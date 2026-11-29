Bild: sborisov/iStock/GettyImages

Die Polizei hat zwei in Hagen lebenden Brüdern aus Syrien den Zutritt zu zwölf Weihnachtsmärkten und bestimmten Bereichen der Innenstadt untersagt. Das berichtet der WDR unter Berufung auf einen Sprecher des Innenministeriums. Die Polizei stuft die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer als islamistische Gefährder ein. Grundlage der Auflagen sind nach Angaben der Behörden nachrichtendienstliche Erkenntnisse, die auf die mögliche Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat hindeuten.

Bei einem Verstoß gegen das Betretungsverbot droht den Männern ein Zwangsgeld von 500 Euro. Bei erneuten Verstößen kann der Betrag erhöht werden; auch eine Ingewahrsamnahme kommt in Betracht. Zudem dürfen die Brüder keine Messer oder anderen Waffen mit sich führen.

Spezialkräfte hatten die beiden am 1. Oktober 2026 festgenommen. Ein Gericht lehnte den Antrag auf längerfristigen Präventivgewahrsam ab. Daraufhin kamen die Männer wieder frei.

Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass die Brüder gemeinsam mit zwei weiteren Männern islamistische Anschläge geplant haben könnten. Ein 23-jähriger Deutscher aus Unna, der zum Islam konvertiert ist, sitzt wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Ein 19-jähriger Deutscher kosovarischer Herkunft aus Hagen kam Mitte November frei.

Der Anwalt der Brüder weist die Vorwürfe zurück. Nach seiner Darstellung können die Ermittler seinen Mandanten kein rechtswidriges Verhalten nachweisen. Die beiden hätten zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt, die öffentliche Sicherheit zu gefährden.

Ein Sprecher der Hagener Polizei sagte, die Einsatzkräfte seien über die Auflagen informiert und hielten bei ihren Kontrollen nach den Betroffenen Ausschau. Außer den Brüdern dürfen vier weitere Personen die Weihnachtsmärkte nicht besuchen.

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