiedzieć. Motto, którym kierują się ci „maulhuren”: tego, co jest promowane, nie można kwestionować.

– A jeśli już „śledcze”, to tylko na zewnątrz: Rosja, Kazachstan, Chiny.

– Ale prawie nie ma projektów krytycznej analizy własnych instytucji.

– UE kontroluje kierunek spojrzenia – na zewnątrz, nigdy do wewnątrz.

Według raportu, od 2020 r. sam Parlament Europejski zainwestował około 30 mln euro w kampanie medialne mające na celu legitymizację własnej działalności. „Zwiększenie zasięgu”, „sukces pracy PE” – to już nie jest public relations. To substytut legitymizacji.

To, co opisuje Fazi, to totalitarne roszczenie do władzy nad opinią publiczną, której media systemowe nie są już w stanie zaspokoić, i oznacza nową formę dominacji opinii publicznej bez pluralizmu, krytyki i kontrargumentów.

Artykuł ten ukazał się po raz pierwszy na stronie journalistenwatch.com, naszego partnera w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

