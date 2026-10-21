Die Geburtenrate in Italien hat einen neuen historischen Tiefstand erreicht. Im Jahr 2025 sank die durchschnittliche Kinderzahl je Frau auf 1,14, nachdem sie 2024 noch bei 1,18 gelegen hatte. Das geht aus einem Bericht des italienischen Statistikamtes Istat hervor.
Damit liegt die Geburtenrate deutlich unter dem Wert von 2,1 Kindern pro Frau, der langfristig für den natürlichen Erhalt der Bevölkerungszahl erforderlich wäre.
Auch die absolute Zahl der Geburten erreichte einen Negativrekord: 2025 kamen in Italien lediglich 355.772 Kinder zur Welt. Das entspricht einem Rückgang von 3,8 Prozent beziehungsweise rund 14.000 Geburten gegenüber dem Vorjahr.
Gleichzeitig entscheiden sich italienische Frauen immer später für Nachwuchs. Das durchschnittliche Alter bei der Geburt eines Kindes stieg auf 32,7 Jahre und liegt damit fast drei Jahre über dem Wert von 1995. Bei der Geburt des ersten Kindes erreichte das Durchschnittsalter erstmals 32 Jahre. Vor drei Jahrzehnten lag es noch bei 28,1 Jahren.
Der bisherige historische Tiefstand der Geburtenrate wurde 1995 mit 1,19 Kindern je Frau verzeichnet. Zwischen 2008 und 2010 erreichte die Rate dagegen noch einen Höchstwert von 1,44.
Bitte abonnieren Sie unseren Telegram-Nachrichtenkanal!
***
5 Kommentare zu „Historischer Tiefstand – Geburtenrate in Italien sinkt auf nur 1,14 Kinder pro Frau“
Aber das betrifft nicht die muslims. Die bleiben gewohnheitsmäßig viele kinder haben weil Allah ihnen das so aufgetragen hat. Und wenn das obendrein auch noch finanziert wird, ja dann….Afrikaner die bleiben sowieso viele kinder haben weil die sehr tierisch veranlagt sind. Es ist ihnen scheissegal ob sie dafür genugend geld haben haben um sich dafür zu kümmern oder nicht.
„Europa bekommt ein neues Gesicht, ob es den Alteingesessenen passt oder nicht. Wir leben in einer Ära der Völkerwanderung. Sie hat eben erst begonnen, und sie wird mit Sicherheit noch lange nicht zu Ende sein.“
– Barbara Coudenhove-Kalergi, 2015
Barbara ist die Nichte von Richard Coudenhove-Kalergi, der im Mainstream als „Gründervater der EU“ verehrt wird und der vor hundert Jahren, als es keinerleis Massenmigration nach Europa gab, schrieb:
„Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen.“
– Richard Coudenhove-Kalergi, 1922
Nunja, ein 0,14 Kind gibt es nicht. Und bei diesen 1,14 Kind/ern wird vermutlich noch statistisch die ganze eingebörgerte M.gr.ntenbrut eingerechnet sein. Ist vermutlich in D und A auch nicht anders. Es gibt immer noch vor allem in der Provínz echte Einheimische, die Kinder bekommen und zwar ganze Kinder, aber ich kann verstehen, dass viele, die sehen was läuft und/oder die finanziell kaum sich selbst über Wasser halten können, bewusst auf Kinder verzichten. Aber mal ehrlich, wer mit Verstand will denn bei diesen Aussichten hinsichtlich Agända 2030 noch Kindern eine solche Zukunft, wenn sie denn überhaupt noch eine haben, zumuten? Kinder für ein von schmarotzenden fremden uns dann noch faindlich gesonnenen M.ssen ausgenutztes Sözialsystem nebst expl.dierender Schwerstkr.m.nalität und Gew.ltkr.m.nalität mit Ziel der Errichtung eines Sh.r.a-G.ttesst.ates bzw. eines von lauter r.dikalen Fanatikern von l.nks und Isl am err.chteten T.rrorr.gimes nebst menschenfaindlicher SuperKI zu gebären, ist der helle W.hnsinn. Wer von den dies Propagierenden hier wie sonstwo soll doch bitte selbst diese Kinder in die Welt setzen mit voller Verantwortung dafür.
Viele warten vielleicht auch einfach noch ab, was sich in den nächsten Jahren zeigt. Würde es wieder vernünftig zugehen, können sie immer noch Kinder in die Welt setzen, aber es sieht gerade höchst übel aus.
Meiner Ansicht nach.
die inoffizielle bei den italasülern liegt bei 6.79…was soll der lärm?
Wer schafft sich denn heute noch in der übelst versifften kriegsgeilen EU noch Kinder an ??? Habe selber zwei die in einer, so denke ich, sehr guten Familie ausgewachsen sind und heute vom „Wertewesten“ uns total entfremdet wurden, nach der „Frankfurter Schule“, für diese einstigen Verbrecher ein voller Erfolg !