Katholischer Pfarrer wurde während Gottesdienst von Kreuz erschlagen (VIDEO)

+ Berlin: SPD, Linke und Grüne wollen Wahlrecht unabhängig von Staatsbürgerschaft + Ukrainer kaufen massenhaft Immobilien in Spanien + Kanadas Einheit steht zur Abstimmung – Trump unterstützt die Separatisten + Auf Starlink-Firma: Litauen wirft Russland Brandanschlag vor + Ukraine: Kriegspropaganda oder Zusammenbruch der Front? +

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Live im Internet: Ein katholischer Pfarrer in Ecuador wurde während eines Gottesdienstes von einem schweren Kreuz erschlagen.

Pater Patricio Alfredo Sánchez Molinari hielt am Samstagabend in der Kirche Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro in Guayaquil eine Messe. Wie gewohnt wurde der Gottesdienst live auf seinem Facebook-Profil übertragen.

Nach rund 27 Minuten geschah das Unglück: Der Geistliche hatte gerade auf eine Fürbitte mit den Worten „Herr, erhöre unser Gebet“ geantwortet, als sich das schwere Kruzifix hinter ihm plötzlich von der Wand löste. Es kippte nach vorne und traf den Pfarrer mit voller Wucht am Kopf. Molinari brach hinter dem Altar zusammen. Entsetzte Kirchenbesucher eilten sofort zu ihm und alarmierten die Rettungskräfte. Doch der Pfarrer erlag wenig später seinen schweren Verletzungen. +++

Randale auch in Italien -Choten blündern in Mailand

Auch die Italiener bekommen jetzt ihre bunte Vielfalt um die Ohren gehauen. Maskierte Jugendliche plündern Geschäfte, attackieren die Polizei und filmen sich dabei für TikTok. Ein Protest ohne Führung, der eskaliert.

merkur.de beschreibt die Szenen wie folgt: „Viele derjenigen, die gestern auf der Straße waren, dürfen noch nicht einmal wählen, andere besitzen nicht einmal die italienische Staatsangehörigkeit. Einige gehen zur Schule oder studieren, andere haben die Schule abgebrochen. Nur wenige arbeiten. Doch sie haben Wut und Hunger, ihre Köpfe werden bombardiert mit Botschaften des Hasses auf die Polizei, die sie in ihren Liedern hören.“

Anmerkung: So ein Zufall, dass das alles in Europa gleichzeitig stattfindet!

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Ukraine: Kriegspropaganda oder Zusammenbruch der Front?

Der russische Generalstabschef Waleri Gerasimow hat Präsident Putin in einem geheimen Kommandozentrum über massive Geländegewinne informiert. Die Behauptungen sind so weitreichend, dass Militäranalysten von einem potenziellen Zusammenbruch der ukrainischen Verteidigungslinien sprechen, sollten sie sich bewahrheiten. […] NATO-Manöver in Polen: Vorbereitung auf den Ernstfall? Während sich Präsident Selenskyj für Verhandlungen und Dokumentenunterzeichnungen in Brüssel aufhielt, wurde ein brisantes NATO-Manöver angekündigt. In Polen, direkt an der Grenze zur Ukraine, bereiten sich rund 1.500 Soldaten auf ein spezifisches Szenario vor. Der Plan: Offiziell gilt die Übung („Coalition of the Willing“) als Probelauf für den Fall eines Waffenstillstands. Ziel ist es, europäische und NATO-Einheiten sofort nach dem Einfrieren der Fronten in die Westukraine zu entsenden, um dort Stellungen zu beziehen. […] Ein solches Vorgehen birgt jedoch eine Gefahr: Russland wird einem Waffenstillstand kaum zustimmen, wenn dieser automatisch die Stationierung von NATO-Truppen auf ukrainischem Boden erlauben sollte.Weiterlesen auf dkp.at

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Ukrainer kaufen massenhaft Immobilien in Spanien

Ukrainische Staatsbürger gehören zu den aktivsten ausländischen Investoren auf dem spanischen Immobilienmarkt. Im ersten Halbjahr 2026 belegten sie den 10. Platz unter den ausländischen Käufern.

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Bereits in den Vorjahren steigerten Ukrainer ihre Käufe kontinuierlich (z. B. 2.900 Immobilien im Jahr 2024) und liegen im Transaktionsvolumen mittlerweile vor einigen traditionellen Märkten. Für den weiten Geldfluß an die ukrainischer Oberschicht wird von den Regierungen in Deutschland und Österreich bestens gesorgt. Offenbar sind es die Gutbetuchten, die sich in Spanien besonders wohlfühlen. Der Rest lässt sich dann bei uns durchfüttern – es sei denn, die Leute werden in ihrer Heimat zwangsrekrutiert, um dort die europäischen Werte zu verteidigen. (Red.)

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Linke, SPD und Grüne wollen Wahlrecht in Berlin unabhängig von Staatsbürgerschaft: Geht das?

Berlins Parteien wollen Menschen ohne deutschen Pass das Wählen erlauben. Die Forderung steht im Sondierungspapier, ein konkreter Weg zur Umsetzung fehlt bislang.

Berlin versteht sich gern als Hauptstadt der Vielfalt. Nun wollen SPD, Grüne und Linke daraus eine politische Konsequenz ziehen, die weit über Integrationspolitik hinausgeht: Wer fünf Jahre in Deutschland gelebt hat, soll in Berlin wählen und selbst für politische Ämter kandidieren dürfen – unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit. Im Sondierungspapier heißt es: „Teilhabe darf in Berlin niemals eine Frage des Passes sein.“

Die drei Parteien wollen das aktive und passive Wahlrecht auf kommunaler und Landesebene „im Rahmen unserer Kompetenzen“ für alle Menschen nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland einführen. Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Forderung selbst, sondern auch die gewählte Frist: Fünf Jahre sollen offenbar genügen, um politische Mitbestimmung zu begründen. Nicht die Staatsangehörigkeit, sondern die Dauer des Aufenthalts würde zum entscheidenden Kriterium. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de +++

Auf Starlink-Firma: Litauen wirft Russland Brandanschlag vor

Litauens Ministerpräsident Mindaugas Sinkevičius hat Russland einen versuchten Brandanschlag auf eine Starlink-Lagerfirma vorgeworfen. Es sei offensichtlich, dass es sich um einen versuchten Sabotageakt handle und Teil des hybriden Krieges Russlands sei, sagte er. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag.

Laut Sinkevičius versuchten Unbekannte, eine litauische Firma in Brand zu setzen, in der Ausrüstung für Anlagen des Satellitendienstes Starlink gelagert wird. Der Anschlag sei gescheitert, weil die Behörden das Unternehmen rechtzeitig gewarnt hätten und daraufhin die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt worden seien. Der betroffene Betrieb stellt den Anschluss von neun Starlink-Antennen sicher, die von der Ukraine genutzt werden. Weiterlesen auf krone.at

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Alberta: Kanadas Einheit steht zur Abstimmung – Trump unterstützt die Separatisten

Eine klare Mehrheit will bei Kanada bleiben, doch die Unabhängigkeitsbewegung in Alberta gibt nicht auf. Unterstützung bekommt sie ausgerechnet aus den USA.

Die Bewohner der ölreichen Provinz Alberta sollen am Montag (ab 17 Uhr MESZ) per Referendum über einen möglichen Weg hin zu einer von einer Minderheit immer wieder geforderten Abspaltung von Kanada entscheiden. Die Stimmberechtigten sollen dabei abstimmen, ob ihre Provinz Teil Kanadas bleiben soll – oder ob ein Prozess eingeleitet werden soll, der zu einem rechtlich bindenden weiteren Referendum über eine Abspaltung führt.

In Umfragen hatte sich zuletzt eine große Mehrheit für den Verbleib als Teil Kanadas ausgesprochen. Auch Albertas Premierministerin Danielle Smith, Kanadas Premierminister Mark Carney sowie beide großen politischen Parteien des Landes hatten sich immer wieder deutlich gegen eine Abspaltung ausgesprochen. Aus der US-Regierung von US-Präsident Donald Trump kam dagegen Unterstützung für die Unabhängigkeitsbewegung. Quelle: welt.de

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