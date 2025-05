Bunter geht’s nicht: Den Orient mitten in Deutschland genießen! (Illustration:Netzfund)

Nie mogło być bardziej kolorowo: ciesz się Orientem w środku Niemiec! (Ilustracja: Netzfund)

Turystyka w Niemczech kwitnie dzięki ciągłemu rozprzestrzenianiu się islamu: prawdziwą atrakcją turystyczną dla wczasowiczów z USA jest 10-dniowa wycieczka do dziewięciu najwspanialszych meczetów przyszłego kalifatu Germanistanu, w tym eksploracja wielokulturowych dzielnic i kolorowych cotygodniowych targów, na których można doświadczyć pokojowego współistnienia kultur z pierwszej ręki.

Grupą docelową tej innowacyjnej oferty jest bardziej akademicka, zainteresowana kulturą publiczność, najlepiej z północno-wschodniej części USA – stanów Nowej Anglii o europejskich wpływach – gdzie dobrze zarabiająca, entuzjastycznie nastawiona do migracji publiczność jest zawsze dostępna dla bezpiecznych, ale fascynujących alternatyw dla podróży na Bliski Wschód. W Niemczech można również spotkać się z językiem, ludźmi i orientalnym stylem, ale (nadal) bez niebezpieczeństwa ataków bombowych i wybuchowych. Chociaż należy wziąć pod uwagę ataki nożem, nie mają one tła kulturowego, ponieważ zawsze istniały w Niemczech.

Bliski Wschód zaczyna się w Kolonii

Bardziej pokojowy świat zaczyna się od dialogu między kulturami. Właśnie dlatego wycieczka zabiera ciekawskich Amerykanów do świata najpiękniejszych meczetów w Niemczech, gdzie magia Orientu rozkwita w bezpiecznych niemieckich objęciach, z dala od wojen. Wąskie alejki wypełnione są aromatem świeżo upieczonego płaskiego chleba, tureckie i arabskie neony (nawet podczas Ramadanu) migoczą w półmroku, dźwięk porannej muzyki unosi się z zapraszających restauracji halal. Wszystko to czeka na odwiedzających Niemcy, kraj, który z otwartymi ramionami wita różnorodność kulturową.

Równoległe społeczeństwa tureckie, syryjskie, perskie, arabskie i afgańskie witają wszystkich z ciepłą gościnnością. Chętnie dzielą się swoją żywą kulturą i zapraszają ludzi do przełamywania uprzedzeń poprzez spotkania. Od wielokulturowych dzielnic Kolonii po kosmopolityczną różnorodność Berlina, każdy doświadcza islamskiej architektury, która w końcu rozprzestrzenia się w niemieckich miastach, kolorowych rynków i ciepłych chwil. Podróż odbywa się w komforcie luksusowego autokaru, noclegi odbywają się w hotelach pierwszej klasy, a przy okazji odkrywasz Niemcy jako bramę do Orientu. Oto plan podróży:

Dzień 1: Przyjazd do Kolonii, wielokulturowego serca nad Renem

Kolonia to kosmopolityczna metropolia, której tureckie i arabskie dzielnice, takie jak Ehrenfeld i Mülheim, tworzą żywą mozaikę kultur, charakteryzującą się atmosferą Lewantu i ciepłą gościnnością. Tureckie i syryjskie rodziny witają tu z promiennymi uśmiechami. Tureckie piekarnie emanują aromatem simit, herbaciarnie i sklepy z sziszą zapraszają na fajki wodne, a arabskie sklepy rozświetlają noc – kawałek Stambułu nad Renem, gdzie gościnność topi uprzedzenia.

Meczet: Centralny Meczet w Kolonii (DİTİB)

Nazwany na cześć tureckiego organu religijnego Diyanet, który kształtował życie religijne społeczności tureckiej w Niemczech od XX wieku. Niezwykły meczet w Kolonii charakteryzuje się imponującą szklaną kopułą i filigranowymi minaretami, które łączą nowoczesną architekturę islamską z elementami europejskimi.

Meczet: Meczet Yunus Emre

Nazwa pochodzi od Yunus Emre, tureckiego poety i mistyka z XIII wieku, który jest czczony w Anatolii za swoją poezję miłości i jedności. Meczet w Kolonii-Mülheim jest wart odwiedzenia i charakteryzuje się zachęcającą architekturą z ciepłymi kolorami i otwartym wewnętrznym dziedzińcem, który promuje społeczność i wymianę.

Program: Poranna wycieczka z przewodnikiem po centralnym meczecie w Ehrenfeld, popołudniowa wizyta w meczecie Yunus Emre w Mülheim, a następnie spacer po kolorowym cotygodniowym targu. Powitalna kolacja w tureckiej restauracji, gdzie gospodarze z dumą prezentują swoją kulturę. Następnie czas wolny: spacer po wielokulturowych uliczkach Ehrenfeld lub Mülheim i podziwianie kolorowego zgiełku targowisk. Nocleg w Kolonii.

Dzień 2: Duisburg – tygiel kulturowy w Zagłębiu Ruhry

Opis miasta: Duisburg jest znany ze swojej różnorodności kulturowej, która przejawia się w dzielnicy Marxloh z tętniącymi życiem targowiskami i gościnnymi społecznościami. Orientalny styl i gościnność – Marxloh to bazar Orientu: „turecki targ” kusi świeżą baklawą, tureckie i syryjskie rodziny zapraszają do odkrywania swoich straganów z otwartymi sercami, a aromat kebabu miesza się z arabską muzyką – społeczność z dumą dzieli się z Tobą swoją kulturą i wyjaśnia nieporozumienia.

Meczet: Meczet Merkez

Nazwa meczetu pochodzi od tureckiego słowa „Merkez” („centrum”), co podkreśla jego rolę jako serca społeczności. Meczet w Duisburgu jest wart odwiedzenia i charakteryzuje się wspaniałą architekturą osmańską z dużą kopułą i eleganckimi minaretami, łącząc tradycję z nowoczesnością.

Program: Wizyta w meczecie, zwiedzanie „Türkenmarkt” w Marxloh, spotkanie z lokalnymi przedstawicielami, którzy chętnie odpowiedzą na pytania. Następnie czas wolny: spacer po tętniących życiem ulicach Marxloh lub filiżanka herbaty w tradycyjnej kawiarni. Nocleg w Duisburgu.

Dzień 3: Essen – wielokulturowe centrum Zagłębia Ruhry

Opis miasta: Essen to tygiel kultur, którego dzielnice, takie jak Katernberg, charakteryzują się orientalną atmosferą i ciepłą gościnnością. W Katernberg można sobie wyobrazić, że jest się w Damaszku: perscy handlarze oferują dywany, tureckie bary z przekąskami pachną köfte, a arabskie rodziny ciepło witają w swoich sklepach, chętnie prezentując swoją kulturę i przełamując uprzedzenia.

Meczet: Meczet Sehitlik

Jego nazwa pochodzi od tureckiego określenia „Şehitlik” (męczennik), które upamiętnia poległych żołnierzy i symbolizuje ścisły związek z turecką historią. Meczet w Essen, który warto odwiedzić, charakteryzuje się elegancką architekturą z harmonijną kopułą i zalaną światłem salą modlitewną, która promuje spokój i kontemplację.

Program: Wizyta w meczecie, zwiedzanie miasta przez wielokulturowe dzielnice. Czas wolny: Relaks w tureckiej herbaciarni lub zwiedzanie orientalnych targowisk Katernberg. Nocleg w Essen.

Dzień 4: Dortmund – tętniąca życiem różnorodność w Zagłębiu Ruhry

Wielokulturowe dzielnice Dortmundu, takie jak Nordstadt, to tętniące życiem centrum orientalnej kultury i ciepłych spotkań. Nordstadt przypomina turecką dzielnicę w Izmirze: kebabownie i herbaciarnie ciągną się wzdłuż niegdyś niemieckich ulic, afgańskie i syryjskie rodziny zapraszają do odkrywania swoich rynków z ciepłą gościnnością i chętnie odkrywają swoją kulturę bez zastrzeżeń.

Meczet: Meczet Ulu

Jego nazwa pochodzi od tureckiego słowa „Ulu” (wzniosły), które podkreśla duchowe znaczenie meczetu. Meczet w Dortmundzie jest wart odwiedzenia i charakteryzuje się majestatyczną architekturą z dużą kopułą i artystycznymi ornamentami, które odzwierciedlają tureckie tradycje.

Program: wizyta w meczecie, zwiedzanie wielokulturowej dzielnicy północnej. Czas wolny: spacer orientalnymi alejkami północnej części miasta lub wizyta w tureckiej kawiarni. Nocleg: Dortmund.

Dzień 5: Hamburg – wielokulturowe miasto portowe

Dzielnice Hamburga, takie jak St. Georg, to tygiel kultur, charakteryzujący się orientalnym urokiem i otwartą gościnnością. St. Georg emanuje urokiem marokańskiego souku: arabskie restauracje serwują tajine, perscy handlarze oferują swoje towary z uśmiechem, a zapach miętowej herbaty towarzyszy Twoim krokom – społeczność, która ciepło wita Twoją ciekawość swojej kultury.

Meczet: Meczet Imama Alego

Nazwa pochodzi od imienia Imama Alego, kuzyna i zięcia proroka Mahometa, który był czczony jako centralna postać szyickiego islamu w Arabii w VII wieku. Meczet w Hamburgu jest wart odwiedzenia i charakteryzuje się imponującą architekturą z niebieską kopułą i skomplikowanymi mozaikami, które odzwierciedlają szyickie tradycje.

Program: Wizyta w meczecie, spacer po kolorowej, wielokulturowej dzielnicy St. Georg, wizyta na orientalnym targu w Altonie. Czas wolny: Zwiedzanie orientalnych sklepów w St. Georg lub wypicie miętowej herbaty w perskiej kawiarni. Nocleg w Hamburgu.

Dzień 6: Berlin – kosmopolityczna różnorodność

Berlin to kosmopolityczna metropolia, której dzielnice, takie jak Kreuzberg, charakteryzują się żywą kulturą orientalną i ciepłą gościnnością. Kreuzberg jest jak kawałek Bejrutu: tureckie piekarnie wypiekają świeże pide, arabskie rodziny z otwartymi sercami zapraszają do swoich shisha barów, a syryjscy handlarze chętnie dzielą się swoimi historiami, podczas gdy muzyka wypełnia alejki.

Meczet: Meczet Sehitlik

Meczet ten, którego nazwa również pochodzi od tureckiego określenia męczennika (patrz wyżej), charakteryzuje się elegancką architekturą osmańską z dużą kopułą i przestronnym dziedzińcem, który promuje społeczność i otwarty dialog.

Program: Wizyta w meczecie, zwiedzanie wielokulturowego Kreuzbergu. Następnie czas wolny: Wizyta w tureckiej kawiarni lub zwiedzanie orientalnych targowisk Kreuzbergu.

Nocleg: Berlin.

Dzień 7: Berlin – wielokulturowe centrum

Dzielnice Berlina, takie jak Neukölln, są magnesem dla różnorodności kulturowej, gdzie orientalny styl i ciepłe spotkania charakteryzują codzienne życie. Neukölln przenosi Cię na rynki Marrakeszu: zawoalowane kobiety z dziećmi przechadzają się alejkami, tureckie, arabskie i pakistańskie neony migoczą, a z setek małych restauracji słychać orientalną muzykę. Afgańscy i syryjscy gospodarze witają z radością, prezentując swoją kulturę i przełamując uprzedzenia.

Meczet: Ibn Rushd Goethe Mosque

Nazwany na cześć Ibn Rushda, XII-wiecznego islamskiego uczonego z Andaluzji i Johanna Wolfganga von Goethego, niemieckiego poety, którzy obaj byli znanymi zwolennikami wymiany międzykulturowej. Meczet w Berlinie, który warto odwiedzić, charakteryzuje się nowoczesną, minimalistyczną architekturą i otwartą orientacją, która wita ludzi wszystkich wyznań.

Program: Wizyta w meczecie, wizyta na tureckim targu Maybachufer, forum międzywyznaniowe. Czas wolny: spacer po orientalnych uliczkach Neukölln lub wypicie arabskiej herbaty w lokalnej kawiarni. Nocleg w Berlinie.

Dzień 8: Berlin – więcej skarbów kultury

Wielokulturowe dzielnice Berlina oferują wiele innych możliwości poznania orientalnej kultury i gościnności. W dzielnicach Kreuzberg i Neukölln warto przespacerować się alejkami, gdzie tureckie piekarnie wypiekają świeże chleby, perscy handlarze oferują swoje towary z uśmiechem, Libańczycy sprzedają baklavę, a syryjskie rodziny serdecznie zapraszają do swoich kawiarni, z dumą dzieląc się swoją kulturą.

Program: Bezpłatna eksploracja wielokulturowych dzielnic, wizyta na innym orientalnym targu lub rozmowa z lokalnymi społecznościami. Czas wolny: Ciesz się kolorowym zgiełkiem na Kreuzbergu lub zrelaksuj się w barze shisha w Neukölln. Nocleg: Berlin.

Dzień 9: Kolonia – powrót nad brzegi Renu

Wielokulturowe dzielnice Kolonii, takie jak Mülheim, ponownie oferują zachęcającą atmosferę do dalszych odkryć kulturalnych. Mülheim przeniesie Cię do zaułków Ankary: tureckie herbaciarnie serwują słodkie Çay, arabscy handlarze oferują przyprawy z ciepłym uśmiechem, a perskie rodziny chętnie odpowiedzą na Twoje pytania dotyczące ich kultury, podczas gdy dźwięk modlitw wypełnia powietrze.

Meczet: Meczet Fatih

Nazwany na cześć sułtana Mehmeta Fatiha, XV-wiecznego osmańskiego zdobywcy Konstantynopola i znanego z promowania różnorodności kulturowej, ten obowiązkowy meczet w Kolonii-Mülheim charakteryzuje się tradycyjną turecką architekturą z uderzającą kopułą i ozdobną kaligrafią, która emanuje duchowym spokojem.

Program: Wizyta w meczecie po przyjeździe (i pięć i pół godziny jazdy z Berlina), spacer po wielokulturowym Mülheim, wizyta na cotygodniowym targu. Czas wolny: Eksploracja orientalnych sklepów w Mülheim lub kolacja w syryjskiej restauracji. Nocleg w Kolonii.

Dzień 10: Kolonia – Pożegnanie nad Renem

Wielokulturowe dzielnice Kolonii zapraszają do zanurzenia się w orientalnym uroku po raz ostatni na koniec podróży. Ciesz się zachodnioazjatycką atmosferą i anatolijską gościnnością: ostatni spacer po Ehrenfeld zabierze Cię z powrotem do zaułków Antalyi. Aromat pikantnych kebabów, turecka muzyka z małych sklepów i serdeczny śmiech syryjskich i tureckich gospodarzy świętujących uznanie dla ich kultury ożywiają Orient.

Program: Śniadanie pożegnalne w orientalnej restauracji, następnie transfer na lotnisko Kolonia/Bonn, lot powrotny.

Ważne informacje dotyczące wycieczki: Przed wejściem do meczetów należy zapytać przewodnika o obowiązujące przepisy dotyczące nakryć głowy i/lub wymogi dotyczące zasłaniania. Kobiety powinny powstrzymać się od noszenia lekceważących, odsłaniających ubrań i mogą nie zostać wpuszczone do sal modlitewnych meczetów. Zawsze okazuj szacunek swoim kosmopolitycznym gospodarzom i unikaj krytykowania islamu w jakikolwiek sposób. Wówczas nic nie stanie na przeszkodzie, by doświadczyć różnorodnych i wielokulturowych podróży!

Niemcy, Szwecja, Anglia czy inn kraj stanie się wkrótce pierwszym islamskim kalifatem w Europie? Wyborcy rozstrzygną!

