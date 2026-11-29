In Spanien hat am Sonntag, dem 29. November, die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten um 9 Uhr Ortszeit und schließen um 20 Uhr. Gewählt werden alle 350 Mitglieder des Abgeordnetenhauses sowie 209 Senatorinnen und Senatoren.

Nach Angaben des spanischen Innenministeriums sind am Wahltag mehr als 100.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Regulär hätte die nächste Parlamentswahl erst 2027 stattgefunden.

Ministerpräsident Pedro Sánchez setzte die Neuwahl an, nachdem das Abgeordnetenhaus am 2. Oktober zwei Regierungsdekrete zur Linderung der Wohnungskrise abgelehnt hatte. Seit September hatten Menschen in Spanien wiederholt gegen die Lage auf dem Wohnungsmarkt protestiert.

Das erste Dekret sah vor, Zwangsräumungen für besonders schutzbedürftige Mieterinnen und Mieter bis 2030 auszusetzen. Das zweite sollte die automatische Verlängerung von Wohnungsmietverträgen ermöglichen. Beide Vorhaben scheiterten am Widerstand der konservativen Partido Popular (PP), der rechtsradikalen Vox und der katalanischen Separatistenpartei Junts.

Den Umfragen vor der Wahl zufolge dürfte keine Partei die absolute Mehrheit von 176 Sitzen im Abgeordnetenhaus erreichen. Damit könnten nach der Wahl Verhandlungen über eine Koalition oder die parlamentarische Unterstützung einer Minderheitsregierung nötig werden. Die Auszählung soll unmittelbar nach Schließung der Wahllokale beginnen.

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