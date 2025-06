OSTRZEŻENIE: Nie zamawiaj drinka „Negroni” w obecności niewykształconych osób o dobrych intencjach lub „grup młodych obcokrajowców”.

W barze w Pordenone „grupa młodych obcokrajowców” uznała nazwę koktajlu „Negroni” za rasistowską. Chociaż nazwa drinka nie ma nic wspólnego ze słowem „Murzyn”, mimo to chcieli oni użyć przemocy.

„Negroni jest rasistowski”

PORDENONE – Jak donosi włoski portal internetowy nordest24, dzięki interwencji odważnych gości i wezwanej policji udało się zapobiec brutalnemu atakowi „grupy młodych obcokrajowców” na personel baru w centrum miasta. Nie trzeba chyba wyjaśniać, z jakich osób składała się ta „grupa”.

Polityczna poprawność praktykowana przez głupców

W barze „Primavera” panowie byli niezadowoleni z umieszczenia tradycyjnego koktajlu „Negroni” w karcie napojów, co uznali za „rasistowskie” ze względu na rzekomo obraźliwe konotacje związane z nazwą napoju.

Ten znany na całym świecie drink, nazwany na cześć hrabiego Camillo Negroni, historycznej postaci florenckiej arystokracji z początku XX wieku, stał się przedmiotem gorącej dyskusji między bezczelnymi imigrantami a zagrożonym personelem baru. Zuchwali imigranci nie znali znaczenia nazwy drinka i uznali ją za „obraźliwą dla wrażliwości niektórych obecnych”, jak donosi wspomniany magazyn. Najwyraźniej był to wystarczający powód, aby tacy ludzie zaczęli działać w swoim zwyczajowym stylu. Na szczęście dla personelu baru interwencja gości i policji pozwoliła opanować bezczelną tłuszczę.

Informacje o nazwie koktajlu „Negroni”:

Negroni – koktajl alkoholowy przygotowywany z trzech równych części ginu, słodkiego wermutu i gorzkiego likieru (najczęściej Campari). Napój ten został prawdopodobnie po raz pierwszy podany w 1919 roku we florenckiej kawiarni Casoni na życzenie hrabiego Camillo Negroni, który chciał, aby w jego ulubionym napoju Americano wodę gazowaną zastąpiono ginem. Napój ten jest stosunkowo mocny i pobudza apetyt, dlatego podaje się go głównie jako aperitif. Można go jednak pić również po posiłku jako digestif.

