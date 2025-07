Katharina Reiche ein zartes Pflänzchen der Vernunft im Meer des Klima-Wahnsinns?

Foto: Olaf Kosinsky | CC BY-SA 3.0 DE

Manchmal geschehen sogar in der Politik noch Zeichen und Wunder. So ein Wunder ist die neue deutsche Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Sie könnte ein zaghafter Versuch der neuen Bundesregierung sein, vom Pfad der grünen Tugend etwas abzuweichen, um dem wirtschaftlichen Abgrund auf den Deutschland zusteuert, auszuweichen.

Von FRANZ FERDINAND | Schon ihr Lebenslauf ist ein Tabubruch: er entspricht nicht dem üblichen grünen Werdegang eines Politikers oder Politikerin vom Kreißsaal in den Hörsaal und von dort in den Plenarsaal, sondern sie kommt aus der Wirtschaft (sie leitete den Konzern West Energy in Essen). Obendrein ist sie Naturwissenschaftlerin (Chemikerin). Schon das ist nach unserem Kinderbuchautor Habeck eine Revolution!

In ihren Grundeinstellungen ist sie konservativ: Sie erklärte einmal, dass die Zukunft Deutschlands bei der Familie und nicht bei gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften liegt. Sie hat drei Kinder geboren. Es ist ein Wunder, dass es diese Kandidatin in einem Meer von woken LGBTQ-Irrsinn zu einem Ministerposten geschafft hat!

Hier eine Auswahl ihrer wichtigsten Positionen und Aussagen:

Vorab muss natürlich erwähnt werden, dass sie nach dreißig Jahren grüner Gehirnwäsche von dem grundsätzlichen Klimaschwachsinn, der Behauptung vom „menschengemachten Klimawandel“ nicht abweichen kann. Ohne diesem „Glaubensbekenntnis“ kann heute niemand in Deutschland ein Regierungsamt erlangen. Trotzdem sind innerhalb dieses Rahmens Spielräume möglich.

Eine Auswahl ihrer Standpunkte:

Die neue Wirtschaftsministerin hat häufig Zweifel an den Klimazielen geäußert.

der Schwerpunkt der Energiepolitik muss von den Klimazielen auf Versorgungssicherheit und niedrigen Preise verlegt werden (siehe Blackout in Spanien am 28.04.2025)

Sie hat eine umfassende Überprüfung der deutschen Energiepolitik angestoßen, die klären soll, ob es Bedarf für eine Anpassung gibt. Laut einem Bericht von n-tv.de soll ein externes Monitoring klären, ob eine Neuausrichtung nötig ist, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Kosten der Energiewende zu begrenzen (Realitätscheck). Kritiker befürchten, dass damit der Ausbau erneuerbarer Energien verlangsamt werden könnte (!!!).

Energiepreise müssen reduziert werden

Eine „all electric world“ ist nicht machbar! Gas- und Kohlekraftwerke sind notwendig.

Gaskraftwerke sollen gebaut werden, 20 GW Leistung stehen im Koalitionsvertrag

Das dabei entstehende CO2 soll sequestriert werden. Als Chemikerin konnte ihr während ihrem Studium die Photosynthese nicht verborgen geblieben sein. Sie muss daher wissen, dass das CO2 ein lebenswichtiges Gas ist, ohne dem wir verhungern würden. Dieses Wissen gilt allerdings heutzutage in Deutschland als Ketzerei, so wie dereinst die Behauptung, dass die Erde eine Kugel sei und nicht eine Scheibe.

Sie ist keine Kernkraftgegnerin, jedoch zweifelt sie an, dass sich irgendein Unternehmen finden wird, das auch nur darüber nachdenkt, in Deutschland ein Kernkraftwerk zu errichten.

Derzeit will sie in Kooperation mit Frankreich an der weiteren Kernforschung teilnehmen

Im europäischen Energiemix gehört die Kernenergie dazu

Sie fordert Technologieoffenheit

Deutschland sei konsequent aus Technologien ausgestiegen, bevor überlegt wurde, wo Deutschland einsteigen soll

Mit PV-Anlagen und Wärmepumpe alleine kann die Wärmewende nicht erreicht werden.

Wasserstoffwirtschaft wurde bereits totreguliert, bevor es überhaupt eine Wasserstoffwirtschaft gab

Wasserstoff kann ein Teil eines Energiemix sein

Die Abwanderung von energieintensiven Industrien soll verhindert werden

Die Energiewende hätte neue Systemkosten kreiert: Netzausbaukosten, Redispatch

Abbau bürokratischer Hürden

Regulierungen sollen klug werden, damit sie Investitionen ermöglichen. Regulierung gut gemacht kann ein Wettbewerbsvorteil sein, Regulierung schlecht gemacht führt zur Strangulierung

Natürlich haben derartig neue Töne bereits erheblichen Gegenwind verursacht:

Frau Reiche hätte ideologische Scheuklappen (!!!) auf und stehe für Stillstand!

Dazu kann man nur sagen: einen Schritt vor dem Abgrund kann Stillstand lebensrettend sein!

