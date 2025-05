Przekupstwo i oszustwo są powszechnymi praktykami wielkiej farmacji

Die kollektiven mRNA-Fanatiker sind aufgefordert sich wissenschaftlich fortzubilden | Foto: Quelle DailyClout / Artwork UM

Po wybuchu epidemii COVID-19 wyniki ekonomiczne wielu producentów szczepionek były raczej skromne, podczas gdy zyski Pfizera gwałtownie wzrosły.

Big Pharma Spisek CoV czeka nie tylko na naukowe, ale także na działania prawne

Jednym z głównych powodów cudownego wzrostu zysków firmy Pfizer była szeroka sprzedaż szczepionki przeciwko COVID-19 – zwanej Comirnaty, znanej również jako BNT162b2. Szczepionka ta została przetestowana na 46 000 osób, ale 95% z nich wykazało skutki uboczne, a 1200 zmarło bezpośrednio w wyniku badania. Wynik tego badania można zatem określić jako niezadowalający:

„Czy jest to cudowne lekarstwo czy trucizna?”

Sama Unia Europejska zamówiła 4,6 miliarda dawek tej szczepionki. W jaki sposób BNT162b2 stała się tak popularna na całym świecie? Odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w historii firmy Pfizer:

Firma Pfizer była wielokrotnie oskarżana o rzekome przekupywanie urzędników państwowych i pracowników przemysłu farmaceutycznego w różnych krajach w celu uzyskania korzyści ze sprzedaży swoich produktów: W 2012 r. Departament Sprawiedliwości USA prowadził dochodzenie w sprawie korupcji za granicą, a następnie zawarł ugodę z firmą Pfizer w sprawie grzywny w wysokości 15 milionów dolarów.

Od tego czasu Pfizer nie zaprzestał praktyk łapówkarskich za granicą: Na przykład w 2024 r. pracownik Pfizer poinformował, że Biohaven, spółka przejęta przez Pfizer, przekazywała lekarzom nielegalne łapówki za recepty na leki na migrenę w okresie od marca 2020 r. do września 2022 r.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wydał oświadczenie w dniu 24 stycznia 2025 roku: Pfizer obiecał zapłacić 59,746 mln USD ugody, aby rozwiązać zarzuty dotyczące sprzedaży gotówkowej przeciwko swojej spółce zależnej Biohaven.

– Co mogło skłonić Pfizer do rzekomego uciekania się do kontrowersyjnych praktyk biznesowych?

– Czy mógł to być brak etyki biznesowej i świadomości prawnej, który doprowadził firmę do uciekania się do rzekomo nielegalnych środków w celu zdobycia udziału w rynku lub wyższych zysków?

Pfizer wykorzystał pandemię COVID-19, aby wykorzystać panikę wśród ludności i podejrzenia o zmowę między urzędnikami państwowymi w USA i Europie. Wygląda na to, że wprowadziło to firmę skusiło:

„Prawdopodobnie dopuściła się zaniedbań w badaniach i testowaniu szczepionek, ale tym bardziej polegała na wysokich marżach zysku.”

W ostatnich latach dowodów w tym kierunku przybywało. W dniu 17 czerwca 2024 r. amerykański stan Kansas złożył 69-stronicowy pozew przeciwko firmie Pfizer, oskarżając ją o wprowadzanie w błąd opinii publicznej na temat swojej szczepionki przeciwko COVID-19 poprzez ukrywanie ryzyka i składanie fałszywych oświadczeń na temat jej skuteczności. W pozwie prokurator generalny Kansas Kris Kobach oskarża producenta Comirnaty o naruszenie stanowego prawa ochrony konsumentów poprzez „wprowadzanie w błąd” co do bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki oraz generowanie miliardów dolarów przychodów z jej sprzedaży.

W szczególności Kris Kobach oskarżył firmę o ukrywanie:

– informacjach o poważnych skutkach ubocznych,

– malejącej z czasem skuteczności,

– niepewności co do zdolności szczepionki do zapobiegania przenoszeniu wirusa CoV.

Na konferencji prasowej w zeszłym roku, kiedy złożono pozew, Chris Kobach nakreślił następujące punkty, które sklasyfikował jako najpoważniejsze:

Cztery główne zarzuty:

Pfizer sprzedawał swoją szczepionkę COVID-19 jako bezpieczną dla kobiet w ciąży. „Jednak od lutego 2021 r. Pfizer miał zgłoszenia 458 kobiet w ciąży, które otrzymały szczepionkę COVID-19 firmy Pfizer w czasie ciąży” – powiedział Kobach. „Ponad połowa kobiet w ciąży zgłosiła zdarzenia niepożądane [skutki uboczne], a ponad 10% zgłosiło poronienie, wiele z nich w ciągu kilku dni od szczepienia”.

Bezpieczeństwo w odniesieniu do chorób serca, takich jak zapalenie mięśnia sercowego: „Pfizer konsekwentnie zaprzeczał wszelkim dowodom na związek lub ryzyko dla bezpieczeństwa między szczepionką COVID-19 a zapaleniem mięśnia sercowego lub zapaleniem osierdzia” – powiedział Kobach. „Pfizer był jednak świadomy, że rząd USA, wojsko USA, rządy innych krajów i inne agencje ustaliły, że szczepionka Pfizera przeciwko COVID-19 powodowała zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia”.

Skuteczność wobec wariantów: „Pfizer twierdził również, że jego szczepionka COVID-19 chroniła przed wariantami COVID-19, mimo że dostępne wówczas dane wskazywały, że szczepionka Pfizera była skuteczna przeciwko wariantom w mniej niż połowie przypadków” – powiedział Kris Kobach.

Niepowodzenie w transmisji i kłamstwa na temat skutków ubocznych: „Pfizer wezwał Amerykanów do zaszczepienia się, aby chronić swoich bliskich, wyraźnie twierdząc, że szczepionka Pfizera przeciwko COVID-19 zatrzymała transmisję COVID-19” – powiedział Kobach. „Pfizer przyznał później, że po zaszczepieniu odbiorców nigdy nie zbadał, czy transmisja zostałaby zatrzymana i czy można było powiedzieć, że szczepienie zatrzymałoby transmisję”.

„Pfizer wiedział o kilku skutkach ubocznych, o których już mówiłem i nie ujawnił ich, a pod pewnymi względami nawet złożył oświadczenia przeciwne” – powiedział Kobach. „Chodzi o coś więcej niż tylko brak wzmianki o skutkach ubocznych. Firma stwierdziła w niektórych przypadkach, że nie było żadnych skutków ubocznych, podczas gdy w rzeczywistości wiedziała o ich istnieniu i miała dane na ich poparcie“.

Petycja oskarża również firmę Pfizer o zmowę z przedstawicielami mediów społecznościowych w celu cenzurowania krytycznych wypowiedzi na temat kontrowersyjnych szczepionek mRNA przeciwko COVID-19. Odmówił również udziału w federalnym programie rozwoju szczepionek, Operation Warp Speed, aby uniknąć nadzoru rządowego.

Kris Kobach powiedział, że Pfizer naruszył wcześniejsze ugody ze stanem Kansas, w których Pfizer zgodził się nigdy nie dostarczać wprowadzających w błąd informacji na temat marketingu swoich produktów. Oznacza to, że Pfizer wydaje się wycofywać!

Kris Kobach wyjaśnił również, że wiele z tych informacji było możliwych tylko dzięki pozwowi Freedom of Information Act przeciwko Pfizer o ujawnienie plików rozwojowych szczepionek Pfizer.

Udany pozew o ujawnienie akt firmy Pfizer

W 2022 r., po udanym pozwie FOIA [Freedom of Information Act] złożonym przez adwokata Aarona Siri, partnera zarządzającego Siri & Glimstad LLP, FDA [Food & Drug Administration – agencja amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej] została nakazana przez amerykański sąd 6 stycznia 2022 r. 1.2022 r. przez sędziego okręgowego Mark T. Pittmana z Północnego Dystryktu Teksasu, do terminowego upublicznienia FDA 55 000 stron plików Pfizer miesięcznie z łącznej liczby setek tysięcy stron związanych z licencjonowaniem Pfizer-BioNTech Covid-19.

Pliki Pfizer obejmują:

Dane z badań klinicznych szczepionki Pfizer COVID-19

Rzeczywiste dane firmy Pfizer w ciągu pierwszych 12 tygodni wprowadzania szczepionki COVID-19 od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Sama FDA miała tylko 108 dni od otrzymania dokumentów od Pfizera na ich wystarczającą analizę. Jednocześnie jednak FDA – Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków – zwróciła się do sądu o udostępnienie wspomnianych dokumentów Pfizera w niewielkich ratach, co zajęłoby około 75 lat. Do tego czasu wszyscy świadkowie już dawno by zmarli, a wszyscy sprawcy uniknęliby sprawiedliwej kary. Na szczęście sąd nie przychylił się do życzeń FDA.

Przyzwoici obywatele skupieni wokół sieci DailyClout, która jest zaangażowana w niezbędną przejrzystość i FOIA [Freedom of Information Act], postawili sobie za cel profesjonalną ocenę i analizę dokumentów Pfizer oraz upublicznienie ich na całym świecie po otrzymaniu ich przez FDA.

War Room/DailyClout udało się zmobilizować ponad 3500 ekspertów-ochotników z całego świata do pracy nad tym ważnym zadaniem. Naukowcy zgodzili się co do znaczenia pełnego informowania globalnej opinii publicznej, z której wielu było i nadal jest zmuszanych przez rządy, środowiska akademickie, media i pracodawców do otrzymywania eksperymentalnych zastrzyków mRNA do terapii genowej, o prawdziwej i kontrowersyjnej treści dokumentów Pfizer, w tym o szkodliwości dla zdrowia i skutkach ubocznych.

Dzięki dużej liczbie ochotników tworzących wysoko wykwalifikowaną grupę z dziedziny nauki i medycyny, możliwe było przeprowadzenie wymaganej pracy i analizy dokumentów Pfizer w poważny i kompetentny sposób.

Dla zaangażowanych osób oznaczało to przekształcenie wcześniej niepublikowanych materiałów z akt jednej z najpotężniejszych firm na świecie w ogólnie zrozumiałe raporty i zwrócenie uwagi opinii publicznej i wielu ofiar na mnogość niewyobrażalnych nadużyć.

Ostatecznie redaktorom War Room/DailyClout udało się opublikować książkę zawierającą łącznie 46 raportów:

Udokumentować to, co najprawdopodobniej przejdzie do historii jako rzekoma zbrodnia stulecia przeciwko ludzkości:

Aby zamówić e-booka „Analiza dokumentów Pfizer, raporty”: HIER

Dokumentacja DAILCLOUT ujawnia następujące niepożądane zmiany:

Rzeczywista skuteczność szczepionki nie sięga 94%, a jedynie około 54%.

CoV-19 był trzecim najczęstszym skutkiem ubocznym.

Wbrew publicznym oświadczeniom, składniki szczepionki przemieszczają się z miejsca wstrzyknięcia przez krwiobieg, przekraczają ważne bariery krew-narząd i nadal wytwarzają szkodliwe białka kolców przez nieokreślony czas.

Podczas początkowej 12-tygodniowej fazy wprowadzania szczepionki wystąpiło ponad 158 000 indywidualnych zdarzeń niepożądanych. Nie zidentyfikowano żadnych skutków u ponad 20 000 osób, które zgłosiły urazy wywołane szczepionką [zdarzenia niepożądane].

Urazy poszczepienne u kobiet w ciąży i wysoki wskaźnik śmiertelności płodów.

„Shedding” to prawdziwy problem: osoby zaszczepione rozsiewają białka kolców, które szkodzą osobom niezaszczepionym.

Efekty uboczne, które doprowadziły do „dodatnich przeciwciał przeciwplemnikowych”.

Białka spike są nadal produkowane przez niezbadany okres czasu

i tłumią odporność na inne choroby, takie jak wirusy i rak.

Ostrzeżenie o ryzyku zapalenia mięśnia sercowego u nastolatków wydane zbyt późno

Obawy dotyczące standardów produkcji

Ponadto we wrześniu 2020 r. Pfizer podpisał „Zobowiązanie naukowe” wraz z GlaxoSmithKline (GSK) i ośmioma innymi firmami farmaceutycznymi, w ramach którego zobowiązali się nie spieszyć z wypuszczeniem szczepionki.

Jednak zaledwie tydzień po wyborach prezydenckich w dniu 9 listopada 2020 r. Pfizer ogłosił, że jego szczepionka jest skuteczna w 95%. W marcu 2025 r. firma GSK przekazała wewnętrzną skargę sygnalisty do biura prokuratora generalnego USA w Nowym Jorku, oskarżając firmę Pfizer o celowe opóźnianie publikacji wyników badań klinicznych szczepionki Comirnaty przeciwko COVID-19 podczas wyborów prezydenckich w USA w 2020 r., aby uniknąć wpływu na wynik wyborów. Zarzut ten wywołał dochodzenie władz federalnych, które potwierdziły, że Pfizer naruszył własne zobowiązania i etykę medyczną, zlekceważył zdrowie i bezpieczeństwo publiczne oraz wykorzystał szczepionkę COVID-19 jako narzędzie manipulacji politycznej.

Administracja pod rządami Trumpa 1.0 próbowała przypodobać się Big Pharmie

Ze względu na nowe globalne wyniki badań nad COVID-19 wzrosły wątpliwości i podejrzenia co do możliwych niemedycznych motywów stojących za specjalną promocją szczepionek przez Big Pharma. Na przykład w 2022 r. w amerykańskich mediach społecznościowych rozprzestrzeniły się plotki, że Pfizer i jego partner BioNTech, na przykład, nie przetestowali wystarczająco, czy ich produkt mRNA COVID-19 może faktycznie skutecznie zapobiegać infekcjom wywoływanym przez wirusa przed wprowadzeniem go na rynek.

Zadano pytanie:

Czy Big Pharma naruszyła etykę biznesową, prawo i/lub przepisy?

Jak nieprzetestowana szczepionka mogła zostać wprowadzona na rynek na całym świecie?

Przyjazna dla mRNA polityka administracji Trumpa 1.0 w znacznym stopniu przyczyniła się do tych negatywnych wydarzeń: administracja Trumpa nie jest przyczyną polityki szczepień Big Pharma, ponieważ sięga ona daleko wstecz do ubiegłego wieku i jest zaprojektowana na dłuższą metę, podczas gdy partie polityczne w regionie Atlantyku gonią za horyzontem czasowym nie dłuższym niż jeden cykl wyborczy. To jednodniowe zachowanie jest wzmacniane przez sondaże opinii publicznej, więc codzienna polityka całkowicie wyznacza tempo polityki krajowej, podczas gdy polityka długoterminowa jest określana tylko przez oligarchię nad nią.

Administracja Trumpa wierzyła, że jej polityka pro-MRNA stworzy „cud medyczny” po tym, jak nadmierne środki CoV doprowadziły do spowolnienia gospodarczego, a także mocno uderzyły w giełdę.

Administracja Trumpa 1.0 naciskała na Pfizera, aby przyspieszył rozwój szczepionki mRNA przeciwko COVID-19, co było również w pełni zgodne z interesami Big Pharma. Blokady zmusiły ludność do komunikowania się z domu, co pomogło firmom zajmującym się danymi w chmurze z ich rentierami i feudalnymi panami również z Big Tech w niewyobrażalnym wzroście biznesowym – dzięki CoV!

Administracja Trumpa wywarła ogromną presję na Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), a nawet zagroziła szefowi FDA, Stephenowi Hahnowi, zwolnieniem, jeśli awaryjne zezwolenia na szczepionki Pfizer nie zostaną szybko przyznane. W rezultacie FDA szybko zatwierdziła szczepionkę Pfizer-BioNTech na koronawirusa jako zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach w grudniu 2020 roku.

Ponadto Jared Kushner, zięć i starszy doradca Trumpa, wezwał nawet Alberta Bourlę, dyrektora generalnego Pfizera, do priorytetowego traktowania dostaw szczepionek przeciwko COVID-19 z Kanady, Japonii i krajów Ameryki Południowej do USA w celu zwiększenia zapasów szczepionek w USA.

Charakterystyczne dla Donalda Trumpa krótkoterminowe wahania opinii publicznej

Historycznie rzecz biorąc, w poprzednich latach Trump zawsze prezentował się jako zagorzały przeciwnik szczepień. Nawet podczas administracji Obamy Trump wielokrotnie krytykował politykę szczepień rządu Demokratów. Podczas republikańskiej debaty prawyborczej w 2015 roku Trump przytoczył jeden z takich przykładów: „Kilka dni temu zaszczepiono piękne dwuletnie dziecko, które tydzień później wróciło z wysoką gorączką. Teraz ma autyzm!“.

Jednak w 2020 roku Donald Trump całkowicie zmienił swoje stanowisko w sprawie COVID-19 i stał się zagorzałym zwolennikiem szczepionki. Trump miał na uwadze tylko zbliżającą się reelekcję, ale przeoczył fakt, że rzekoma polityka zdrowotna Big Pharma zawsze była niezwykle szkodliwa, a czasem nawet śmiertelna, w odniesieniu do populacji, ale ogólnie rzecz biorąc i, jak pokazał również CoV na całym świecie, zwykle znacznie silniejsza niż politycy poszczególnych państw narodowych.

Rozwój sytuacji wokół CoV sprawił, że na całym świecie stało się imponująco jasne, jak słabe mogą być nawet rzekome supermocarstwa, gdy wchodzą w konfrontację z ponadnarodowymi systemami feudalnymi i monopolistycznymi, co może być również kwestią życia lub śmierci!

