Ryanair-Chef Michael O’Leary hat das Europäische Parlament wegen der europäischen Umweltabgaben auf Flugreisen scharf kritisiert. Die zusätzlichen Belastungen würden die Flugpreise in die Höhe treiben.
In einem Interview mit dem Fernsehsender Euronews bezeichnete der Vorstandsvorsitzende der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair das Europäische Parlament als „Narrenschiff“.
O’Leary kritisierte insbesondere die Umweltabgaben der Europäischen Union, die seiner Darstellung zufolge nur für Flüge innerhalb der EU gelten. Amerikanische, asiatische und chinesische Fluggesellschaften seien dagegen von diesen Abgaben ausgenommen, obwohl sie nach seinen Angaben für mehr als die Hälfte der durch den europäischen Luftverkehr verursachten Emissionen verantwortlich seien.
„Im Europäischen Parlament sitzt ein ganzes Narrenschiff voller Dummköpfe, die ständig neue Vorschriften erlassen, um das Fliegen teurer zu machen, während die Verbraucher niedrigere Flugpreise wollen“, erklärte O’Leary.
Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nahm der Ryanair-Chef ins Visier. Er bezeichnete sie als „nutzlos“ und warf ihr vor, sich im Berlaymont-Gebäude, dem Hauptsitz der Europäischen Kommission in Brüssel, zu verstecken und „nichts anderes zu tun, als Reden zu halten“.
Statt der bisherigen Regelungen forderte O’Leary die Einführung einer „fairen und vernünftigen“ Abgabe, die für sämtliche Flüge gelten solle, die in Europa starten oder landen.
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3 Kommentare zu „Ryanair-Chef rechnet mit EU-Parlament ab: „Ein ganzes Narrenschiff““
Ein Haufen nutzloser Schmarotzer! Im eigenen Land nur durch Unfähigkeit aufgefallen und deshalb eine Gehaltsstufe nach Brüssel versetzt. Und da beginnen sie mit nur noch schwachsinnigen Verordnungen den Bürger zu drangsalieren! Beim Abriss könnten uns die Linken helfen!
asisi 1
Die heimischen Länder-Parlamente haben sich selbst in die Abhängigkeit der EU gebracht und denen diese MACHTBEFUGNISSE freiwillig zugestanden ? Obwohl in der EU „deutsch“ die überwiegend weit verbreitete Sprache ist, wird ALLES in „englisch“ verordnet, sodaß Gesetze, Bestimmungen und evtl Änderungen alle in „englisch“ übersandt werden, und oft innerhalb einer sehr kurzen Zeit wieder zurück müssen !
Das überfodert die meisen MdB, sodaß damit jede Menge Fehler entstehen, und nur von sehr wenigen MdB zu 100% verstanden werden ?
Wenn die im Land nicht mehr gebrauchten Politiker gebraucht werden, erscheinen sie bei der EUROPAWAHL auf dem WALZETTEL ? Es handelt sich dabei folgedessen um die zweite GARNITUR ?
Wenn Frieden zum wirtschaftlichen Problem wird
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Panzer, Raketen und Granaten sollen zum neuen deutschen Wirtschaftswunder werden.
Doch was passiert, wenn Arbeitsplätze und Gewinne immer stärker am Rüstungstropf hängen?
Dann droht eine perverse Logik:
Aufrüstung wird zum Standortinteresse, Entspannung zum Geschäftsrisiko – und Frieden zur schlechten Nachricht für die Auftragsbücher.
https://www.anonymousnews.org/meinung/wenn-frieden-zum-wirtschaftlichen-problem-wird/