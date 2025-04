Europejski polityk Petr Bystron po raz kolejny staje w obronie wolności, praworządności i przeciwko politycznej arbitralności.

Skandal sądowy: Dziennikarz i działacz Tommy Robinson w areszcie za film!

Bystron, po intensywnym naleganiu, uzyskał pozwolenie na odwiedzenie brytyjskiego dziennikarza i działacza Tommy’ego Robinsona, który przebywa w więzieniu za swój film dokumentalny „Silenced”. W filmie tym ponownie omawia sprawę syryjskiego ucznia Jamala Hijaziego i kwestionuje oficjalną wersję wydarzeń.

Robinson został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności. W reportażu Bystron towarzyszy mu w podróży do więzienia o zaostrzonym rygorze Woodhill, aby odwiedzić Robinsona. Relacjonuje warunki panujące w więzieniu, tło polityczne oraz to, co ta sprawa oznacza dla wolności słowa w Europie.

Zobacz tutaj wstrząsający raport o okropnościach, jakim poddawany jest Robinson:

