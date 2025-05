Norwegia staje się wzorem w kwestii gotówki

Podczas gdy Unia Europejska z cyfrowym euro dąży do likwidacji gotówki, Norwegia podąża inną drogą. Kraj nienależący do UE, który w przeszłości był jednym z pionierów w ograniczaniu monet i banknotów, przyjął na jesieni zeszłego roku ustawę zobowiązującą przedsiębiorstwa do akceptacji gotówki do kwoty 20 000 koron norweskich (około 1 700 euro).

Emilie Enger Mehl, minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego Norwegii, przypomniała, że w cyfrowym świecie łatwo zapomina się, że istnieje duża grupa ludzi, którzy nie są zdigitalizowani. Zwróciła również uwagę na szczególnie istotny aspekt:

„Gotówka jest również ważnym zabezpieczeniem awaryjnym dla społeczeństwa.”



FPÖ domaga się obowiązkowej akceptacji gotówki dla przedsiębiorstw.



Dla rzecznika ochrony konsumentów z partii wolnościowej, Petra Wurma, norweska zmiana kierunku stanowi „ważny sygnał”, ponieważ:

„Gotówka to znacznie więcej niż środek płatniczy, to drukowana i bita wolność. Kto osłabia gotówkę, podważa fundamenty osobistej samodzielności i otwiera bramę do całkowitej cyfrowej kontroli. Dlatego żądamy jako Wolnościowcy obowiązkowej akceptacji gotówki dla przedsiębiorstw.”



Aby przeciwdziałać rosnącemu ograniczeniu gotówki, FPÖ, jak wyjaśnił Wurm, domaga się

„kompleksowego prawa podstawowego do płatności gotówkowych, które jest wiążąco i jednoznacznie zapisane w prawie. Obejmuje to prawo do płacenia gotówką, ustawowy zakaz zmuszania konsumentów do płatności bezgotówkowych, sankcje dla przedsiębiorstw, które bezpodstawnie odmawiają płatności gotówkowych, oraz jasne wykluczenie czysto cyfrowej waluty jednolitej.”



Artykuł ten ukazał się po raz pierwszy u naszego partnera w zakresie współpracy medialnej, Zur Zeit.

