Wielka Brytania z oficjalnym finansowaniem geoinżynierii

Pomimo wszystkich ostrzeżeń ze strony naukowców, Wielka Brytania udostępnia obecnie 67 milionów euro na projekty geoinżynieryjne. Aerozole i cząsteczki mają być uwalniane do atmosfery w „imię” walki z „globalnym ociepleniem”.

Naukowcy od dawna pracują nad pomysłami wykorzystania aerozoli, cząstek i chmur do ochrony Ziemi przed rzekomo rosnącym promieniowaniem słonecznym.

Ochrona Ziemi przed ogromnym promieniowaniem słonecznym

Raz po raz mówi się o tym, że naukowcy pracują nad sztucznym ochłodzeniem Ziemi. Tarcza ochronna wykonana z aerozoli ma chronić planetę przed promieniowaniem słonecznym, przynajmniej zgodnie z teorią „zbawców klimatu”. Wielka Brytania jest teraz najwyraźniej pierwszym krajem, który oficjalnie zainwestował w eksperymenty geoinżynieryjne, które mają odbywać się na zewnątrz, jak donosi Berliner Zeitung.

Brytyjska Agencja Zaawansowanych Badań i Wynalazków (ARIA: Advanced Research and Invention Agency) ogłosiła, że około 57 milionów funtów (około 67 milionów euro) zostanie udostępnionych na projekty.

Czy dwutlenek siarki będzie rozpylany w stratosferze?

Rządowa inicjatywa koncentruje się na testowaniu różnych rodzajów geoinżynierii słonecznej. Podejścia te mogą obejmować wtryskiwanie aerozoli, takich jak dwutlenek siarki, do stratosfery lub wtryskiwanie aerozoli soli morskiej do nisko położonych chmur oceanicznych.

ARIA wyjaśniła, że prowadzi badania nad geoinżynierią, ponieważ „nawet w najbardziej agresywnych scenariuszach” redukcji gazów cieplarnianych może nie być możliwe ograniczenie tych emisji wystarczająco szybko, aby zapobiec niebezpiecznemu wzrostowi globalnych temperatur. Skłoniło to rządy i naukowców do poszukiwania sposobów na sztuczne ochłodzenie planety, aby zyskać na czasie. Jednak bez przeprowadzenia fizycznych testów tych strategii, agencja dodała, że „nie ma możliwości dokonania właściwej oceny”.

USA również na „tej ścieżce”

Frank Keutsch, naukowiec zajmujący się geoinżynierią na Harvardzie, powiedział New York Times, że według jego wiedzy był to pierwszy raz, kiedy rząd wezwał do składania propozycji eksperymentów na zewnątrz. Keutsch i jego zespół sami starali się przeprowadzić eksperyment geoinżynieryjny w stratosferze. Jednak po opóźnieniach i publicznej krytyce ogłosił, że nie będzie już realizował tego projektu.

W ubiegłym roku Berliner Zeitung poinformował, że Stany Zjednoczone również pracują nad planem badawczym dotyczącym „geoinżynierii słonecznej”. W 44-stronicowym raporcie amerykańskiej agencji naukowej OSTP zaproponowano różne metody. Na przykład tak zwany „nadmiar światła słonecznego” mógłby być odbijany z powrotem w przestrzeń kosmiczną przez cząsteczki siarczanu w atmosferze. Inna metoda proponuje ukierunkowaną kontrolę ilości chmur na naszym niebie. Jednak naukowcy podkreślili również w tym kontekście, że są to wciąż mało zbadane koncepcje.

Naukowcy zdecydowanie przeciwni stosowaniu geoinżynierii

Jednak setki ekspertów na całym świecie postrzegają geoinżynierię słoneczną bardziej jako teoretyczny eksperyment myślowy. W liście otwartym (offenen Brief ) stowarzyszenie setek naukowców wzywa do podpisania międzynarodowego porozumienia w sprawie niestosowania geoinżynierii słonecznej. Oprócz niezbadanych zagrożeń związanych z tą metodą, naukowcy obawiają się, że wiara w szybkie rozwiązanie rzekomego globalnego ocieplenia może zaszkodzić globalnej polityce klimatycznej.

Według nich, rzekome cudowne lekarstwo może „zniechęcić rządy, firmy i społeczeństwa do dołożenia wszelkich starań, aby jak najszybciej stać się neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla”.

Stworzenie sztucznej warstwy aerozolu wokół Ziemi może również stanowić drastyczną ingerencję w istniejące ekosystemy, co może mieć wiele nieprzewidzianych skutków ubocznych, ostrzegają naukowcy.

