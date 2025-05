Islamistyczny codzienny terror: Niemcy stają się coraz bardziej niebezpieczne dla chrześcijan

Wiedeń: Otwarcie pierwszego islamskiego gimnazjum w Europie

Islamskie Gimnazjum w Wiedniu jest pierwszą islamską szkołą średnią w Europie z prawem publicznym, częściowo finansowaną przez Europejski Fundusz Społeczny, oferującą edukację opartą na wartościach islamskich.

Reklamuje się wyspecjalizowaną edukacją, opartą na wartościach islamskich.

Co to jest „prawo publiczne”?

Prawo publiczne w Austrii odnosi się do uznania państwowego, które szkoły prywatne mogą otrzymać w określonych warunkach. Dzięki temu prawu szkoły te mogą wydawać świadectwa szkolne, które prawnie są równoważne świadectwom szkół publicznych. Dzięki temu uczniowie uzyskują dostęp do instytucji edukacyjnych państwowych, uczelni wyższych lub służby publicznej, bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów, a szkoła może przyjmować kandydatów na nauczycieli do praktycznego szkolenia.

Niemcy stają się coraz większym zagrożeniem dla życia chrześcijan

Islam nie należy do Niemiec, ale coraz bardziej walczy o to, by Niemcy należały do niego. Cała republika jest obecnie narażona na codzienną przemoc ze strony imigrantów, a w szczególności na islamski terroryzm, który wyraża się nie tylko w spektakularnych atakach, ale także w tysiącach mniejszych incydentów, które zdarzają się wszędzie.

Islamskie tendencje antychrześcijańskie rozprzestrzeniają się nie tylko w Hamburgu, ale także w całych Niemczech. (Plakat w środku: Kalifat jest rozwiązaniem)

„Fakt, że większość muzułmanów nie stosuje przemocy, nie jest żadnym pocieszeniem, dopóki większość sprawców przemocy to muzułmanie;”

I ta obserwacja nie ma nic wspólnego z „islamofobią”, ale jej zaprzeczenie ma wiele wspólnego z autofobiczną narodową nienawiścią do samego siebie.

Wraz z Żydami, chrześcijanie również ryzykują życiem i zdrowiem, gdy publicznie deklarują swoją wiarę – zwłaszcza w Berlinie, który po raz kolejny przoduje: W dzielnicy Wedding 24-letni mężczyzna został zapytany przez pięciu nieznajomych o swoją przynależność religijną. Kiedy odpowiedział, że został ochrzczony jako chrześcijanin, został pobity.

USA: Strzały w Muzeum Żydowskim w Waszyngtonie – Dwóch pracowników ambasady Izraela nie żyje

Zabici to młoda para. Jeden podejrzany aresztowany. Krzyczał „Wolna, wolna Palestyna”. Izrael zwiększa ochronę wszystkich ambasad.

Osoba owinięta izraelską flagą na miejscu zbrodni w Waszyngtonie. REUTERS/Jonathan Ernst

Waszyngton – Dwie osoby zostały zabite w pobliżu Muzeum Żydowskiego w stolicy USA, Waszyngtonie. Byli to pracownicy ambasady Izraela. Poinformowała o tym Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Kristi Noem w środę późnym wieczorem na X. Prokurator generalna Pam Bondi napisała, że była „na miejscu przerażającej strzelaniny”. Szef FBI Kash Patel powiedział, że on i jego zespół zostali poinformowani o strzelaninie. Policja federalna bada sprawę jako możliwe przestępstwo z nienawiści.

Na konferencji prasowej szef policji w Waszyngtonie wyjaśnił, że podejrzany został aresztowany. 30-latek pochodził z Chicago i został zatrzymany przez policję. Podczas aresztowania krzyczał „Wolna, wolna Palestyna”.

NIEMCY: 165 milionów euro na 10 lat – Berlin planuje azylowy kolos dla 1 500 migrantów

Berlin planuje kolejny gigantyczny ośrodek azylowy, który od 2026 r. zapewni miejsce dla 1 500 migrantów, za oszałamiającą kwotę 165 milionów euro. Tymczasem koszt zakwaterowania osób ubiegających się o azyl w samej stolicy wynosi miliard euro. Przykład Berlina-Kreuzbergu pokazuje: Biznes azylowy nadal jest kopalnią złota dla wielu firm.

Ogromny budynek rozciąga się naprzeciwko Volkspark Hasenheide.

Naprzeciwko Volkspark Hasenheide w Berlinie-Kreuzbergu wznosi się w powietrze ogromny dziesięciopiętrowy budynek. Podłużny kolos w lekko zużytym, beżowym kolorze towarzyszy poboczu drogi przez setki metrów. Jednak budynek o powierzchni 33 000 metrów kwadratowych jest pusty od czasu wyprowadzki Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalnego w listopadzie 2022 roku. Drzwi są zabarykadowane, a wokół leżą resztki śmieci. Całkowicie ogrodzony, ogromny kompleks czeka na nowych mieszkańców, którzy mają się wprowadzić od stycznia 2026 roku.

Niemiecki formularz urzędowy: Matka biologiczna dziecka może być teraz „mężczyzną”

Zamieszanie związane z płcią jako Racja Stanu: każdy w Niemczech, kto chce uzyskać zaświadczenie o urodzeniu dziecka za granicą, jest oczywiście pytany o biologiczną matkę dziecka w odpowiednim formularzu. Jednak to, kim jest matka, nie jest już tak jasne w kolorowej republice. Nie zakłada się bowiem, że chodzi o płeć żeńską – nie, można zaznaczyć także „męską” lub „różną”.

Formularz – „Wniosek o notarialne poświadczenie urodzenia za granicą w rejestrze urodzeń (§ 36 PStG)” – jest również dostępny online.

Członek zespołu medialnego Nius musiał wypełnić ten formularz i był zdumiony, gdy zażądano podania płci matki biologicznej. Kobieta? Mężczyzna? Zróżnicowana? A może w ogóle brak informacji? To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że w formularzu wyraźnie zaznaczono, że chodzi o osobę, która urodziła dziecko. Jak ma to zrobić mężczyzna?

Formularz – „Wniosek o notarialne poświadczenie urodzenia za granicą w rejestrze urodzeń (§ 36 PStG)” – jest również dostępny online.

Sekretarz Zdrowia USA wzywa do wycofania się z WHO i sprzeciwia się porozumieniu w sprawie pandemii

Sekretarz zdrowia USA Robert F. Kennedy Jr. wezwał kraje uczestniczące w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w Genewie do przyłączenia się do jego kraju w wycofaniu się ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

„Wzywam światowych ministrów zdrowia i WHO, aby postrzegali nasze wycofanie się z organizacji jako sygnał ostrzegawczy” – powiedział Kennedy w przesłaniu wideo do Światowego Zgromadzenia Zdrowia we wtorek.

„WHO jest pogrążona w rozdętej biurokracji, zakorzenionych paradygmatach, konfliktach interesów i międzynarodowej polityce władzy” – powiedział amerykański sekretarz zdrowia i opieki społecznej Robert F. Kennedy Jr © AFP

„Byliśmy już w kontakcie z krajami o podobnych poglądach i zachęcamy innych do rozważenia dołączenia do nas”

– dodał amerykański sekretarz zdrowia i opieki społecznej, który jest znany jako sceptyk szczepionkowy.

Wykorzystał również swoją wiadomość wideo, aby skrytykować rzekomy nienależyty wpływ Chin na WHO i zaatakował ideologię gender i przemysł farmaceutyczny.

