Austria: „Zważać na inne kultury“ – Przedszkole odwołało zajęcia plastyczne na Dzień Matki

Tegoroczny Dzień Matki minął już jakiś czas temu, ale niektóre mamy w powiecie Baden w Dolnej Austrii wciąż go pamiętają – i to w zły sposób. W jednym z przedszkoli w powiecie odwołano lekcję rękodzieła dla najmłodszych. W rezultacie matki nie otrzymały żadnych prezentów wykonanych przez ich dzieci.

Błędna polityka azylowa ostatnich lat ma coraz bardziej dramatyczne konsekwencje

„Nie wszędzie świętujemy” – przedszkole w Dolnej Austrii odwołało lekcję rękodzieła z okazji Dnia Matki

Jedna z matek dowiedziała się, dlaczego w tym roku w przedszkolu odwołano lekcję rękodzieła i otrzymała odpowiedź, że instrukcja zabrania wykonywania rękodzieła na Dzień Matki ze względu na inne kultury, ponieważ nie jest on obchodzony wszędzie. Według raportu gazety, prawdopodobnie nie była to ogólna instrukcja, ale indywidualna decyzja pracownika przedszkola.

Niemniej jednak incydent ten został skrytykowany przez polityków. Sekretarz generalny FPÖ Michael Schnedlitz napisał w komunikacie prasowym:

„Wydarzenia takie jak to pokazują, jak bardzo zawiodła polityka azylowa ÖVP, która była za to odpowiedzialna przez dziesięciolecia. Nowym mottem ÖVP – a przede wszystkim Czarnej Partii Dolnej Austrii – jest najwyraźniej: „Hańbić matki, niszczyć wartości”“.

Schnedlitz podkreślił również, że nie należy porzucać austriackiej kultury tylko po to, by zadowolić ludzi z innych kultur. To byłoby złe podejście. Wszyscy, którzy do nas przyjeżdżają, muszą raczej szanować i akceptować lokalne wartości i tradycje. Przynajmniej o to można prosić.

