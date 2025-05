Dżihad rozprzestrzenia się w Afryce, podczas gdy Zachód zamyka oczy

Zdjęcie: W większości chrześcijańskim Mozambiku, islamistyczny terror na północy – szczególnie w Cabo Delgado – znacznie utrudnił życie chrześcijan. Dżihadystów dokonują zamachów, podpalają kościoły, mordują duchownych i porywają cywilów. Na zdjęciu: uchodźcy z miasta Empire w Cabo Delgado uciekają 14 czerwca 2022 roku przed dżihadystami, którzy zaatakowali ich wspólnotę. (Zdjęcie: Alfredo Zuniga/AFP via Getty Images)

Dżihadyści mordują, gwałcą, torturują, porywają, zniewalają i palą ludzi żywcem – w całej Afryce, a teraz także w Syrii.

Od CHARLES JACOBS i UZAY BULUT | Ostatnie filmy opublikowane w X pokazują, że syryjscy islamiści czynią z Alawitami to samo, co Hamas z Żydami mieszkającymi w pobliżu Gazy. Chrześcijanie, Druzy i Jazydzi w Syrii – tak jak ich niemuzułmańscy lub niearabscy bracia w Afryce – obawiają się, że to oni będą następni.

Powiązana z Al-Kaidą grupa terrorystyczna Hayat Tahrir al-Sham (HTS), dowodzona przez Ahmeda Husseina al-Sharaa i zajmująca Damaszek w grudniu 2024 roku, w zachodniej Syrii przeszukiwała domy i masakrowała mniejszości religijne w okrutny i sadystyczny sposób. Media społecznościowe pokazują, jak Alawici – mężczyźni, kobiety i dzieci – są strzelani z bliskiej odległości (erschossen). Zdaniem greckiego eurodeputowanego Nikolasa Farantourisa, który niedawno odwiedził Syrię, istnieją wiarygodne informacje o 7000 zabójstwach chrześcijan i Alawitów oraz bezprecedensowych zbrodniach przeciwko cywilom.

Syria jest tylko najnowszym krajem, który znalazł się na celowniku islamistycznych dżihadystów. Od lat dżihad rozprzestrzenia się w co najmniej dwunastu krajach Afryki. Lokalne organizacje dżihadystyczne mają różne nazwy, ale ich ideologia jest ta sama: każdy z nich głęboko wierzy, że Allah wymaga (verlange) od nich oczyszczenia (reinigen) świata z kufr (niewiernych). Między innymi w Nigerii, Sudanie, Demokratycznej Republice Konga, Burkina Faso, Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Nigrze, Somalii, Mozambiku i Libii islamistyczne grupy masakrują cywilów – w przytłaczającej większości chrześcijan – szerząc terror, niepewność i wysiedlenia.

Według organizacji praw człowieka Open Doors, ponad 16,2 miliona chrześcijan w Afryce na południe od Sahary zostało wysiedlonych z powodu przemocy dżihadystycznej i konfliktów. Ta przemoc obejmuje morderstwa, fizyczne znęcanie się, gwałty, porwania, kradzież mienia oraz niszczenie domów i pól uprawnych. Chrześcijanie są pozbawiani swojej ziemi i środków do życia. Miliony żyją dziś w obozach dla uchodźców wewnętrznych. Kobiety i dziewczęta są porywane, zmuszane do „małżeństw“, przymuszane do przejścia na islam, gwałcone i zmuszane do pracy przymusowej. Dziewczęta są zmuszane (gezwungen) do przeprowadzania zamachów samobójczych lub służą dżihadystom jako ludzkie tarcze.

13 lutego w Kongu, jednym z najniebezpieczniejszych krajów dla niemuzułmanów, 70 chrześcijan zostało ściętych (enthauptet). Przywódcy kościelni są celowo porywani, torturowani i mordowani. Chrześcijańskie wioski są podpálane, pastorzy, księża i chrześcijanie świeccy są porywani przez islamistyczną grupę „Allied Democratic Forces“ oraz inne zbrojne grupy. Kościoły, klasztory i szkoły chrześcijańskie zostały zniszczone i splądrowane (verwüstet) przez milicje. Od stycznia do czerwca 2024 roku, według raportu Middle East Media Research Institute, islamistyczni bojownicy zamordowali 639 chrześcijan przez ścięcia, egzekucje i inne przestępstwa (ermordeten).

W Sudanie obecnie trwa ludobójstwo, w którym arabscy dżihadyści z powodów rasowych masakrują miejscowych Afrykańczyków. Wojna w Sudanie toczy się między dwiema siłami muzułmańskimi – Siłami Zbrojnymi Sudanu (SAF), oficjalną armią kraju, a Siłami Wsparcia Szybkiego (RSF), paramilitarną milicją. Obie strony są napędzane przez arabską ideologię dominacji przeciwko niearabskim ludom, przy czym RSF dąży do wymordowania etnicznych mniejszości afrykańskich. Według raportu (Bericht) Misji Badawczej ONZ dla Sudanu są one odpowiedzialne za szeroko zakrojoną przemoc seksualną – w tym zbiorowe gwałty, porwania i niewolnictwo seksualne. Większość ofiar to nie-Arabowie, w szczególności Masalit.

W Sudanie niewinne cywilne osoby są mordowane z powodu ich przynależności etnicznej. Miasta i wsie są zrównywane z ziemią. Zgodnie z danymi (Angaben) organizacji Operation Broken Silence ponad 150 000 cywilów już zmarło z powodu przemocy lub głodu. Prawie 25 milionów Sudańczyków – połowa populacji – cierpi z powodu ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego. Około 15 milionów ludzi zostało przesiedlonych lub uciekło za granicę – to około co trzeci. Około 80 procent systemu ochrony zdrowia przestało funkcjonować. Około 90% szkół jest zamkniętych.

Niewolnictwo, przymusowa praca i handel ludźmi w Libii wciąż są powszechne – jak pokazują nagrania (Videoaufnahmen) z aukcji subsaharyjskich Afrykańczyków. Dziś w Libii bezwzględnie obowiązuje szariat: muzułmanin, który nawraca się na chrześcijaństwo, grozi kara śmierci. Muzułmanin, który przeszedł na chrześcijaństwo, został według raportu we wrześniu 2022 roku skazany na śmierć i czeka w areszcie na wyrok Sądu Najwyższego. Kobiety, które są podejrzewane o interesowanie się chrześcijaństwem, muszą liczyć się z aresztem domowym (Hausarrest), przemocą seksualną, przymusowymi małżeństwami lub śmiercią. Także zagraniczni chrześcijanie, szczególnie z Afryki Subsaharyjskiej, są porywani lub mordowani przez grupy islamistyczne.

W regionie Far North w Kamerunie islamistyczne grupy terrorystyczne, takie jak Boko Haram i „Islamskie Państwo – Zachodnia Afryka” (ISWAP), regularnie dokonują ataków, aby ustanowić kalifat. Chrześcijanie są celowo atakowani, porwani i mordowani. Kościoły są podpalane, przedstawiciele duchowieństwa i seminarzyści są porwani. Uzbrojone grupy zajmują kościoły i przekształcają święte miejsca w strefy walki, co potwierdzają także raporty (Berichte) Departamentu Stanu USA.

W Somalii praktycznie nie ma bezpiecznego miejsca (keinen sicheren Ort) dla chrześcijan. Szczególnie niebezpieczne są obszary kontrolowane przez islamistyczną grupę terrorystyczną al-Shabaab, która dominuje nad dużymi częściami kraju i wprowadza tam szariat. Al-Shabaab ma na celu zniszczenie chrześcijaństwa w Somalii i często morduje chrześcijan na miejscu.

W Burkina Faso rosnący islamizm zmusił chrześcijan do ucieczki. Dawniej bezpieczne miasta nie są już bezpieczne. W strefach walk grożą porwania, morderstwa i zniszczenie kościołów. Setki kościołów zostały zamknięte – ze strachu przed atakami. W sierpniu 2024 roku w regionie centralnym ponad 500 osób zostało zamordowanych przez dżihadystów.

Przemoc dżihadystyczna w Nigerii nadal wzrasta. Milicje Fulani, bandyci i grupy terrorystyczne, takie jak Boko Haram i ISWAP, systematycznie niszczą wspólnoty chrześcijańskie. Tysiące chrześcijan zostało zamordowanych, tysiące kobiet i dziewcząt zostało porwanych i zgwałconych. Wiele dziewcząt zostało zmuszonych do małżeństwa lub wykorzystanych jako zakładnicy i ludzie w charakterze żywych tarcz.

Przewodnicy kościelni są celowo umieszczani w celowniku. Vatican News donosiło (berichtete) o kilku porwaniach i morderstwach księży w Nigerii. 21-letni seminarzysta Andrew Peter został brutalnie zamordowany. W Środę Popielcową, 5 marca, ojciec Sylvester Okechukwu został zabity przez porywaczy. W ostatnich miesiącach liczba porwań katolickich księży, kleryków i zakonnic znacznie wzrosła.

Mali również boryka się z islamskim ruchem powstańczym. Dżihadystyczny bunt, który rozpoczął się w 2012 roku na północy kraju, ma katastrofalne skutki (verheerende). Według Open Doors, kościoły zostały zniszczone, chrześcijanie byli atakowani, wypędzani, a ich dostęp do wody i rolnictwa był ograniczony. Południe kraju coraz bardziej podlega wpływom islamistów – instytucje państwowe się rozpadają (brechen).

W przeważająco chrześcijańskim Mosambik islamski terroryzm na północy – szczególnie w Cabo Delgado – znacznie utrudnił życie chrześcijanom. Dżihadyści przeprowadzają ataki, palą kościoły, mordują duchownych i porywają cywilów. Ich celem jest stworzenie islamskiego państwa teokratycznego. W styczniu 2024 roku terroryści związani z Państwem Islamskim przez dwa tygodnie atakowali (griffen) wiele wsi w dystrykcie Mocímboa da Praia. Ataki rozpoczęły się 3 stycznia we wsi Ntotoe, gdzie zamordowano trzech chrześcijan, a ponad 60 domów i jeden kościół zostały podpalone. Podczas kolejnych ataków w Chimbanga i innej wsi zamordowano sześciu kolejnych chrześcijan, a zniszczono ponad 110 domów.

Prawie kontynentalny dżihad zapalił Afrykę, ale Zachód odwraca wzrok. Jego „ruchy praw człowieka” i mainstreamowe media zazwyczaj unikają dostrzegania ofiar – szczególnie czarnoskórych, o które historycznie i instynktownie się angażowali. Świadoma ślepota na cierpienie czarnoskórych – które bardzo często jest powodowane przez osoby niebędące czarnoskórymi – została określona jako hipokryzja, ale to dziwne zachowanie wymaga głębszej, poważniejszej analizy.

Wszyscy przyzwoici ludzie – zwłaszcza ci w tzw. „ruchach praw człowieka” – muszą zadać sobie to pytanie: Dlaczego Zachód zamyka oczy, gdy islamistyczni dżihadyści porywają, wykorzystują, gwałcą, zniewalają, przymuszają do konwersji lub mordują miliony ciemnoskórych ludzi w Afryce i na Bliskim Wschodzie? Nieporuszanie tej śmiertelnej moralnej ślepoty oznacza, że Zachód oddaje się własnemu upadkowi – zostawiając po drodze niezliczone niewinne ofiary.

O autorach:

Dr Charles Jacobs jest prezydentem African Jewish Alliance. Uzay Bulut, turecka dziennikarka, jest wyróżniającym się starszym stypendystą w Gatestone Institute oraz główną badaczką w African Jewish Alliance.

Ten artykuł ukazał się na GATESTONE INSTITUTE, naszym partnerze w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

