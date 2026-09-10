Wildes Australien – Im Dschungel der Riesenvögel (Video)

Riesenspinnen, flauschige Koalas und Kängurus – das kennt man. Das bekannte Australien findet ihr in dieser Doku aber nicht. Hier geht es um einen den meisten verborgenen Teil des fünften Kontinents:

Die wilde Seite des tropischen Regenwaldes im Nordosten des Landes.

Hier leben Baumkängurus, die gemütlich durch die Bäume klettern. In den Mangrovensümpfen lauern die größten Krokodile der Welt. Das Korallenriff „Great Barrier Reef“ ist das größte lebende Gebilde der Erde und wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt.

Tief im Regenwald trifft man auf schräge Paradiesvögel und den Kasuar – ein Riesenvogel wie aus Jurassic Park. Imponierend und brandgefährlich!

Drei Jahre lang waren die Tierfilmer Thoralf Grospitz und Jens Westphalen unterwegs, um mit Hightech-Kameras die wilde Seite Australiens einzufangen. Via Erlebnis Erde

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