Gebühr verzwanzigfacht: Japan verschärft Migrationspolitik drastisch + Weltweite Lebensmittelpreise steigen durch Wetter und Transportprobleme + Brandmauer ist in Sachsen-Anhalt komplett gefallen: der erste AfD-Landtagspräsident Deutschlands + Nach Corona kommt die Pest: Forscher wollen mRNA-Technologie auf Bakterien ausweiten +

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Gebühr verzwanzigfacht: Japan verschärft Migrationspolitik drastisch

Japan hat seinen migrationspolitischen Kurs weiter verschärft. Die Gebühr für einen dauerhaften Aufenthalt wurde verzwanzigfacht, zugleich gelten künftig strengere Anforderungen an Einkommen, Rentenansprüche und Sprachkenntnisse.

Japan hat seinen migrationspolitischen Kurs weiter verschärft. Seit Donnerstag müssen Ausländer für ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht 200.000 Yen zahlen – bislang waren es 10.000 Yen. Des Weiteren hat die Regierung von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi strengere Anforderungen an Einkommen, Rentenansprüche und Sprachkenntnisse beschlossen. (…) Die neue Gebühr für einen dauerhaften Aufenthalt entspricht umgerechnet rund 1.125 Euro.

Wer dauerhaft in Japan bleiben will, muss deshalb künftig ein Einkommen mindestens auf Höhe des Durchschnitts vergleichbarer japanischer Haushalte nachweisen. Als Richtwert gelten etwa 5,75 Millionen Yen im Jahr. Zudem müssen die erwarteten Rentenansprüche ungefähr dem Niveau entsprechen, das ein Arbeitnehmer nach 30 Beitragsjahren erreichen würde. Reichen diese nicht aus, können Ersparnisse und andere Vermögenswerte berücksichtigt werden.

Erstmals sollen bei der Entscheidung auch japanische Sprachkenntnisse sowie das Wissen über Gesetze, Regeln und gesellschaftliche Gepflogenheiten bewertet werden. Weiterlesen auf apollo-news.net

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Sex, Macht und Politik: Wenn das Rathaus zum Puff wird

Pornostar im Parlament, FDP-Politikerin zieht gegen Bezahlung blank und ein durchgeknallter Linker feiert Swingerpartys im Rathaus: Immer mehr Mandatsträger vermarkten ihre Intimsphäre und halten das offenbar für eine völlig normale Begleiterscheinung des deutschen Politikbetriebs.

Es gab eine Zeit, in der man Politiker daran erkannte, dass sie gut angezogen waren. (…) Heutzutage, im Jahr 2026, wirkt diese Unterscheidung fast mehr als antiquiert. In Greifswald sitzt mit Susanne Schmidt eine FDP-Kommunalpolitikerin in der Bürgerschaft, die auf OnlyFans erotische und nackte Bilder gegen Bezahlung anbietet. In Mannheim erklärte Stadtrat Julien Ferrat von der Wählergemeinschaft “Die Mannheimer” eine Swingerparty im Rathaus zur politischen Veranstaltung. Annina Semmelhaack, die unter ihrem Geburtsnamen “Annina Ucatis” durch Pornofilme und Reality-TV bekannt wurde, ist für die FDP erneut in verschiedene niedersächsische Mandate gewählt worden. Und in Sachsen-Anhalt sitzen mit Ronny Kumpf und Phillipp-Anders Rau zwei AfD-Politiker im Landtag, deren Vergangenheit in der „Erwachsenenfilmbranche“ Gegenstand aktueller Berichterstattung ist. Weiterlesen auf anonymousnews.org

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Weltweite Lebensmittelpreise steigen durch Wetter und Transportprobleme

Die weltweiten Lebensmittelpreise sind im September gestiegen. Probleme im Schiffsverkehr, trockenes Wetter und ein stärker werdendes El Niño erhöhen den Druck auf Getreide, Zucker und andere Agrarrohstoffe. (…)

Russland ist der weltweit größte Weizenexporteur, während die Ukraine weiterhin zu den weltweit größten Getreideproduzenten gehört. Damit ist die Region ein wichtiger Lieferant für die internationalen Getreidemärkte. Gleichzeitig bestehen weiterhin Sorgen über den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel. Weiterlesen auf epochtimes.de

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Brandmauer ist in Sachsen-Anhalt komplett gefallen: der erste AfD-Landtagspräsident Deutschlands

Historischer Erfolg für die AfD! Mit Tobias Rausch stellt die Partei den ersten AfD-Landtagspräsidenten Deutschlands. Das Landesparlament von Sachsen-Anhalt wählte den blauen Kandidaten mit einer Mehrheit von 48 Stimmen.

Besonders brisant: Vier Abgeordnete abseits von AfD und BSW stimmten offenbar für Rausch und setzten damit die Brandmauer, zumindest in Sachsen-Anhalt, endgültig schachmatt. Wer die vier Abweichler waren, ist nicht bekannt. Da die Wahl geheim erfolgte, dürfte nun bei den etablierten Systemparteien die interne Suche beginnen.

Tillschneider mit 44 Stimmen zum Landtagsvize gewählt

Der AfD-Abgeordnete Hans-Thomas Tillschneider ist zum ersten Vizepräsidenten des neuen Landtags von Sachsen-Anhalt gewählt worden. In der geheimen Abstimmung erhielt er 44 Ja-Stimmen und damit fünf mehr, als die AfD mit ihren 39 Abgeordneten allein aufbringen kann.

Besonders brisant: Das BSW hatte vor der Sitzung ausdrücklich angekündigt, Tillschneider nicht zu wählen. „Rausch ja, Tillschneider nein“, erklärte Fraktionsvize Claudia Wittig. Anders als beim neuen Landtagspräsidenten Tobias Rausch wollte die Partei dem AfD-Kandidaten ihre fünf Stimmen verweigern.

Hielt sich das BSW an diese Ankündigung, müssen mindestens fünf Ja-Stimmen aus CDU, SPD, Grünen oder Linken gekommen sein. Wegen der geheimen Wahl lässt sich nicht feststellen, welche Abgeordneten für Tillschneider stimmten.

Damit ist klar: Die öffentlich beschworene Brandmauer hielt bereits bei der ersten Landtagssitzung nicht. Neben Rausch zog auch Tillschneider mit Stimmen außerhalb der AfD ins Präsidium ein. Via AUF1TV

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Nach Corona kommt die Pest: Forscher wollen mRNA-Technologie auf Bakterien ausweiten

Mit Corona und Grippe ist für die mRNA-Technologie noch lange nicht Schluss. Forscher haben nun einen potenziellen Impfstoff gegen die Lungenpest entwickelt – bislang für Mäuse, mit drei Dosen und unter bestimmten Versuchsbedingungen mit angeblich 100 Prozent Schutzwirkung.

In anderen Versuchen überlebten allerdings nur 37,5 Prozent der Tiere. Die Entwickler denken trotzdem schon weiter: an resistente Krankenhauskeime, neue Pandemien und sogar Biowaffen.

Seit der großangelegten Menschenversuchsreihe mit mRNA-„Impfstoffen“ von Pfizer/BioNTech und Moderna, arbeiten immer mehr Forscher mit dieser extrem experimentellen Technologie. Die Corona-Panikmache war dabei lediglich der Startschuss. Die Grippe und sogar diverse Krebserkrankungen gerieten bereits ins Visier der Wissenschaftler. Doch das ist noch lange nicht alles. Forscher der Universität Tel Aviv und des Israel Institute for Biological Research wollen zeigen, dass sich mRNA auch gegen Bakterien einsetzen lässt. Als Testobjekt wählten sie Yersinia pestis, den Erreger der Pest. Weiterlesen auf report24.news

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Nach Babler-Aus – Geheimplan der ÖVP: Termin für Neuwahlen schon im Blick

Nach dem angekündigten Umbau an der SPÖ-Spitze wird in Teilen der ÖVP über Neuwahlen diskutiert. Es gibt sogar schon einen möglichen Termin.

Die personelle Neuaufstellung der SPÖ sorgt auch beim Koalitionspartner ÖVP für heftige Diskussionen. Nach den turbulenten Tagen bei den Sozialdemokraten wird parteiintern über die weitere Zukunft der Dreierkoalition gesprochen. Dabei steht auch die Möglichkeit vorgezogener Neuwahlen im Raum.

Als möglicher Wahltermin wird innerhalb der ÖVP Ende Jänner genannt – das berichtet die „Kronen Zeitung“. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist offen.

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Montenegro: Kindergarten nur mit Impfungen

Kinder in Montenegro sind künftig vom Kindergarten ausgeschlossen, wenn sie nicht alle Pflichtimpfungen erhalten haben. Das Verfassungsgericht hat das neue Gesetz nach Protesten der Zivilgesellschaft bestätigt.

Richtungsweisender Spruch des Verfassungsgerichts in Montenegro. Am 29. September hat das Höchstgericht mit fünf zu zwei Stimmen entschieden, dass der Kindergartenbesuch an Pflichtimpfungen gekoppelt werden darf. Wer die geforderten Impfungen nicht hat, darf nicht in den Kindergarten. Dies sei verfassungskonform.

Die Regelung gilt seit dem neuen Schuljahr: In öffentlichen und privaten Vorschuleinrichtungen dürfen nur Kinder bleiben, die die vorgeschriebenen Impfungen erhalten haben. Initiativen haben versucht, das Gesetz zu Fall zu bringen. Weiterlesen auf tkp.at

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