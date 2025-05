Hiszpania z pełnym gazem w bezgotówkową przyszłość

Hiszpania planuje teraz masowo ograniczyć prawo swoich obywateli do dysponowania gotówką, w pełni zgodnie z posłuszeństwem UE.

W przyszłości wypłaty przekraczające 3000 euro będą możliwe tylko za tak zwaną wstępną zgodą państwa.

Wydano tajne przepisy

Hiszpański rząd potajemnie wydał nowe przepisy, które wykraczają daleko poza konwencjonalne kontrole podatkowe, jak donosi uncutnews.

W przyszłości każdy, kto będzie chciał wypłacić więcej niż 3000 euro w gotówce ze swojego konta, będzie automatycznie podlegał oficjalnej obserwacji. Grzywny w wysokości do 150 000 euro będą nakładane za naruszenie zasad. Wypłata pieniędzy w kwocie przekraczającej 3000 euro będzie zatem możliwa tylko po rejestracji.

Od teraz hiszpański rząd będzie wymagał od swoich obywateli cyfrowej rejestracji większych wypłat gotówki z wyprzedzeniem. Każdy, kto chce wypłacić 100 000 euro, na przykład na zakup samochodu lub mieszkania, musi zatem wysłać elektroniczne powiadomienie do organu podatkowego (Agencia Tributaria) z trzydniowym wyprzedzeniem, w tym cel wypłaty, dane osobowe i, w stosownych przypadkach, dane odbiorcy.

Bank wypłaci kwotę tylko wtedy, gdy klient przedstawi oficjalny dowód tego powiadomienia. Bez tego bank odmówi wypłaty. Oznacza to, że gotówka, a tym samym prywatne aktywa obywateli, są nie tylko kontrolowane, ale faktycznie podlegają autoryzacji państwa.

Pionier „unijnych marzeń”

Każdy, kto nie zastosuje się do tego nowo wprowadzonego biurokratycznego obowiązku, naraża się na surowe grzywny w wysokości od 600 euro do 150 000 euro, nawet jeśli rozporządza własnymi pieniędzmi prywatnie. Wysokość grzywny zależy zatem od kwoty i „wagi” wykroczenia.

System jest wyjątkowo perfidny i w pełni zgodny z wymogami UE. Karane są nie tylko duże kwoty. Nawet wielokrotne mniejsze wypłaty, np. 800 lub 900 euro, mogą wyglądać podejrzanie i skutkować automatycznym zgłoszeniem do organów podatkowych, nawet jeśli nie ma konkretnych podejrzeń.

Oficjalnie, oczywiście, rząd uzasadnia tę ustawę „zwykłymi podejrzanymi”, walką z oszustwami podatkowymi, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jednak całkiem słuszne jest pytanie, kiedy każdy obywatel zaczął być traktowany jako potencjalny przestępca i kiedy UE zaczęła „podsycać” to podejście.

Nie ma wątpliwości, że gotówka jest coraz częściej postrzegana jako „niebezpieczna”, a leżący u jej podstaw program polityczny, który ma na celu całkowite monitorowanie i kontrolowanie wszystkich przepływów finansowych, bez wątpienia dąży do zniesienia gotówki.

Cyfrowa kontrola „ułatwia” wszystko

Fakt, że środek ten został potajemnie wprowadzony bez szerokiej debaty publicznej, jest szczególnie niepokojący i znaczący. Ludzie, którzy nie są na bieżąco informowani, dowiedzą się o tym dopiero przy okienku bankowym, gdy wypłata zostanie odrzucona. Osoby starsze lub nieposiadające cyfrowych „małych pomocników” nieuchronnie znajdą się na celowniku władz.

To, co zaczyna się w Hiszpanii, prawdopodobnie wkrótce stanie się precedensem w innych krajach UE. Jak zawsze pod pozorem „śmiertelnego ciosu” argumentu „bezpieczeństwa i przejrzystości”, działania zostaną oczywiście podjęte również tutaj. W rzeczywistości jest to jednak niewątpliwie kolejny krok w kierunku cyfrowego systemu finansowego z całkowitą kontrolą wszystkich ruchów obywateli.

Dzięki tym środkom państwo rości sobie prawo do decydowania nie tylko o naszych dochodach, ale także o sposobie ich wydawania.

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! Od Maja w Niemczech na Indeksie !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”. Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887