+ Klitschko vs. Selenskyj: der Vorwurf der verschwundenen Milliarden + ITALIEN: Lebenslange Haft für Ehrenmord + Panda-Apotheke: AfD-Wähler sind nicht willkommen + Sechs Jahre Haft für HIV-positiven Pädokriminellen + Ärzte teilen mit: Papst Leo XIV. hat Lungenkrebs + Verhandlungen der Covid-19-Klage in den Niederlanden +

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Klitschko versus Selenskyj: der Vorwurf der verschwundenen Milliarden

Klitschko beschuldigte Selenskyj der Lüge und nannte ihn einen Feind, der das Land destabilisiert.

„Wo sind die Luftabwehrsysteme und der Schutz der kritischen Infrastruktur, für die Milliarden ausgegeben wurden?“

Klitschko beschuldigte Selenskyj der Lüge und nannte ihn einen Feind, der das Land destabilisiert. „Wo sind die Luftabwehrsysteme und der Schutz der kritischen Infrastruktur, für die Milliarden ausgegeben wurden?“ https://t.co/gGREEtM6TM — RUSSNiUS 🇷🇺 (@vladi2726) October 14, 2026



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Kehrtwende: NATO rechnet nicht mehr mit einem Angriff Russlands

Rutte: „Wir sehen keine unmittelbare Bedrohung für das NATO-Gebiet.“

Statement von NATO-Generalsekretär Rutte am 14. Oktober 2026, in Tallinn (Estland).

Auf die Frage, ob Russland einen Angriff auf ein NATO-Land erwägen würde:

„Das glauben wir nicht, und wir sehen keine unmittelbare Bedrohung für das NATO-Gebiet. Und sollten wir eine Truppenaufstockung feststellen, werden wir darauf reagieren.“

Er betonte dabei, dass die NATO jeden Zentimeter ihres Territoriums verteidigen werde und eine rein defensive Allianz sei.

What a U-turn looks like: NATO is not expecting a Russia attack anymore. Rutte: “We see no imminent threat against NATO territory.” What happened? https://t.co/quludV9tvv — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) October 14, 2026

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ITALIEN: Lebenslange Haft für Ehrenmord

Die italienische Justiz greift durch: Im Mordfall der 18-jährigen Saman Abbas müssen die Eltern und zwei Cousins lebenslang hinter Gitter. Der Onkel der jungen Frau wurde zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Familie hatte die 18-Jährige getötet, weil sie ein selbstbestimmtes Leben führen und eine arrangierte Ehe ablehnen wollte.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni begrüßte das endgültige Urteil. Kein Richterspruch könne der jungen Frau das Leben zurückgeben, aber die Strafen seien richtig. Meloni machte deutlich:

„In Italien ist kein Platz für Menschen, die mit angeblich kulturellen oder religiösen Ausreden die Freiheit, die Würde und das Leben einer Frau angreifen.“

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Panda-Apotheke: AfD-Wähler sind nicht willkommen

Politische Gesinnung statt medizinischer Versorgung! In der Panda-Apotheke in Bielefeld sind AfD-Wähler unerwünscht! Wer die falsche Partei wählt, soll nach dem Willen der Inhaberin draußen bleiben.

Ein ungeheuerlicher Vorgang, der die Frage aufwirft, wie weit politische Ausgrenzung in Deutschland inzwischen gehen darf – und ob selbst die Gesundheitsversorgung zum Schauplatz ideologischer Grabenkämpfe wird.

Eine Apothekerin in Bielefeld erklärt AfD-Wähler zu unerwünschten Personen. Medikamente bekommen sie trotzdem; so großzügig ist man noch. Dummerweise kennt die Berufsordnung der Apotheker keine politische Gesinnungsprüfung. Apothekerin Elisabeth Kutter hat offenbar eine neue Nebenwirkung entdeckt: Wer AfD wählt, ist in ihrer Panda-Apotheke nicht willkommen. Am 13. Oktober 2026 berichteten Medien über ihre öffentliche Aufforderung an AfD-Anhänger, ihr Geschäft zu meiden: Sie wolle mit diesen Menschen “nichts zu tun haben”. Weiterlesen auf anoymousnews.org

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Sechs Jahre Haft für HIV-positiven Pädokriminellen

Ein 72-Jähriger aus Westmecklenburg flog jahrelang nach Asien und missbrauchte dort kleine Mädchen. Jetzt wurde der ehemalige Tauchlehrer vor dem Landgericht Schwerin wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Laut Anklage flog Reinhard Wolfgang T., der lange Zeit in Thailand lebte, immer wieder nach Asien. In Vietnam und Kambodscha missbrauchte er Mädchen, die gerade mal sieben bis 13 Jahre alt waren. Zuletzt war er im Februar 2026 auf den Philippinen. Da ermittelten die deutschen Behörden nach dem Tipp einer US‑Organisation schon gegen den Mann. Als der 72-Jährige aus dem Urlaub zurückkam, wurde er festgenommen. Weiterlesen auf bild.de

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Ärzte teilen mit: Papst Leo XIV. hat Lungenkrebs

Papst Leo XIV. ist nach Angaben seiner behandelnden Ärzte an Lungenkrebs erkrankt. Dies teilte das Ärzte-Team der Gemelli-Klinik in Rom nach einer Operation des 71-Jährigen mit.

Bei dem etwa anderthalbstündigen Eingriff sei der untere Lappen der rechten Lunge des Oberhauptes der katholischen Kirche entfernt worden, die anschließende Untersuchung habe bestätigt, dass es sich bei dem Knoten um ein sogenanntes Lungenadenokarzinom handele.

Der Verdacht darauf sei bereits bei den Untersuchungen vor dem Eingriff aufgekommen, hieß es. Dieser sei nun bestätigt worden. Die Operation verlief nach Angaben der Ärzte „erfolgreich und ohne Komplikationen“. Der Papst sei anschließend wie geplant aufgewacht und befinde sich nun in seinem Zimmer. Weiterlesen auf focus.de

+++ WIR VERGESSEN NICHT +++

Volle Aufmerksamkeit auf die Verhandlungen der Covid-19-Klage in den Niederlanden

Die bisher weltweit einzigartige Zivilklage in Leeuwarden (Niederlande), ursprünglich im Juli 2023 eingereicht, richtet sich gegen Bill Gates, Pfizer-CEO Albert Bourla, Mark Rutte, ehemaliger Ministerpräsident, den niederländischen Staat sowie 14 weitere Personen aus Politik, Medien und Wissenschaft.

Die Kläger fordern Schadensersatz wegen erlittener Gesundheitsschäden im Zusammenhang mit COVID-19-Impfungen. Klägeranwalt Peter Stassen vertritt die Auffassung, dass die geltend gemachten Schäden Körperverletzungen darstellen und Schmerzensgeld rechtfertigen. Im Verfahren werden schwerwiegende Vorwürfe erhoben, unter anderem der Vergleich der Impfungen mit biologischen Waffen. Verfolgen Sie die Verhandlung am 22.10.2026 live aus dem Gerichtssaal in Leeuwarden – über den angegebenen Link.

+++ REALSATIRE ZUM KLIMAWAHN +++

+++ VIDEO DES TAGES +++

Löwe vs. Hippo

Da der Löwe überlebt hat, darf man auch als Tierfreund über die Art und Weise des Kampfverlaufes herzlich lachen!

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