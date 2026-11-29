AfD-Chefin Alice Weidel macht den früheren britischen Premierminister Boris Johnson für das Scheitern der Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine im Frühjahr 2022 verantwortlich. Wie die britische Zeitung The Telegraph berichtet, warf Weidel Johnson vor, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj von einer Einigung mit Moskau abgehalten zu haben.

Die britische Regierung habe damals falsche Erwartungen geweckt, sagte Weidel. Die in Istanbul erörterten Bedingungen seien für die Ukraine aus ihrer Sicht deutlich günstiger gewesen als das, was Kiew heute in Verhandlungen erreichen könne.

Der damalige ukrainische Verhandlungsführer Dawyd Arachamija sagte im November 2023, Johnson habe Kiew bei einem Besuch nach den Gesprächen in Istanbul davon abgeraten, eine Vereinbarung mit Russland zu unterzeichnen. Arachamija nannte zugleich Gründe, aus denen die ukrainische Seite das russische Angebot nicht annahm: Moskau habe auf Neutralität und einem Verzicht auf den NATO-Beitritt bestanden. Dafür hätte die Ukraine ihre Verfassung ändern müssen. Zudem habe Kiew bezweifelt, dass Russland seine Zusagen einhalten würde, und deshalb Sicherheitsgarantien verlangt.

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