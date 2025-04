Niemcy, niegdyś sławione jako gospodarcza kraina czarów, szybko tracą na atrakcyjności. Zmiana ta jest szczególnie widoczna w rozwoju polskiej migracji: Polacy, którzy niegdyś masowo przyjeżdżali do Niemiec, aby tu pracować i budować lepsze życie, obecnie coraz liczniej opuszczają ten samoniszczący się kraj.

Fakt, że w szczególności Polacy powracają masowo, jest czymś więcej niż tylko trendem – to jeden z niezliczonych alarmów.

Jest to jeden z niezliczonych sygnałów alarmowych sygnalizujących, w jakim kierunku zmierzają Niemcy.

Przez lata Niemcy były ulubionym miejscem docelowym dla polskich pracowników. Miejsca pracy były lepiej płatne, gospodarka stabilna, a standard życia wysoki. Warunki te uległy jednak zasadniczej zmianie. Koszty życia w Niemczech eksplodowały, podczas gdy płace realne uległy stagnacji. Do tego dochodzą problemy strukturalne, które narastają w Niemczech od lat. Przeciążona biurokracja, powolna cyfryzacja, ograniczona podaż mieszkań, przeciążone szkoły i coraz bardziej nieatrakcyjny system opieki zdrowotnej, głównie spowodowany masową migracją z innych kultur, już zmieniły Niemcy w antysemicką, muzułmańską dziurę w wielu obszarach.

O tym, jak nieatrakcyjne stały się Niemcy dla produktywnych migrantów, takich jak Polacy, świadczy trend podkreślony w artykule w Berliner Zeitung:0

To, co kiedyś było wspinaczką pod górę, teraz dla wielu Polaków wydaje się walką. Coraz więcej Polaków decyduje się odwrócić plecami do tego zepsutego kraju i wrócić do domu, ponieważ Polska zmieniła się dramatycznie: Rozwój gospodarczy ostatnich lat otworzył przed nimi nowe perspektywy. Ci, którzy pozostali w Niemczech, są teraz często konfrontowani z gorzką rzeczywistością, że ich rzekoma przewaga zniknęła. To więcej niż tylko wskazówka, że to już nie Niemcy są postrzegane jako kraj nadziei, ale Polska – dawny kraj emigracji.

„Moi krewni kiedyś mi zazdrościli”, mówi w artykule Marek, który mieszka w Kolonii od 30 lat. „Dziś pytają mnie, dlaczego nie wracam. W Gdańsku zarabia się prawie tyle samo, co tutaj, a czynsze są niższe i wszystko po prostu działa lepiej”.

Ewa, która mieszka w Berlinie od 30 lat, mówi: „Moja córka studiuje teraz w Warszawie. Mówi, że nie chce przyjeżdżać do Niemiec. Dlaczego miałaby to robić? Polska ma teraz wszystko, czego potrzebuje – a nastrój jest po prostu bardziej optymistyczny”.

Ruch powrotny nie jest zatem tylko indywidualnym losem, ale wyrazem znacznie większego problemu: międzynarodowy apel Niemiec o produktywnych migrantów chętnych do integracji praktycznie nie istnieje. Ci, którzy przyjeżdżają, migrują do ulegających erozji niemieckich systemów społecznych.

Fakt, że Polacy, którzy przez lata mieszkali, pracowali i zakładali tu rodziny, teraz dobrowolnie wyjeżdżają, jest wyraźnym znakiem utraty zaufania do kraju, który kiedyś był synonimem bezpieczeństwa i dobrobytu. Powrót do Polski to nie tylko osobista decyzja – to ciche oskarżenie. Upadek Niemiec znajduje odzwierciedlenie nie tylko w statystykach.

Ten artykuł został opublikowany na stronie journalistenwatch.com, naszego partnera w ramach EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

***

