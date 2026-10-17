Sex- und Drogenskandal erschüttert die Bundeswehr

Trump explodiert wegen Massenmigration in Europa + Starlink-Bremse für Selenskyj + EU-Gipfel diskutiert Ukraine-Hilfe: Europäer sollen „ein Bier weniger trinken“ + Merz und Macron besiegeln Autopakt + Wird Lagarde neue WEF-Chefin?

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Trump explodiert wegen Massenmigration in Europa

„Sie dringen in Europa ein! Es ist eine totale, gnadenlose Invasion! Und das Vereinigte Königreich ist der Hauptverdächtige.“

Er beließ es nicht bei seiner Wut. Er ließ die Bombe platzen, mit der niemand gerechnet hatte: „Ich rufe den Pakt für das Überleben des Westens ins Leben. Wer unterschreibt: der dichtet die Grenzen luftdicht ab, deportiert massenhaft und verteidigt seine Kultur bis zum Tod. Wer nicht unterschreibt … steht allein gegen die Welle. Und der Erste, der unterschreiben muss … ist das Vereinigte Königreich. Oder es geht unter.“ Tödliche Stille. Niemand atmete. Die westliche Zivilisation hat gerade ihr Ultimatum erhalten.

‼️ OP DIT MOMENT IN HET WITTE HUIS Trump ontplofte. “Ze vallen ons binnen in Europa!

Het is een totale, genadeloze invasie!

En het Verenigd Koninkrijk… is verdachte nummer één.”

Hij stopte niet bij de woede.

Hij dropte de bom die niemand verwachtte:

“Ik ga de Pact voor Westerse Overleving lanceren.

Wie tekent: sluit grenzen hermetisch af, deporteert massaal, en verdedigt hun cultuur tot de dood.

Wie niet tekent… staat alleen tegenover de golf.

En de eerste die moet tekenen… is het Verenigd Koninkrijk.

Of het zinkt.” Dodelijke stilte.

Niemand ademde.

De Westerse Beschaving kreeg net zijn ultimatum. https://t.co/KOb4clowVC — Stephan (1) (@springfield1952) October 15, 2026



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Starlink-Bremse für Selenskyj: Satellitengestütztes Internet in der Ukraine für militärische Einsätze beschränkt

Elon Musks Starlink ist derzeit das Topthema in der Ukraine. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde für ukrainische Starshield-Terminals, die militärische Variante des amerikanischen Satellitennetzes, eine Geschwindigkeitsgrenze von rund 160 Kilometern pro Stunde eingeführt. Was sich schneller bewegt – etwa Drohnen –, verliert die Verbindung. (…)

Elon Musk hat auf die Vorwürfe reagiert, SpaceX habe den Zugang der Ukraine zu satellitengestütztem Internet eingeschränkt:

„Die Starshield-Systeme gehören der US-Regierung und werden von ihr kontrolliert. Alle Beschränkungen der Geschwindigkeit oder Nutzung werden daher vom US-Militär und letztlich vom Präsidenten entschieden.



Starlink hingegen ist ein rein kommerzieller Dienst, der von SpaceX betrieben und kontrolliert wird. Die Nutzung von Starlink ist ausdrücklich auf zivile und defensive Zwecke beschränkt. Offensive militärische Einsätze sind damit nicht erlaubt, da dies für ein privates Unternehmen unangemessen wäre.“ Via X

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EU-Gipfel diskutiert Ukraine-Hilfe: Europäer sollen „ein Bier weniger trinken“

Angesichts der schwindenden Unterstützung der USA, der massiven Putin-Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur und Milliarden-Löchern in Kiews Haushalt geht es beim EU-Gipfel heute um die Frage: Wie kann die Ukraine diesen harschen Kriegswinter überstehen – und endlich Friedensverhandlungen erreichen?

Lettlands Regierungschef Andris Kulbergs (47) sprach es am Freitagmorgen ganz offen aus: Man solle nun doch Russlands eingefrorene Vermögenswerte (210 Milliarden Euro) für die Finanzierung der Ukraine nutzen. (…)

Bedenken, die Europäer könnten sich die Unterstützung grundsätzlich nicht mehr leisten, wischte Kulbergs vom Tisch: „Wenn die Ukraine stark bleibt, bleibt auch Europa stark“, sagte er.

Für jeden Europäer gehe es um ein Bier weniger im Jahr: „Wenn wir weniger trinken, werden ihre Leben gerettet. So einfach ist das.“ (…)

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (49) erklärte: „Wir müssen Russland unter Druck setzen, damit es den Krieg beendet – und nicht die Ukraine, damit sie kapituliert.“ Weiterlesen auf bild.de

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Sex- und Drogenskandal erschüttert die Bundeswehr

Sex, Drogen und erniedrigende Übergriffe auf junge Rekrutinnen – der nächste Skandal erschüttert die Bundeswehr! Während Pistorius Deutschland kriegstüchtig machen will, offenbaren sich hinter Kasernenmauern erschreckende Zustände. Besonders brisant: Beschwerden sollen systematisch unterdrückt worden sein.

Im Sanitätsdienst der Bundeswehr gibt es Frauen seit 1975; anfangs nur als Sanitätsoffiziere, seit 1991 auch im Mannschaftsdienst; nicht erst seit einem EuGH-Urteil 2001, wie im Rest der Armee. Ans Licht kam dieser Skandal vermutlich wegen eines Kommandeurswechsels, nach dem gleich mehrere Beschwerden eingegangen waren. Daraufhin begannen die Ermittlungen.

Ans Tageslicht kam dabei, dass die männlichen Soldaten einen Wettbewerb abhielten, wer mit den meisten Rekrutinnen Sex hatte. Dabei soll laut Presseberichten eines der Opfer noch minderjährig gewesen sein; es soll Fälle gegeben haben, in denen die Frauen bedroht wurden. Beschwerden wurden wohl unterdrückt. Alle Vorfälle sollen sich in einem Zug ereignet haben. Der Zugführer, also der Vorgesetzte dieser Soldaten, steht im Verdacht des Drogenmissbrauchs, allerdings gibt es wohl auch Gerüchte über schwunghaften Drogenhandel, unter anderem mit Amphetaminen und Testosteron. Der Skandal wurde im Verteidigungsausschuss des Bundestages vorgetragen, aber die internen Ermittlungen sind schon relativ weit gediehen: Neun Bundeswehrsoldaten wurde verboten, die Kaserne zu betreten; in sieben Fällen wurde verboten, den Dienst auszuüben und die Uniform zu tragen (das sind übliche Maßnahmen, wenn Ermittlungen stattfinden, und noch keine Disziplinarstrafen), gegen acht Soldaten wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, eines davon liegt beim Wehrdisziplinaranwalt. Weiterlesen auf anonymousnews.org

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Märchenstunde in der Tagesschau über die „Schülerproteste in Frankreich“

Anmerkung: Wenn man sich die sehr langsame und überdeutliche Sprache der Tagesschau-Sprecherin anhört, ist dieser Text mutmaßlich schon für Menschen mit dem erwünschten Durchschnitts-IQ von 80 verfasst.

Tagesschau vs. Realität 🤡 Genial @TheColdJack https://t.co/sQOjYdr7kL — Miró (@unblogd) October 15, 2026



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Merz und Macron besiegeln Autopakt

Auf Drängen von Merz soll das sogenannte Verbrenner-Aus ab 2035 noch stärker aufgeweicht werden als bisher von der EU-Kommission geplant.

Zudem setzte der Kanzler durch, dass die Mitgliedstaaten künftig nicht mehr verpflichtet werden, die Elektrifizierung großer Dienstwagenflotten durch verbindliche Quoten voranzutreiben.

Im Gegenzug setzte sich Macron mit seiner Forderung nach strengeren „Made in EU“-Vorgaben durch, wonach staatliche Kaufprämien und öffentliche Aufträge nur an Autos gehen sollen, die in Europa hergestellt werden.“ Weiterlesen auf handelsblatt.com

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Wird Lagarde neue WEF-Chefin?

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) könnte EZB-Chefin Christine Lagarde bereits im kommenden Monat zu seiner neuen Vorsitzenden ernennen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von mehreren der Organisation nahestehenden Personen.

Das Kuratorium des WEF, dem auch Lagarde selbst angehört, wird demnach am 2. November zusammentreten und könnte die Französin zur nächsten Vorsitzenden wählen. (…) Bereits seit Monaten verdichten sich die Zeichen, dass Lagarde ihr Amt als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) vorzeitig niederlegen könnte. (…)

Der in Genf ansässige Vorstand des WEF wird derzeit gemeinsam von Blackrock-Chef Larry Fink und Roche-Vizepräsident Andre Hoffmann geleitet. Letzterer übernahm diese Funktion, nachdem Gründer Klaus Schwab im vergangenen Jahr zurückgetreten war.

+++ REALSATIRE +++

Und jetzt alle im Chor: „Windräder sind gut für die Umwelt!“

Und jetzt alle im Chor: „Windräder sind gut für die Umwelt! Und wehe, jemand widerspricht!

Schließlich geht es bei der „Energiewende“ nicht um kritisches Denken.

Amen! https://t.co/MZI6a0iZ9T — InfraRot _Medien (@Infrarot_Medien) October 15, 2026



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Hier geht’s zu den Short News von gestern:

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