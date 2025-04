Syryjska noc wielkanocna: 14-latek podpala samochód po kradzieżowej przejażdżce

Symbolfoto

W wariacji na temat słynnego cytatu francuskiego korespondenta zagranicznego Petera Scholl-Latoura: „Ci, którzy przyjmują połowę Kalkuty, nie ratują Kalkuty, ale sami stają się Kalkutą”, pojawia się oryginalny dodatek do już nudnych ekscesów powitalnych:

14-latek ukradł samochód na wiosenną przejażdżkę w Wielką Sobotę wieczorem w Wörgl (powiat Kufstein), dawnej świętej ziemi Tyrolu. Ponieważ następnie uszkodził oponę na krawężniku tak bardzo, że dalsza jazda była niemożliwa, sfrustrowany Syryjczyk podpalił samochód bez dalszych ceregieli. I zrobił to, by zatrzeć ślady – jak zwięźle poinformowała policja.

33-letni właściciel może być zadowolony z tego, że poniósł straty. W końcu mentalnie wciąż żył w nieświadomych, przedwojennych czasach i zostawił swój samochód niezamknięty, łącznie z kluczykami. A Syryjczyk z pewnością nie będzie w stanie zapłacić za szkody.

Wzniecił jednak wielkanocny pożar w okolicy zbiornika w tzw. „Kufsteiner Wald”, gdzie powoli zaczął się rozprzestrzeniać. Przybyły na miejsce patrol policji był jednak w stanie ugasić pożar. Chwilę później na miejscu pojawiła się również ochotnicza straż pożarna Schwoich oraz karetka pogotowia. (tt)

Ponieważ nieletni Syryjczyk prawdopodobnie nie był najbystrzejszy, zostawił swój dowód osobisty na siedzeniu pasażera. Ale może go to nie obchodziło… Ponieważ krótko po 5.00 rano pojawił się na posterunku policji. Prawdopodobnie ze świadomością, że Austria to nie Syria pod względem władzy państwowej.

***

