WŁOCHY: Dzieci z katolickiego przedszkola muszą modlić się do Allaha

WŁOCHY: Uległość – dzieci z katolickiego przedszkola muszą modlić się do Allaha

Incydent w katolickim przedszkolu we włoskim regionie Treviso wywołał niezadowolenie. Dzieci musiały tam uklęknąć i modlić się do Allaha w muzułmański sposób. Wyraźny gest poddania się. Krytyka takich praktyk rośnie we Włoszech.

Zrzut ekranu z portalu społecznościowego

Dzieci z prywatnego katolickiego przedszkola we włoskim regionie Treviso zostały zabrane do meczetu, gdzie następnie musiały uklęknąć w kierunku Mekki i modlić się do Allaha w muzułmański sposób. Zdjęcia dzieci z Ponte della Priula, miasta liczącego około 5000 mieszkańców, które zostały opublikowane we włoskiej prasie, wywołały oburzenie. Włoska dziennikarka Francesca Totol napisała na X:

„Podporządkowanie zaczyna się w przedszkolu.”

Według przedszkola, które również opublikowało zdjęcia na swojej stronie na Facebooku, istniała zgoda rodziców na wizytę w meczecie. Czytaj więcej na report24.news

+++

AUSTRIA – Kraje związkowe idą naprzód: Zakaz noszenia chust przez dzieci także w Tyrolu

Po Dolnej Austrii, Tyrol idzie teraz w jego ślady: parlament stanowy głosami FPÖ, ÖVP i SPÖ uchwala zakaz noszenia chust przez nieletnich. Obecnie rośnie presja na rząd federalny, aby wprowadził ogólnokrajowy zakaz.

Zdjęcie symboliczne

Po Dolnej Austrii, zakaz noszenia chust przez dziewczęta w wieku poniżej 14 lat jest obecnie wprowadzany także w Tyrolu. Oczekuje się, że wniosek „Natychmiastowe wprowadzenie zakazu noszenia chust przez nieletnie poniżej 14 roku życia w miejscach publicznych”, złożony przez grupę parlamentarną FPÖ, zostanie dziś przyjęty na sesji parlamentu Tyrolu, przy poparciu głosów ÖVP i SPÖ.

W ubiegłym tygodniu parlament krajowy Dolnej Austrii przyjął pakiet legislacyjny „Plan działania na rzecz radykalnego islamu”, który obejmuje zakaz noszenia chust przez dziewczęta w wieku poniżej 14 lat, zakaz noszenia zasłon w państwowej służbie cywilnej oraz włączenie wartości demokratycznych do konstytucji kraju związkowego.

Najpierw Dolna Austria, teraz Tyrol

„Plan działania jest tarczą ochronną dla naszych dzieci, kobiet i rodzin, które chcą żyć w wolności, bezpieczeństwie i pokoju bez islamskich wpływów. Nie potrzebujemy importowanej wojny kulturowej w klasie.”

– oświadczył Udo Landbauer (FPÖ) po posiedzeniu parlamentu stanowego. Czytaj więcej na exxpress.at

***

