5.000 Dollar für jeden oder die „Hölle“: Trump warnt Amerikaner vor den Wahlen

Bild: UME & AI

Trump verspricht erwachsenen Amerikanern jeweils 5.000 Dollar, falls die Republikaner die Zwischenwahlen (Midterm Elections) gewinnen. Bei einem Sieg der Demokraten, so der US-Präsident, drohe dem Land dagegen die „wahre Hölle“.

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, was die Amerikaner seiner Ansicht nach nach den bevorstehenden Zwischenwahlen zum Kongress erwartet. Sollte die Republikanische Partei die Mehrheit gewinnen, wolle er jedem erwachsenen US-Bürger sogenannte „Trump-Dividenden“ in Höhe von 5.000 US-Dollar auszahlen. Sollten dagegen die Demokraten die Wahl für sich entscheiden, drohe den Vereinigten Staaten nach Trumps Worten ein „echter Albtraum“.

Trump kündigte an, dass jeder erwachsene Amerikaner 5.000 Dollar erhalten solle, wenn die Republikaner sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat ihre Mehrheit sichern.

„Wenn die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat der Vereinigten Staaten gewinnen – in beiden Kammern –, dann werde ich aufgrund unserer enormen Stärke und unserer wirtschaftlichen Erfolge jedem erwachsenen Bürger der Vereinigten Staaten eine Dividende in Höhe von 5.000 Dollar auszahlen“, erklärte Trump.

Die Zahlung solle nach seinen Worten den Namen „Trump-Dividende“ tragen. Die britische Zeitung The Guardian rechnete vor, dass ein solches Programm angesichts von mehr als 235 Millionen erwachsenen Bürgern in den USA Kosten von über einer Billion US-Dollar verursachen könnte.

Gleichzeitig warnte Trump vor den Folgen einer Niederlage seiner Partei. Sollten die Republikaner die Wahl verlieren, stehe den Amerikanern nach seiner Darstellung eine schwere Zeit bevor.

„Wenn wir verlieren, werden Sie Ihre Grenzen verlieren. Sie werden Ihre Steuervergünstigungen verlieren. Sie werden Sicherheit und Schutz verlieren. Sie werden Ihren Wohlstand verlieren. Unser Land wird die wahre Hölle erleben. Und Sie werden durch diese Hölle gehen müssen – genauso, wie es vor gerade einmal zwei Jahren war“, erklärte der Präsident.

Die bevorstehenden Wahlen bezeichnete Trump als eine der wichtigsten Abstimmungen in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Stimmen der Amerikaner würden darüber entscheiden, ob das Land „gleich zu Beginn der nächsten 250 Jahre stolpert oder mit voller Kraft nach vorne stürmt und niemals, niemals zurückblickt“.

„Wir dürfen die Zukunft Amerikas nicht den radikalen linken Demokraten überlassen. Andernfalls wird unser Land das nächste Jahrzehnt damit verbringen, wieder auf die Beine zu kommen. Stimmen Sie für die Republikaner, und wir werden ein Vermächtnis für viele kommende Generationen hinterlassen“, sagte Trump.

Die Midterm Elections sind für den 3. November geplant und finden zur Mitte der laufenden Amtszeit Trumps statt. Dabei werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel der 100 Sitze im Senat neu vergeben.

Derzeit kontrollieren die Republikaner beide Kammern des Kongresses

Die Financial Times berichtete unter Berufung auf eine Umfrage des britischen Unternehmens Focaldata, dass registrierte Wähler derzeit häufiger angeben, die Demokraten unterstützen zu wollen: 44 Prozent gegenüber 39 Prozent für die Republikaner.

Auch wenn Trumps Name im November nicht auf den Stimmzetteln stehen wird, gelten Zwischenwahlen in den USA traditionell als wichtiger Stimmungstest für den amtierenden Präsidenten. Und hier sieht die Lage für Trump offenbar weniger positiv aus. Nach Angaben der Financial Times wächst die Zahl der Amerikaner, die mit der Politik des Präsidenten unzufrieden sind.

„55 Prozent der registrierten Wähler – darunter fast 20 Prozent der Republikaner – lehnen Trumps Arbeit als Präsident ab“, heißt es in der Veröffentlichung.

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Die sogenannten Midterm Elections sind die Zwischenwahlen in den USA. Sie finden immer zur Hälfte der vierjährigen Amtszeit eines Präsidenten statt – daher „midterm“.

Bei den nächsten Midterms am 3. November 2026 wird vor allem über den US-Kongress abgestimmt:

Repräsentantenhaus: Alle 435 Sitze werden neu gewählt.

Alle 435 Sitze werden neu gewählt. Senat: Ungefähr ein Drittel der 100 Sitze steht zur Wahl.

Ungefähr ein Drittel der 100 Sitze steht zur Wahl. Zusätzlich wählen viele Bundesstaaten Gouverneure, Parlamente und andere regionale Ämter.

Der Präsident selbst steht bei Midterms nicht zur Wahl. Trotzdem gelten sie als wichtiges Urteil über seine bisherige Politik.

Warum sind sie so bedeutend?

Der Kongress beschließt Gesetze und den Bundeshaushalt.

Er kontrolliert beziehungsweise untersucht die Regierung.

Der Senat bestätigt unter anderem Minister, Bundesrichter und Richter des Supreme Court.

Verliert die Partei des Präsidenten eine oder beide Kongresskammern, kann die Umsetzung seiner Politik stark erschwert werden.

Häufig verliert die Präsidentenpartei bei Zwischenwahlen Sitze. Gründe sind unter anderem, dass unzufriedene Wähler die Regierung abstrafen und die Anhänger der Oppositionspartei besonders mobilisiert sind.

Kurz gesagt: Midterms entscheiden nicht über den Präsidenten, aber darüber, wie viel politischen Handlungsspielraum er in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit besitzt.

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