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In der nordosttürkischen Provinz Rize ist in der Nacht zum 29. November eine Drohne abgestürzt und explodiert. Nach Angaben der Provinzverwaltung handelt es sich um eine in der Ukraine hergestellte Angriffsdrohne vom Typ FP-1. Das meldete die türkische Nachrichtenagentur ANKA.

Der Absturz ereignete sich im Bezirk Çayeli. Nach Eingang der Meldung suchten Einsatzkräfte das Gelände ab. Bei der Untersuchung identifizierten sie das Fluggerät nach Angaben der Provinzverwaltung als FP-1 des ukrainischen Herstellers Fire Point. Durch die Explosion wurde die Fensterscheibe eines Hauses beschädigt. Verletzt wurde niemand, größere Schäden gab es laut den Behörden nicht.

Bereits am 15. August hatten Spaziergänger am Strand von Yeniköy im Istanbuler Bezirk Arnavutköy angeschwemmte Trümmer entdeckt und die Polizei verständigt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich ebenfalls um Teile einer Drohne gehandelt haben. Medien berichteten damals über einen möglichen Zusammenhang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine.

In der nordtürkischen Provinz Düzce stürzte eine weitere Drohne nahe einem Dorf rund sieben Kilometer von der Küste entfernt ab. Später wurden in der Provinz Sakarya Trümmer eines weiteren Fluggeräts gefunden.

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