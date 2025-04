Austria: Rząd federalny wpuścił do kraju 433 000 migrantów w ciągu 10 lat

Zastanawiamy się nad katastrofą budżetową, brakiem miejsc w szkołach i przedszkolach, miliardami wydanymi na dochód minimalny? Fakt, że od 2015 r. rządy federalne wpuściły do naszego kraju nie mniej niż 433 000 migrantów, może wiele wyjaśnić.

Burza graniczna w 2015 roku – tylko wojsko było w stanie położyć kres anarchii. Odpowiedzialny wówczas kanclerz Austrii: Werner Faymann (SPÖ) Źródło: APA

W 2024 r. miasto Wiedeń odnotuje dalszy znaczny wzrost wydatków na dochód minimalny. Całkowite wydatki wyniosą 1,1 mld euro, co stanowi wzrost o około 24% w porównaniu z rokiem poprzednim.

„Syryjczycy w Wiedniu nie mogą być jednocześnie „zwolennikami systemu” i odbiorcami 73,4% świadczeń socjalnych. W przyszłości migracja nie może być ukierunkowana na potrzeby ekonomiczne migrantów, ale na potrzeby kraju docelowego. Brzmi ostro, ale inaczej się nie da”.

Uwaga redaktora: Dla wszystkich naszych wiedeńskich czytelników wybory w Wiedniu 27 kwietnia 2025 r. będą okazją do złożenia odpowiedniego oświadczenia.

AUSTRIA: Fatwa terrorystyczna dociera do Wiednia – IGGÖ i organizacje islamskie milczą

Organizacja – najwyższy organ Bractwa Muzułmańskiego – wzywa do dżihadu na całym świecie. Jej sieci sięgają aż do krajowych meczetów.

Jednak IGGÖ i inne organizacje islamskie milczą. Politolog Nina Scholz ostrzega: „Władze muszą działać natychmiast.

Wszyscy muzułmanie powinni wyruszyć na dżihad – to nie jest wezwanie Osamy bin Ladena, ale Międzynarodowej Unii Uczonych Muzułmańskich, która jest uważana za autorytet doktrynalny dla organizacji meczetowych w Niemczech i Austrii.GETTYIMAGES/Guven Ozdemir/Yauhen Akulich

Wezwania Bractwa Muzułmańskiego do przemocy nie ograniczają się już do Strefy Gazy czy Egiptu – dotarły teraz do centrum Europy. W nowej, na wskroś antysemickiej fatwie, Międzynarodowa Unia Uczonych Muzułmańskich (IUMS) deklaruje, że walka zbrojna przeciwko Izraelowi jest obowiązkiem wszystkich muzułmanów na całym świecie – donosi Exxpress. Jak się teraz okazało: Sieci IUMS sięgają do austriackich meczetów, stowarzyszeń i instytucji islamskich. Czytaj więcej na exxpress.at

DEUTSCHLAND: Als „Ukrainer“ eingereist, als IS-Unterstützer verurteilt – und auf freiem Fuß: Warendorf kann islamistische Tadschiken nicht abschieben

Es klingt wie ein schlechter Witz – ist aber bittere Realität: Zwei Männer, verurteilt wegen Unterstützung der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS), sind zurück in Warendorf (NRW). Genau dort, wo sie im vergangenen Sommer in einer Flüchtlingsunterkunft von Spezialeinsatzkräften festgenommen wurden.

Jetzt laufen sie wieder frei herum – und das, obwohl sie laut Gericht ideologisch dem IS nahestehen. Das berichten die Westfälischen Nachrichten.Verwaltungsgericht stoppt Abschiebung von IS-Terrorist: Die Justiz bremst. Weil den Männern in Tadschikistan angeblich Folter drohen könnte, hat das Verwaltungsgericht bereits in einem anderen Fall die Abschiebungspläne gestoppt. Weiterlesen auf nius.de

Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko Węgrom w związku z zakazem imprez LGBT Pride

Komisja Europejska ogłosiła, że rozważa podjęcie kroków prawnych przeciwko Węgrom w związku z zakazem organizowania imprez LGBT Pride w tym państwie członkowskim UE.

Węgry niedawno przyjęły odpowiednie poprawki legislacyjne, które umożliwiają takie zakazy.

Archiwum symbolicznych obrazów

Nowy środek, wprowadzony przez rządzącą partię Fidesz premiera Viktora Orbána i uchwalony 14 kwietnia, ogranicza reprezentowanie homoseksualności i zmiany płci w przestrzeni publicznej. Węgierski parlament niedawno zmienił konstytucję w celu zaostrzenia tego prawa i zakazał publicznych wydarzeń, które zostały uznane za naruszające ustawę o ochronie dzieci. Według Komisji Europejskiej węgierski zakaz narusza podstawowe prawa UE. Przeczytaj więcej na tkp.at

