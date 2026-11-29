Symbolbild Wahn in evangelischer Kirche. | Foto: David Berger

Die Evangelische Kirche von Westfalen verschärft ihren politischen Abgrenzungskurs gegenüber der AfD. Deren Mandatsträger sollen künftig keine kirchlichen Leitungsämter mehr übernehmen dürfen. Der Beschluss wirft grundsätzliche Fragen nach dem Selbstverständnis einer Kirche auf, die ihrem christlichen Auftrag nach eigentlich Menschen unterschiedlicher politischer Überzeugungen zusammenführen sollte.

Gesinnungsprüfung statt christlicher Gemeinschaft? Westfälische Kirche grenzt AfD-Mandatsträger aus

Mit 132 Ja-Stimmen, drei Enthaltungen und keiner Gegenstimme verabschiedete die westfälische Landessynode am 25. November ein Grundsatzpapier zum Umgang mit Rechtsextremismus und der AfD. Darin werden politische Betätigungen und die Übernahme bestimmter kirchlicher Funktionen unter gewissen Voraussetzungen für unvereinbar erklärt.

Wer durch öffentliche Äußerungen oder Handlungen andere Menschen herabwürdigt oder entsprechende Organisationen unterstützt, muss künftig mit Konsequenzen rechnen. Diese können von der Überprüfung der Eignung für ein kirchliches Amt bis hin zu Disziplinarverfahren und Kündigungen reichen. AfD-Mandatsträger sind von kirchlichen Leitungsämtern ausgeschlossen.

Darüber hinaus sollen haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter öffentliche und politische Kontakte zu entsprechenden Parteifunktionären möglichst vermeiden. Persönliche Gespräche und seelsorgerische Angebote sollen hingegen weiterhin allen Menschen offenstehen.

Zwischen christlichem Auftrag und politischer Ausgrenzung

Dass sich eine Kirche gegen Menschenverachtung, Rassismus und politischen Extremismus positioniert, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Fragwürdig wird es jedoch, wenn nicht mehr ausschließlich das individuelle Verhalten eines Menschen, sondern bereits dessen politisches Mandat über seine Eignung für ein kirchliches Amt entscheidet.

Eine christliche Kirche ist weder eine politische Partei noch eine weltanschaulich geschlossene Interessengemeinschaft. Ihr Auftrag besteht gerade darin, Menschen unterschiedlicher Herkunft, gesellschaftlicher Stellung und politischer Überzeugung unter dem Dach des Glaubens zu vereinen.

Die westfälische Präses Adelheid Ruck-Schröder begründete den Beschluss mit dem christlichen Menschenbild und der Überzeugung, dass Gottes Liebe allen Menschen gleichermaßen gelte – außer AfD-Mitgliedern natürlich. Gerade aus diesem Anspruch ergibt sich allerdings die Frage, ob eine konsequente Beurteilung des einzelnen Menschen anhand seines tatsächlichen Handelns nicht angemessener wäre als ein pauschaler Ausschluss aufgrund eines politischen Mandats.

Was ist mit dem historischen Erbe der SED?

Bemerkenswert erscheint die politische Abgrenzung auch vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte der evangelischen Kirche in Deutschland.

In der DDR waren Christen über Jahrzehnte hinweg staatlichen Benachteiligungen, Überwachung und politischem Druck ausgesetzt. Kirchlich gebundene Jugendliche mussten teilweise erhebliche Nachteile bei ihrer schulischen und beruflichen Entwicklung hinnehmen. Zugleich boten evangelische Gemeinden oppositionellen Gruppen Schutz und Raum für gesellschaftlichen Austausch. Nicht zuletzt die Friedensgebete spielten eine wichtige Rolle bei der Friedlichen Revolution von 1989.

Vor diesem historischen Hintergrund stellt sich die Frage, nach welchen einheitlichen Maßstäben die Kirche heute politische Parteien und deren Funktionsträger beurteilt.

Die heutige Partei Die Linke steht über ihre Vorgängerorganisation PDS in einer organisatorischen Traditionslinie zur einstigen SED. Daraus lässt sich selbstverständlich keine persönliche Verantwortung heutiger Parteimitglieder für das Unrecht der DDR ableiten. Ebenso wenig wäre es gerechtfertigt, sämtliche Mitglieder der Linken allein aufgrund dieser Parteigeschichte von kirchlichen Ämtern auszuschließen.

UNSER MITTELEUROPA fragt: Warum sollte das Prinzip der individuellen Beurteilung nicht grundsätzlich und unabhängig von der jeweiligen Parteizugehörigkeit gelten?

Wer politische Unvereinbarkeitsbeschlüsse erlässt, muss sich auch der Frage stellen, ob die dabei angewandten Kriterien über das gesamte politische Spektrum hinweg gleichermaßen gelten.

Politische Abgrenzung in Zeiten des Mitgliederschwunds

Der Beschluss fällt zudem in eine Zeit, in der die evangelische Kirche mit sinkenden Mitgliederzahlen, finanziellen Herausforderungen und der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in den eigenen Reihen konfrontiert ist.

Viele Gläubige fragen, ob eine zusätzliche politische Polarisierung innerhalb der Gemeinden dem Zusammenhalt der christlichen Gemeinschaft dienlich ist. Offensichtlich ist das den aktuellen Kirchenfürsten egal! Bei diesen Scheinheiligen geht der „Kampf gegen Rechts“ vor.

Aufruf zu Kirchenaustritten

Der baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Uwe von Wangenheim reagierte bereits mit einem Aufruf zum Kirchenaustritt. Unabhängig von der Schärfe seiner Wortwahl zeigt die Reaktion, welches Konfliktpotenzial derartige Beschlüsse bergen.

Die Kirche hat selbstverständlich das Recht, Anforderungen an ihre Amtsträger zu stellen und sich gegen menschenverachtende Positionen zu wenden. Sie sollte dabei jedoch darauf achten, dass aus der Verteidigung christlicher Grundwerte keine parteipolitische Selektion erwächst. Gerade in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft könnte die Kirche ein Ort sein, an dem Menschen trotz unterschiedlicher politischer Auffassungen miteinander ins Gespräch kommen. Eine Kirche, die glaubwürdig für die Würde jedes Menschen eintreten möchte, sollte ihre Mitglieder in erster Linie nach ihrem persönlichen Verhalten und nicht nach ihrem Parteibuch beurteilen.

Abschließend bleibt nur der Wunsch, dass der Heilige Geist diese missratenen Schäfchen erleuchten möge!

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