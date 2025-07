FPÖ-TV – „Absurdeste Projekte“: Skandal durch NGO-Finanzierung fliegt auf!

Pressekonferenz zur Finanzierung der NGOs durch EU FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin (li.) und EU-Parlamentarierin Petra-Steger (re.). | Bild: screenshot FPÖ-TV

Nicht-Regierungs-Organisationen, sogenannte NGOs, leben in der Europäischen Union wie die Maden im Speck. Es gibt Geldregen für teils fragwürdige NGOs – auch in Österreich. Die FPÖ fordert Transparenz auf nationaler und europäischer Ebene, denn Kontrolle gibt es kaum. Mehr dazu in dieser Pressekonferenz!

