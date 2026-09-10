32 Kinder, 25 Enkel, zwei Drittel kriminell: Clan-Patriarch kassiert fast 100.000 Euro Kindergeld

+ Trumps Friedensplan: Ukraine droht der bislang schlechteste Deal + Ägyptische TV-Moderatorin Sarah Khalifa zum Tode verurteilt + CIA finanzierte Faucis NIAID + Über den wahren Grund des Pisa-Desasters soll nicht gesprochen werden + Deutschlands erster Atombomben-Jet hat abgehoben + ÖSTERREICH: Treffen mit IGGÖ-Präsident – Bürgermeister Ludwig stellt sich hinter Muslime +

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Trumps Friedensplan: Ukraine droht der bislang schlechteste Deal

Nach dem Besuch von Trumps Gesandten in Moskau und Kiew mehren sich Hinweise auf einen verschärften Friedensplan für die Ukraine. Selenskyj läuft die Zeit davon.

Am Samstag trafen die amerikanischen Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau Wladimir Putin, am Sonntag reisten sie weiter nach Kiew zu Gesprächen mit Wolodymyr Selenskyj. Trump selbst hatte im Vorfeld angekündigt, seine Emissäre würden einen „neuen Plan“ für die Ukraine mitbringen. Was seither jedoch aus Kiew durchsickert, sorgt am Dnjepr eher für Sorgenfalten.

Die ukrainische Abgeordnete Anna Skorochod erklärte in einem Interview mit dem Journalisten Witalij Dykyj, die US-Gesandten seien keineswegs mit einem Durchbruch zurückgekehrt. (…) Nach ihrer Darstellung sollen die neuen Vorschläge unter anderem Verfassungsänderungen sowie eine förmliche Anerkennung von Gebietsabtretungen verlangen. Punkte, die die Führung in Kiew bislang kategorisch ablehnt.(…)

Kiew solle zudem auf eine gewaltsame Rückeroberung verlorener Gebiete verzichten, einen bündnisfreien Status festschreiben und auf einen Nato-Beitritt verzichten, schreiben ukrainische Medien übereinstimmend. Hinzu kämen ein Referendum, Präsidentschaftswahlen, Verfassungsänderungen, eine Obergrenze für die Truppenstärke der ukrainischen Streitkräfte sowie Vereinbarungen zur Sprachenfrage. Via berliner-zeitung.de

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Ägyptische TV-Moderatorin Sarah Khalifa zum Tode verurteilt

Ein Gericht in Kairo hat die bekannte Influencerin und TV-Moderatorin Sarah Khalifa wegen Beteiligung an einem Drogenhandels-Netzwerk zum Tode verurteilt.

Insgesamt erhielten zwölf Angeklagte die Todesstrafe. Khalifa bestreitet die Vorwürfe, ihr Anwalt kündigte Berufung an. Via nius.de

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CIA finanzierte Faucis NIAID: Neue Unterlagen enthüllen Verflechtung von Geheimdienst, Gesundheitsbehörden und Pandemie-Beratern

Neue, von US-Senator Rand Paul veröffentlichte Dokumente werfen ein weiteres Licht auf die bislang wenig bekannte Zusammenarbeit zwischen dem amerikanischen Gesundheitsapparat und den Geheimdiensten.

Den Unterlagen zufolge bestanden zwischen der CIA und dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), das jahrzehntelang von Anthony Fauci geleitet wurde, institutionelle Verbindungen. Besonders brisant: Die CIA soll dem NIAID Gelder zur Verfügung gestellt haben, während beide Seiten bei biologischen Forschungsfragen zusammenarbeiteten. (…)

Aus einer Vereinbarung zwischen CIA und NIAID geht demnach hervor, dass das Biological Technology Center (BTC) der CIA eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der sogenannten „forensischen Mikrobiologie“ initiierte. Dabei ging es nicht lediglich um einen losen Informationsaustausch. Die im Rahmen dieser Zusammenarbeit entstandenen Daten wurden als „sensibel“ eingestuft und durften nur mit Genehmigung der CIA weitergegeben werden. Weiterlesen auf uncutnews.ch

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Über den wahren Grund des Pisa-Desasters soll nicht gesprochen werden

Der wichtigste Grund für Deutschlands Pisa-Debakel geht in der Debatte völlig unter: Seit dem ersten Pisa-Schock ist der Migrationsanteil an deutschen Schulen deutlich angestiegen. Gleichzeitig hinken Schüler mit Migrationshintergrund massiv hinterher – mit fatalen Folgen.

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„Liebe Lehrer: Pisa ist euer Versagen“, kommentiert Jeannette Otto in der Zeit den neuen Pisa-Schock. Sie greift damit die katastrophalen Zahlen der neuesten internationalen Bildungsstudie Pisa 2025 auf: Noch nie schnitten Deutschlands Schüler so schlecht ab.

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Dabei ist der entscheidende Grund für die schlechten Pisa-Ergebnisse tatsächlich von der Politik verursacht: Seit der ersten Pisa-Studie im Jahr 2000 sind netto neun Millionen Menschen nach Deutschland eingewandert. Der Migrationsanteil unter Deutschlands Schülern ist massiv angestiegen. Weiterlesen auf apollo-news.net

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32 Kinder, 25 Enkel, zwei Drittel kriminell: Clan-Patriarch kassiert fast 100.000 Euro Kindergeld

Während der deutsche Steuerzahler brav arbeiten geht und Abgaben zahlt, kassiert in Leipzig ein syrischer Clan-Patriarch mit mindestens drei Frauen, 32 Kindern und 25 Enkeln rechnerisch rund 100.000 Euro Kindergeld im Jahr.

Fast zwei Drittel seiner Kernfamilie sollen bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten sein – von Verkehrsdelikten über Drogenhandel, Geldwäsche, Schleusung und Bedrohung bis hin zu gefährlicher Körperverletzung, Raub und Sozialbetrug. Die Antwort der CDU: Da machste nix. Bizarr: Dieselbe Partei wundert sich nun über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt.

Gerade bei der Union gibt man sich angesichts der jüngsten Landtagswahlergebnisse in Sachsen-Anhalt überrascht. Warum nur wird die Partei so abgestraft? Am Umgang mit den eigens verschuldeten Missständen im Land kann es doch kaum liegen. Oder? Weiterlesen auf report24.news

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Deutschlands erster Atombomben-Jet hat abgehoben – und das Amerika-Problem fliegt mit

Deutschlands neuer Atombombenträger ist geflogen. Die F-35A soll die Luftwaffe modernisieren und die nukleare Teilhabe sichern. Doch der Milliardenkauf offenbart zugleich die heikle Abhängigkeit von den USA – bis hin zur „Killswitch“-Vermutung. […]

Als Alternative zum F-35-Kauf wurde beispielsweise von Airbus-Betriebsräten eine Ausweitung der Eurofighter-Flotte vorgeschlagen. Erwogen wurde auch ein Kauf des Boeing-Modells Super Hornet/Growle. Doch die USA hätten dem Eurofighter wohl keine Zulassung zum Abwurf von Atombomben gegeben.

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Das befeuert Spekulationen, inwieweit die Luftwaffe die Freiheit hat, das US-Kampfflugzeug künftig uneingeschränkt nutzen zu können. Es gibt Befürchtungen, US-Präsident Donald Trump hätte die Möglichkeit, die neuen F-35A-Kampfjets durch einen technischen Kniff abzuschalten. (…) Die Besonderheiten des Kampfjets liegen in der Nutzung von Sensoren und Software. Doch Deutschland hat keinen Zugriff auf den Quellcode. Die Kernsoftware bleibt amerikanisch. Via welt.de

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ÖSTERREICH: Treffen mit IGGÖ-Präsident – Bürgermeister Ludwig stellt sich hinter Muslime

Mitten in der aufgeheizten Debatte über den Islam und das Kopftuchverbot für Mädchen setzt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ein klares Zeichen: Er traf sich mit dem IGGÖ-Präsidenten.

Das Treffen zwischen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und dem Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Ümit Vural, kommt zu einem brisanten Zeitpunkt. Erst wenige Tage zuvor hatte Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) mit Aussagen über ein mögliches Verbot der IGGÖ für heftige Diskussionen gesorgt.

Politischer Islam: SPÖ offen für Verbots-Pläne

Gleichzeitig gilt seit Beginn des neuen Schuljahres das umstrittene Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren. Nun traf Ludwig IGGÖ-Präsident Ümit Vural. Im Anschluss veröffentlichten beide ein gemeinsames Statement, in dem sie einerseits ein entschlossenes Vorgehen gegen Extremismus fordern, andererseits aber vor pauschalen Verdächtigungen gegenüber Muslimen warnen. (…) Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte sich für ein verfassungsrechtliches Verbot des sogenannten „politischen Islam“ ausgesprochen. Die IGGÖ hält den Begriff dagegen für zu unscharf, um Grundlage eines Verbots zu sein.Weiterlesen auf heute.at

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Österreichischer IS-Anhänger in der Türkei erschossen

Ein 20-jähriger IS-Anhänger aus Österreich wurde in Istanbul nach einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Zuvor war der Extremist trotz Verurteilung und Deradikalisierungsprogramm geflohen.(…)

Wien/Istanbul. Der 20-jähriger österreichisch-türkischer Doppelstaatsbürger und Ex-Mandant der bekannten Strafverteidigerin Astrid Wagner wurde am Donnerstag in Istanbul im Zuge eines Polizeieinsatzes gegen den Islamischen Staat (IS) erschossen. Wie das Innenministerium (BMI) berichtet, soll der Mann das Feuer auf die türkischen Beamtinnen und Beamten eröffnet haben. Die türkischen Behörden verdächtigten ihn, in Verbindung mit der Terrororganisation zu stehen und einen Anschlag in der Türkei zu planen. Via oe24.at

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