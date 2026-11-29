Bild: AFP

Überfüllte Aufnahmeeinrichtungen, erschöpfte Kapazitäten und die Forderung nach militärischer Unterstützung: Die hohe Zahl ankommender Migranten bringt die Kanarischen Inseln an ihre Belastungsgrenzen. Die Regionalregierung fordert ein stärkeres Eingreifen Madrids und drängt Brüssel zum Handeln. Spanien soll die Problemlage an der europäischen Außengrenze nicht länger weitgehend allein bewältigen müssen.

Rekordankünfte auf El Hierro: Behörden stoßen an ihre Grenzen

Die Migrationskrise auf den Kanarischen Inseln hat eine neue Dimension erreicht. Allein am Dienstag, dem 24. November 2026, erreichten nach vorläufigen Angaben des spanischen Rundfunks RTVE 2.121 Migranten die kleine Atlantikinsel El Hierro. Andere Berichte gehen von rund 2.000 Menschen aus. In jedem Fall handelt es sich um einen historischen Tagesrekord auf der Kanarenroute.

Für eine Insel mit lediglich rund 12.000 Einwohnern stellt diese Entwicklung eine außergewöhnliche Belastung dar. Aufnahmezentren, medizinische Einrichtungen und Rettungsdienste geraten zunehmend unter Druck. Die Versorgung und Weiterverteilung der ankommenden Menschen stellt die Behörden vor erhebliche logistische Herausforderungen.

Spanien muss bereits das Militär mobilisieren

Wie ernst die Situation inzwischen ist, zeigt die Entscheidung der kanarischen Regionalregierung, den Notfallplan zu aktivieren und Unterstützung durch die spanischen Streitkräfte anzufordern.

Zum Einsatz kommen soll die militärische Katastrophenschutzeinheit UME (bitte nicht mit UNSER MITTELEUROPA verwechseln) Ihre Aufgabe besteht insbesondere darin, die medizinische Versorgung sicherzustellen und die überlasteten zivilen Einrichtungen zu entlasten.

Situation „unhaltbar“ – Hilferuf nach Brüssel

Der Präsident der Kanarischen Inseln, Fernando Clavijo, bezeichnete die Situation als unhaltbar. Inzwischen musste auf El Hierro sogar ein Feldlazarett eingerichtet werden, um den zusätzlichen medizinischen Bedarf zu bewältigen.

Wenn jetzt von einer geforderten „europäischen Solidarität“ die Rede ist, so ist anzumerken, dass kriminellen Aktionen – und nichts anderes ist das Schlepperunwesen unter Duldung, Förderung und Komplizenschaft europäischer Funktionseliten – keine Solidarität entgegenzubringen ist.

Doch längst geht es nicht mehr ausschließlich um Unterstützung durch die spanische Zentralregierung. Clavijo fordert Madrid ausdrücklich auf, die verfügbaren europäischen Hilfsinstrumente zu aktivieren und die EU-Kommission stärker einzubinden.

Bereits am 16. November wandte sich der Regionalpräsident mit einem Schreiben an Ministerpräsident Pedro Sánchez. Darin verlangte er eine unverzügliche Mobilisierung „europäischer Ressourcen“, was immer das bedeuten soll. Offensichtlich soll das Schlepperunwesen nicht gestoppt werden, was leicht zu bewältigen wäre (Stichwort Australien) sondern noch reibungsloser funktionieren.

Darüber hinaus fordert die Regionalregierung eine intensivere Zusammenarbeit mit den westafrikanischen Herkunfts- und Transitstaaten sowie eine stärkere Einbindung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Was soll Frontex dabei ausrichten? Die Ankömmlinge etwas auf hoher See abfangen oder zurücksenden. Weit gefehlt, in Griechenland „rettet“ Frontex gerade tausende Migranten aus den Fluten.

Mehr als 11.000 Migranten innerhalb von zwei Wochen

Die offiziellen Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der aktuellen Entwicklung. In der ersten Novemberhälfte erreichten 11.037 Migranten die Kanarischen Inseln, davon rund 10.000 allein El Hierro. Bis zum 26. November wurden auf dem gesamten Archipel seit Jahresbeginn bereits rund 28.900 Ankünfte registriert. Besonders im Oktober und November hat sich das Migrationsgeschehen erheblich intensiviert.

Willkommenskultur auf Festland verlagern

Die spanischen Behörden versuchen, die Situation durch beschleunigte Transfers auf andere Inseln und das spanische Festland zu entschärfen. Doch insbesondere bei der Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger bestehen erhebliche Schwierigkeiten. Auch diese widerliche List, erst Kinder vorzuschicken um dann im Sinne des „Kindeswohls“ nachgezogen zu werden gehört ebenfalls unterbunden, noch dazu da viele der „Kinder“ bereits Volljährige sind. Nicht umsonst verlieren diese „Schutzsuchenden“ immer ihre Papiere, nie jedoch ihre Handys.

Migrationskrise erhöht den politischen Druck auf Madrid

Für die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez entwickelt sich die Situation zu einer politischen Bewährungsprobe. Während Madrid auf zusätzliche finanzielle Mittel, innerstaatliche Verteilung und diplomatische Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten setzt, verlangt die kanarische Regionalregierung schnellere und umfangreichere Maßnahmen.

Auch im Vorfeld der heutigen spanischen Parlamentswahl gewinnt die Migrationspolitik zunehmend an Bedeutung. Die konservative Partido Popular und die migrationskritische Partei Vox setzen dabei in Sachen Migration andere politische Schwerpunkte als die regierenden Sozialdemokraten. Aus diesem Grund könnte die Migrationspolitik auschlaggebend für den Wahlausgang sein.

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