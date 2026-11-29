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Das Desaster, das die EU bei der Klimakonferenz erlitt, war wohl nicht allein auf diese Thematik zurückzuführen. Tatsächlich kämpft die EU in einem Zweifrontenkrieg. Eigentlich hatte Deutschland im 20. Jahrhundert auch zweimal einen Zweifrontenkrieg geführt und verloren, aber jetzt versucht es die EU wieder! Na ja, alle guten Dinge sind bekanntlich drei!

Von FRANZ FERDINAND | Eigentlich hatte Deutschland im Zwanzigsten Jahrhundert auch zweimal einen Zweifrontenkrieg geführt und verloren, aber jetzt probiert es die EU wieder! Na ja, alle guten Dinge sind bekanntlich drei!

In dem einen Krieg geht es nun erneut gegen Russland, dass man am liebsten zerschlagen möchte. Allerdings steht hinter Russland die nach Kaufkraftparität schon stärkste Wirtschaftsmacht der Welt, nämlich China. Zwar kämpft die EU nicht mit eigenen Truppen gegen Russland, sondern mit den Händen der Ukraine. Insofern hat man vom Gröfaz gelernt. Finanziert muss dieser Krieg jedoch von der EU werden.

Klimaglaubenskrieg

Die zweite Front der EU ist der Klimaglaubenskrieg, mit dem Ziel den ganzen Planeten durch das Einführen einer weltweiten Klimareligion zu missionieren und damit zu beherrschen. Es ist also der Versuch mit Hilfe von „soft power“ die alte imperialistische Tradition wiederzubeleben. In diesem zweiten Krieg hatte die EU bis zum Amtsantritt Donald Trumps in den USA noch einen Verbündeten, der jetzt allerdings die Seiten gewechselt hat. Die USA haben jetzt mit der „künstlichen Intelligenz“ andere Prioritäten, die noch dazu die verrückten Klimazielsetzungen konterkarieren. Nun steht die EU alleine da, na ja „viel Feind, viel Ehr“!

Der Klimaglaubenskrieg wurde bisher einerseits durch versuchte ökonomische Erpressung, aber auch durch Bestechung geführt, um die unwillige Welt, hauptsächlich Länder des globalen Südens, mit Geldgeschenken zu Lippenbekenntnissen zu den Klimageboten der EU zu bewegen, die diese Länder dann sowieso nicht einhalten, weil diese ihren wirtschaftlichen Interessen widersprechen.

Nun ist aber der EU durch den Ukrainekrieg das Geld ausgegangen und hat deshalb nichts mehr zu verschenken. Es besteht daher für den Rest der Welt überhaupt kein Grund mehr, sich von dem verrückten EU-Irrenhaus dirigieren zu lassen.

USA, Russland und China entscheiden über Krieg und Frieden

Allerdings dürfte nicht nur mangelndes Geld für das Verhalten des Globalen Südens eine Rolle gespielt haben: in den zaghaft anlaufenden Friedensverhandlungen zur Beendigung des Ukrainekrieges spielt die EU überhaupt keine Rolle. Die USA, Russland und China sind die großen „Drei“, die über eine Friedenslösung in der Ukraine auch den Grundstein einer neuen Weltordnung legen wollen. Dem EU-Kindergarten wird dabei kein Mitspracherecht eingeräumt. Wieso soll man auch eine EU, die sich bisher notorisch über alle Verträge und internationale Regeln hinweggesetzt hat (siehe z.B. Sanktionen, Enteignung, Piraterie, Minsk II), bei der Konzeption einer neuen Weltordnung mitreden lassen? Deshalb lässt man sich von so einer archaisch agierenden EU in der Klimafrage auch keinerlei Vorschriften machen. Hinzu kommt, dass die EU auch mit ihrem pathologischen Russenhass jede moralische Autorität verspielt hat!

Die einstiege Wiege der Wissenschaft und Technik wird zum Industriemuseum!

Der Geldmangel der die EU plagt, hat aber auch seine Gründe in der verrückten Energiewende in der Folge des Klimaschwindels, die Deutschland bereits eine Billion Euro gekostet hat und insgesamt bis zu fünf Billionen Euro kosten soll. Diese Energiewende ist die sichere Strategie, um Europa zu deindustrialisieren und in ein Armenhaus zu verwandeln. Innovation wird in Zukunft anderswo stattfinden! Klar ist, dass die EU vom Rest der Welt nur noch als Negativbeispiel wahrgenommen und nicht mehr ernst genommen wird!

Auch der kulturelle Niedergang der EU, der sich in all den ideologischen Blödheiten, wie z.B. dem Genderwahn widerspiegelt, verursacht nur Unverständnis und ruiniert das Ansehen der EU im Rest der Welt. Wer will sich derartig Verrückte noch als Vorbild nehmen?

Für die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten wird sich früher oder später die Frage stellen, ob man in diesem EU-Narrenhaus noch weiter verbleiben und in Nibelungentreue den Weg in den Untergang mitmachen wird, oder besser sich an den Rest der Welt ankoppeln soll. Das erste Land (nach England), dass sich dieser Frage stellen wird, könnte Frankreich nach den Wahlen im Mai werden. Sollte Marine Le Pen Präsidentin werden, wird sich die französische Politik gegenüber der EU grundlegend ändern. Marine Le Pen will beispielsweise die Oberhoheit des EU-Parlamentes nicht mehr anerkennen. Wenn sie damit durchkommt, ist die EU am Ende.

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