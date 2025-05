W ciągu najbliższych 15 lat wiek emerytalny będzie stopniowo wzrastał z 67 do 70 lat

Premier Mette Frederiksen chce dokonać przeglądu systemu, gdy tylko oficjalny wiek emerytalny osiągnie 70 lat. EPA/EMIL HELMS

KOPENHAGEN – W Danii ludzie będą mogli przejść na emeryturę dopiero w wieku 70 lat. Parlament w Kopenhadze przyjął w czwartek ustawę podnoszącą wiek emerytalny do 70 lat do 2040 r. 81 posłów głosowało za przyjęciem tekstu, 21 było przeciw, jak parlament ogłosił na swojej stronie internetowej. Nowe prawo ustala wiek emerytalny na 70 lat dla wszystkich obywateli urodzonych po 31 grudnia 1970 roku. Obecny wiek emerytalny w Danii wynosi 67 lat.

ÖSTERREICH: ORF podcina sobie skrzydła – skandaliczne trywializowanie morderstw białych

Po raz kolejny ORF wykazała się szczególną formą braku szacunku, relacjonując niedawną wizytę prezydenta RPA Cyrila Ramaphosy w Białym Domu.

Według sekretarza generalnego FPÖ i rzecznika prasowego Christiana Hafeneckera, znaczące jest to, że ORF odrzuciła odważne przemówienie prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące systematycznych i brutalnych działań przeciwko białym rolnikom w RPA jedynie jako „prawicową ekstremistyczną teorię spiskową”, którą ostro skrytykował.

Fakty, które są nieprzyjemne dla lewicy, są określane jako „skrajnie prawicowe”

Takie podejście uniemożliwia jakąkolwiek poważną, krytyczną dyskusję na temat złożonych realiów i nie jest niczym nowym – podobne mechanizmy były już widoczne podczas kryzysu związanego z koronawirusem lub w debacie klimatycznej. Polityk FPÖ rozpoznaje ideologicznie motywowany wzorzec, który od lat przewija się w raportach ORF.

NIEMCY: Islamscy uczniowie wyrzucają nauczyciela geja z pracy

Witamy w kontrze do rzeczywistości: zasięg islamizmu w niemieckich szkołach. Nauczyciel-gej został masowo zaatakowany w szkole podstawowej Carl-Bolle w Moabit. To niedopuszczalne, ale chodzi tu o coś więcej niż „małe pashas” i islam.

To, co przez długi czas było określane jako „prawicowe sianie paniki”, zostało teraz opisane przez Süddeutsche Zeitung: nauczyciel-gej w Berlinie jest systematycznie nękany przez muzułmańskich uczniów, podczas gdy dyrekcja szkoły milczy. Osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy uchylają się od odpowiedzialności, ponieważ w nowych Niemczech każdy, kto zajmuje się problemami nietolerancji, sam jest problemem.

„Süddeutsche” (SZ) zajął się jednak tą szkołą 19 maja. I zaczyna od bezpośredniego odniesienia się do problemu: Niektórzy uczniowie, według SZ, pochodzą z „krajów, w których homoseksualiści są zabijani”. SZ jest uczciwa i odważna. W rzeczywistości SZ jest poświęcony człowiekowi, który od dziewięciu lat pracuje jako asystent nauczyciela dla uczniów ze specjalnymi potrzebami w szkole Carl Bolle. Jest nim nauczyciel Oziel Inácio-Stech (43). Ma brazylijskie korzenie, jest Żydem (co prawdopodobnie nie jest znane w szkole) i zwrócił się do SZ o pomoc. Dlaczego? Dosłownie:

„Mój temat to nauczyciele geje i fanatyczni religijni rodzice.”

Wiedeń: syryjska rodzina wielodzietna otrzymuje 9000 euro miesięcznie

„Krone” ujawnia nowe hojne wypłaty dla wiedeńskich Syryjczyków: Para z jedenaściorgiem dzieci otrzymuje 6000 euro minimalnego dochodu i 3000 euro zasiłku rodzinnego. Miesiąc po miesiącu.

Ten nowy przykład pokazuje, jak pilnie należy zreformować system dochodu minimalnego w Austrii. Dotyczy on wielodzietnej rodziny z Syrii mieszkającej w Wiedniu.

Para uchodźców z jedenaściorgiem dzieci otrzymuje ponad 6000 euro miesięcznie w ramach świadczeń minimalnych – w tym dopłatę do czynszu. Do tego dochodzi zasiłek rodzinny z ruchomą skalą dla rodzeństwa, czyli ponad 2000 euro z tej puli – plus ulga podatkowa na dzieci. To daje ponad 3000 euro.

Jak przemysł azylowy niszczy nasz kraj

Informator z departamentu ds. azylu ujawnia, w jaki sposób nasz kraj jest systematycznie plądrowany

Pracownik urzędu pracy opowiada z pierwszej ręki o codziennym szaleństwie w urzędach socjalnych. Opisuje, jak migranci bez skrupułów wykorzystują system opieki społecznej i wysysają niemieckich podatników do cna. Opisane przypadki są szokujące i ilustrują katastrofalny zasięg antyniemieckiej polityki migracyjnej, która systematycznie rujnuje nasz kraj. Jest tylko jedna partia, która może powstrzymać to szaleństwo: AfD.

Za każdym razem, gdy nie dostają czegoś, czego absolutnie chcą, pojawia się oskarżenie o nazizm.

„Miałam przypadki do 9 różnych tożsamości”, mówi kobieta.”

